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Площадка высокого уровня

Казахстанская столица после небольшого перерыва вновь принимает Международный форум Астана – знаковую диалоговую площадку высокого уровня, нацеленную на укрепление международного сотрудничества в условиях глобальных изменений, обсуждение и поиск решений актуальных мировых проблем, обмен мнениями по ключевым вопросам современной повестки.

В этом году на форум зарегистрировались более 7 тыс. человек, в том числе спикеры из стран Европы, Цент­ральной Азии, Ближнего Востока и Африки. В числе участников – главы государств и правительств, дипломатические работники, академическое и бизнес-сообщество, представители ведущих международных структур, в том числе Организации Объе­диненных Наций, которая стала одним из партнеров МФА-2025.

Всего в рамках двух дней форума, 29 и 30 мая, запланировано проведение порядка 40 различных сессий, неформальных дискуссий и других мероприятий, тематика которых охватывает самый широкий круг актуальных вопросов –от трансформации мирового порядка и экономики до климатического кризиса и развития технологий искусственного интеллекта.

Тема МФА-2025 – «Объединяя умы, формируя будущее». Такая формулировка хорошо отражает подход Казахстана к международному сотрудничеству: в условиях глобальных вызовов и геополитической напряженности особенно важно выстраивать открытый и конструктивный диалог, укреплять взаимопонимание и доверие, совместными усилиями искать решения имеющихся проблем и воплощать эти решения в жизнь.

– Пусть этот форум станет местом не только для размышлений, но и для действий. Призываю вас к содержательному диалогу. Надеюсь, что результаты форума будут продуктивными и вдохновляющими, – с таким напутствием Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к участникам МФА-2025 на пленарной сессии.

Выступление как казахстанского лидера, так и других спикеров «пленарки» задали высокую планку дискуссиям и продемонстрировали: усилия Казах­стана по созданию площадки для глобального диалога и укреплению международного сотрудничества по достоинству оцениваются в мире.

Угрозы глобальной безопасности

На пленарной сессии наряду с Президентом Казахстана выступили Президент Руанды Поль Кагаме, Президент Северной Македонии Гордана Силяновска-­Давкова, генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дунъюй, генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе и председатель Глобального института зеленого роста Пан Ги Мун.

Касым-Жомарт Токаев выразил особым гостям искреннюю благодарность за участие в мероприятии, отметив, что казахстанская сторона возлагает большие надежды на плодотворный обмен мнениями по вопросам мировой экономики, регионального сотрудничества и другим актуальным проблемам меж­дународной повестки дня.

– Мы встречаемся в период глубокой глобальной неопределенности. Возникает соблазн назвать этот момент перекрестком, переломной точкой в мировых делах. Но оставим подобные формулировки историкам. Сейчас гораз­до важнее, каким будет наш ответ. Нам предстоит сделать выбор – в решениях, которые мы принимаем, и ценностях, которые мы отстаиваем, – подчеркнул Глава государства.

Он отметил, что конфликты и войны продолжают распространяться по континентам и обществам: в прошлом году 52 государства находились в состоянии вооруженного конфликта. От эскалации насилия страдают как люди, так и экономики. По имеющимся данным, экономические потери от конфликтов оцениваются в 19 трлн долларов – это около 13,5% мирового ВВП.

– Однако за цифрами скрывается более тревожная реальность: современные конфликты становятся все более затяжными и сложными, – акцентировал Касым-Жомарт Токаев. – В них зачастую вовлечено большое количество игроков, в том числе негосударственные формирования. Кроме того, в основе таких конфликтов лежат глубоко укоренившиеся противоречия. Эти факторы значительно усложняют достижение прочного мира. Наибольшее беспокойство в такой глобальной ситуации связано с тем, что она входит в полное противоречие с новыми тенденциями, связанными с искусственным интеллектом, который начинает доминировать, ведя человечество к кардинально обновленной и пока неизвестной реальности, несущей новые смыслы и новые оценки.

В данном контексте военные конфликты и войны, обосновываемые историческими доводами или политической враждебностью, выглядят абсолютно устаревшими и даже странными. Вместо того чтобы развязывать войны, мы должны привлечь наши народы, прежде всего молодое поколение, более активно участвовать в достижении прогресса и формировании просвещенного общества, – отметил он.

Говоря о проблемах безопасности, Глава государства особо подчеркнул необходимость сфокусироваться на таком аспекте, как все нарастающая напряженность между государствами, обладающими ядерным оружием.

