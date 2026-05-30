Казахстанские спортсмены сотворили историю на ЧМ Worlds в США

В копилке сборной сразу два «золота» и одна «бронза»

В Лонг-Бич проходит чемпионат мира Worlds 2026 — один из самых престижных и конкурентных турниров в мире бразильского джиу-джитсу, ежегодно собирающий сильнейших спортсменов со всех континентов, передает Kazpravda.kz

Исторического успеха добился представитель Казахстана Алинур Құатулы, завоевавший золотую медаль в категории коричневых поясов до 70 кг. Эта победа стала первой в истории Казахстана, Центральной Азии и стран СНГ на чемпионате мира Worlds среди спортсменов данной категории.

Успех казахстанской команды продолжил Сейлхан Болатбек, который также поднялся на высшую ступень пьедестала, завоевав золотую медаль в категории коричневых поясов до 76 кг.

Еще одну награду в копилку сборной принес Батыр Тенизбай став бронзовым призером мирового первенства в весовой категории до 64 кг.

Сразу две золотые и одна бронзовая медаль на турнире такого уровня стали одним из самых значимых достижений в истории казахстанского и центральноазиатского бразильского джиу-джитсу.

Выступление спортсменов подтвердило стремительный рост уровня подготовки отечественных атлетов и укрепило позиции Казахстана на мировой арене этого вида спорта.