На сегодняшний день девять государств мира обладают совокупным арсеналом из более чем 13 тыс. ядерных боеголовок. Эксперты предупреждают: риск их применения возрастает – конфликт способен произойти из-за просчета, случайности или эскалации напряженности. При этом, когда речь идет о ядерном оружии, даже один взрыв способен привести к пагубным последствиям. Речь идет не только о непосредственных разрушениях в результате удара. Ученые считают, напомнил Президент РК, что ядерные взрывы могут спровоцировать глобальную климатическую катастрофу, привести к гибели урожая.

В Казахстане, подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, прекрасно знают, какой урон может нанести немирный атом. На нашей территории было проведено 450 ядерных испытаний, с историческими последствиями которых до сих пор сталкиваются страна и люди. Еще на заре независимости республика отказалась от унаследованного ядерного арсенала, сделав огромный вклад в укрепление глобальной безопасности и мира. Сегодня республика продолжает выступать за нераспространение ядерного и биологического оружия.

– Мы должны признать, что угрозы глобальной безопасности носят не только геополитический характер, – продолжил Глава государства. – Текущая мировая ситуация продолжает меняться. Растет протекционизм, тогда как мультилатерализм дает сбои. На фоне этой неопределенности стоит четкая задача сохранить налаженное сотрудничество и восстановить его в случае, если оно было нарушено. Казахстан рассматривает современный турбулентный мир через призму конструктивного взаимодействия. В нашей внешней политике мы опираемся на приоритет диалога над разделением, а также на уважение суверенных прав.

Президент Казахстана подчеркнул: националистическое высокомерие и игно­рирование исторических и культурных традиций народов недопустимы. Необходимо­ уважать право всех националь­ных меньшинств говорить на своих языках и развивать свои культуры.

– Поэтому мы в Казахстане решительно отстаиваем принцип «Единство в многообразии», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Справедливость и развитие – цель реформ

Выступая на форуме, Глава государства отдельно остановился на процессах обновления, которые происходят непосредственно в Казахстане.

За последние несколько лет в стране проведены глубокие экономические и институциональные реформы. Казахстан стремится построить более диверсифицированную, инклюзивную и ориентированную на будущее экономику, рост которой обеспечит не только стабильность, но и справедливость.

– Наша страна предприняла усилия по модернизации и укреплению государственности, чтобы построить в Казахстане подлинно справедливое общество, – подчеркнул Глава государства.

Он напомнил, что на общенациональном референдуме в 2022 году были внесены изменения в Конституцию, одобрены реформы ключевых институтов власти. Казахстан перешел от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с консолидированной системой сдержек и противовесов, основанной на концепции «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство».

– Я твердо убежден, что эта концепция остается наиболее соответствующей особенностям политической системы Казах­стана, – заявил Касым-Жомарт Токаев. – Президентское правление ограничено одним семилетним сроком. Этот беспрецедентный для Казахстана и нашего региона шаг, на мой взгляд, сделает нашу политическую систему более устойчивой, экономику – более динамичной, а общество – более цивилизованным. Убеж­ден, что президент – это государственный управленец, нанятый своим народом на определенный срок, в нашем случае на семь лет.

По мнению Президента, дальнейшее развитие страны невозможно без действенной системы защиты прав человека, основанной на концепции «Закон и Порядок». Казахстан предпринимает в этом направлении значительные усилия.

– Мы осознаем, что наши реформы проходят в условиях крайне нестабильной гео­политической обстановки. Но, как гласит пословица, «дорогу осилит идущий». Мы не свернем с этого стратегического пути, не прекратим реформы, – подчеркнул он.

Несмотря на глобальные вызовы, в 2024 году рост казахстанской экономики составил 5,1%. Объем прямых иностранных инвестиций дос­тиг рекордных показателей. Грузопоток по Транскаспийскому международному транс­портному маршруту увеличился на 62%.

– Однако наше стратегическое видение не измеряется только цифрами. Реформы нацелены на создание нового общественного договора, в рамках которого будет обеспечено процветание всего общества. Мы инвестируем в человеческий капитал, расширяем возможности для молодых специалистов. Наша первоочередная задача – сократить региональные диспропорции и укрепить средний класс, – отметил Глава государства.

Именно поэтому, по его словам, страна продолжает работать над укреплением потенциала в ключевых секторах – от цифровых технологий и искусственного интеллекта до чистой энергетики и производств с высокой добавленной стоимостью.

Результаты уже ощутимы. Так, Казахстан добился значительного прогресса в цифровой трансформации, что отражает его стремление стать евразийским IT-хабом. Особое внимание уделяется искусственному интеллекту, здесь цель нашей страны – стать академическим и инновационным хабом, в котором будет действовать ряд филиалов иностранных университетов и налажено партнерство в области исследований и разработок. Казахстан запускает самый мощный суперкомпьютер (его компоненты уже доставлены в страну).

Кроме того, как рассказал Президент, планируется создать в стране новаторскую пилотную зону CryptoCity, в которой криптовалюты можно будет использовать для покупки товаров, услуг и других целей.

Также Казахстан, располагающий 40% мировых запасов урана, рассматривает ядерную энергетику как приоритетное направление своей национальной стратегии.

– Однако развитие не может быть устойчивым без решения климатического кризиса, – продолжил Касым-Жомарт Токаев. – Цент­ральная Азия – один из наиболее уязвимых к климатическим изменениям регионов на планете. Потепление здесь происходит в два раза быстрее, чем в среднем по всему миру. В ответ мы продвигаем прагматичную и согласованную на региональном уровне климатическую повестку. Наши обязательства включают участие в различных международных организациях и соглашениях. В 2026 году Казахстан в парт­нерстве с ООН проведет Региональный экологический саммит, который призван стать платформой для объединения стратегий Центральной Азии и глобальных амбиций.

Казахстан, как заявил Глава государства, видит Центральную Азию как стабильный, интегрированный, смотрящий в будущее регион, отношения стран в котором выстроены на основе взаимного уважения и региональной солидарности.

Важной вехой в многостороннем взаимодействии по вопросам развития в регионе стало решение Генеральной Ассамблеи ООН об учреждении Регионального цент­ра ООН по Целям устойчивого развития для Цент­ральной Азии и Афганистана в Алматы. Этот центр будет поддерживать совместные проекты, предоставлять техническую экс­пертизу и координировать международное сотрудничество.

Переосмыслить глобальное сотрудничество

Как подчеркнул Президент Казахстана, стоящие перед международным сообщест­вом угрозы, несомненно, носят транснациональный характер. Однако ответные действия мировых игроков становятся все более разобщенными.

– Институты глобального сотрудничества следует адаптировать к условиям более хрупкого, нестабильного и противоречивого мира, – считает Касым-Жомарт Токаев. – Казахстан твердо убежден, что средние державы должны быть привержены справедливому и инклюзивному глобальному порядку, который требует переоценки подходов. Соответственно, средние державы, возможно, должны принять на себя большую ответственность.

Глава государства напомнил, что в этом году Организация Объединенных Наций отмечает свое 80-летие. В 1945 году она была создана 51 государством после разрушительной мировой войны. Тогда ООН предложила смелое видение более мирного и безопасного мира.

Сегодня в Организацию входят 193 государства-члена, которые представляют разнообразное, комплексное и взаимосвязанное глобальное сообщество.

– Однако основные структуры ООН, особенно Совет Безопасности, со временем прак­тически не изменились, – акцентировал Президент. – Этот разрыв между институцио­нальной структурой, которая была создана 80 лет назад, и современными реалиями подрывает доверие к ООН и ее эффективность. Критические решения, затрагивающие миллиарды людей, не должны приниматься лишь несколькими странами. Поэтому Казахстан поддерживает расширение Совета Безопасности ООН, включая более широкое региональное представительство.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул: структурная реформа Совета Безопасности необходима, чтобы ООН оставалась актуальной и по-настоящему отражала реальный мир. И крупные державы должны подтвердить свою приверженность делу сохранения мира и безопасности, а также ключевому принципу уважения территориальной целостности всех стран.

– Все мы должны твердо придерживаться Устава ООН, избегая предвзятых и избирательных подходов к его основным принципам. Только так мы сможем восстановить доверие к авторитету Организации Объединенных Наций, – уверен Глава государства.

Новая архитектура международных отношений

Обращаясь к участникам Международного форума Астана, Касым-Жомарт Токаев­ обратил внимание, что в казахстанскую столицу приехали представители из самых разных уголков мира со своим опытом, знаниями и взглядами, сформированными на основе разных ценностей и приоритетов.

– Именно это интеллектуальное много­образие стало одной из причин для созыва данного форума, – сказал Глава государства. – Существуют разные сценарии будущего – одни открывают возможности, другие таят опасности. Ждет ли нас инклюзивный прогресс или разрушительная фрагментация? Это будет зависеть не от заявлений нескольких лиц, а от сотрудничества большинства. Международный форум Астана был создан для поддержки этого сотрудничества, предоставляя платформу, основанную на взаимном уважении и открытом обмене мнениями. Тема этого года «Объединяя умы, формируя будущее» – это одновременно и призыв, и убеждение. Она отражает нашу уверенность, что глобальные вызовы не могут быть преодолены в изоляции. Дипломатия должна эволюционировать к более глубоким и гуманным формам взаимодействия, не ограничиваясь рамками формального протокола, – отметил он.

Как обратил внимание Президент, мир вступает в новый этап глобального развития, в котором новую архитектуру международных отношений будут формировать доверие между людьми, обмен знаниями и гражданская солидарность. Поэтому горизонты сотрудничества необходимо расширять.

И Казахстан готов внести свою лепту в эти изменения в качестве генератора идей, архитектора консенсусных решений и надеж­ного партнера разных регионов и культур, заявил Касым-Жомарт Токаев.

Устойчивое развитие и равные права

В период глобальной турбулентности важно найти твердые ориентиры и общие цели, которые могли бы объединить всех участников международного диалога в борьбе с текущими вызовами. Такое мнение в ходе пленарной сессии выразили высокие гости Международного форума Астана (МФА). Среди главных угроз современности спикеры называли изменение климата, растущее неравенство, разрушение архитектуры безопасности...

В качестве противодействия им участники пленарной сессии МФА, модератором которой выступила журналист, бывшая ведущая CNN Джулия Чаттерлей, предлагали отдать приоритет устойчивому развитию, повысить эффективность международных правовых институтов и реформировать сложившуюся финансовую систему.

По мнению Президента Руанды Поля Кагаме, реализация этих высоких целей начинается с внутренней устойчивости каж­дой страны. Он обратил внимание, что с какими бы принципами каждое государство ни подходило к вопросам внешней политики и международного сотрудничества, без внут­ренней стабильности оно будет демонстрировать лишь уязвимость.

– Поэтому наш приоритет – сфокусироваться на том, что принесет реальные ощутимые блага нашим народам. Это приоритет безопасности, укрепление экономической устойчивости и ускорение региональной интеграции. Наши соглашения и договоренности с международными партнерами основаны на взаимоуважении, а не взаимозависимости. Это принципы, которые должны всегда применяться в глобальной экономике, – считает Поль Кагаме. – Недавняя пандемия выявила хрупкость сложившейся финансовой архитектуры, многие развивающиеся страны стали заложниками увеличивающихся долгов и сложных условий для кредитования. Очень много обсуж­дается реформа глобальной финансовой архитектуры. Но проблемы здесь не просто структурного характера, многие решения лежат в политической плоскости. Порядок функционирования системы часто обеспечивается несправедливо, страны с развивающейся экономикой ограничиваются в доступе к мировому капиталу, потому нам сейчас нужно применять более высокие усилия на пути к прогрессу.

По его словам, многие страны начали уделять особое внимание вопросам управления конфликтами, кризисами в области безопасности, но не занимаются устранением их первопричин. Это приводит к тому, что мир сталкивается все с теми же проблемами на протяжении нескольких лет.

Международный форум Астана в этой связи, как отметил Президент Руанды, является важной площадкой не только для диалога, но и для прагматичного сотрудничества в мире, где все больше наблюдается фрагментация.

– Этот форум сконцентрировался на глобальных проблемах, которые очень сильно взаимосвязаны, и наши меры реагирования на них тоже должны быть интегрированы, – считает высокий гость. – Это реформирование управления ресурсами, увеличение производительности, что невозможно без вложений в человеческий капитал. И нас вдохновляет сотрудничество Глобального Юга, Африки и Центральной Азии, которое мы видим сейчас. Это не альтернатива глобальному взаимодействию, но дополнительный элемент, который обеспечивает более сильный коллективный голос в вопросах, влияющих на всех. Хочу поблагодарить Казахстан за предоставление возможности выступать на этой площадке и быть услышанным, – добавил он.

Как отметила Президент Северной Македонии Гордана Силяновска-Давкова, миру сегодня действительно необходимы коллективные мудрость и опыт, чтобы справиться с текущими вызовами современности.

Спикер отметила, что сегодняшние множественные кризисы, связанные с тектоническим сдвигами в самых разных областях жизни, подрывают принципы глобального управления, сформированные 80 лет назад, а мультилатеральные системы разломаны под весом растущей многополярности.

– Они в большей степени парализованы именно в тот момент, когда ООН очень близка к утечке многих наций. Вместо того, чтобы мобилизовать глобальные усилия для разрешения этих вопросов – мир, безопас­ность, изменение климата, информационная транс­формация, растущее неравенство – кажется, будто мы делаем шаг назад, – обратилась она к участникам глобальной дискуссии. – Без многосторонних институтов, процедур международного права и принципов его соблюдения, для того чтобы защищать слабых, мы обречены на то, что сильные будут поступать, как они пожелают. В результате мы можем оказаться в будущем, где царствуют конфронтация, подкрепляемая воздействием климатического кризиса.

Поэтому, по мнению спикера, так важно предпринять все усилия для устойчивости институтов, которые смогут пережить эти потрясения.

– Я верю в то, что малые государства наряду со средними державами должны поддерживать эффективный мультикультурализм в ООН, – отметила Гордана Силяновска-Давкова. – Для этого требуются существенные реформы, которые соответствовали бы демократическому пакту. Совбез должен расширяться, демократизироваться, чтобы стать более подотчетным и более ответственным в сохранении мира и безопасности. Генеральная ассамблея и Международный суд должны стать более авторитетными. Спустя 80 лет со дня основания ООН, я думаю, мы готовы к тому, чтобы назначить генсеком женщину, потому что в мире, где доминируют сильные мужчины с оружием, мы нуждаемся в сильных женщинах с мудростью.

Как подчеркнула спикер, ни одна страна не может провести эти реформы в одиночку. Но малые и средние государства, которые не имеют стремления к гегемонии, в интеграции своих усилий могут руководствоваться моральными принципами и инновационным лидерством.

– Мы должны выстраивать мосты и начать с региональных приоритетов, чтобы не оставаться на политической периферии. И мы хотим сотрудничать со странами, с которыми нас объединяют схожие принципы, – заключила Гордана Силяновска-Давкова.

Во благо региона и всей планеты

Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюй тоже сделал акцент на развитии регионального сотрудничества, отметив в этом процессе особую роль Казахстана и центральноазиатских государств.

– Международный форум Астана – это важная площадка для вдохновения, озвучивания свежих идей, диалога и продвижения сотрудничества во времена глобальных вызовов. Этот форум собирает политиков, мыслителей, интеллектуалов, специалис­тов в области безопасности, энергетики, устойчивого развития, а также изменения климата. Нам сегодня необходимо более эффективное и четкое сотрудничество. В этом году мы будем отмечать юбилей ООН, это 80 лет на пути к миру, безопасности, реализации базового права доступа к продовольствию для всех, – отметил спикер.

Цюй Дунъюй назвал Астану одной из самых современных столиц мира, а Цент­рально-Азиатский регион – важным географическим и экономическим перекрестком.

– У Центральной Азии есть большой потенциал стать регионом устойчивого развития, что имеет важное значение и для Евразийского континента в целом, – считает он. – Но для этого требуется инклюзия на всех уровнях. Нужно объединить правительства, частный сектор, гражданское общество, международные организации для катализации этих изменений. Казахстан – самая большая страна Центрально-Азиатского региона, играющая большую роль в формировании этой интеграции. Позиция вашего руководства показывает, что у страны есть четкое видение этого пути.

По мнению главы ФАО, особое внимание при этом нужно уделить развитию потенциа­ла молодежи, живущей в нашем регионе. Это вопросы знаний, укрепления институтов развития, чтобы молодые люди могли участвовать в глобальных изменениях как будущие лидеры, политики и бизнесмены.

– Мы рассматриваем молодежь в качестве мощного драйвера развития, – отметил спикер. – Энергия, креативность и самоотверженность молодых казахстанцев, живущих в сельской местности, являются крайне важными элементами построения устойчивого будущего. Хочу поблагодарить Казахстан за успешную реализацию роли регионального лидера, спасибо, что продвигаете инновации и формируете более безопасное и устойчивое будущее для Цент­ральной Азии и мира в целом, – добавил Цюй Дунъюй.

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе обратил внимание на то, что достижение высоких целей будущего невозможно без развития институтов демократии. Если же эта система потерпит крах, то безнаказанность превратится в норму, подотчетность станет исключением, дезинформация станет преобладать в информационном пространстве, а правда будет лишь очередным мнением. Терроризм, миграция, коррупция и киберпреступность станут еще более актуальными.

– При таком положении дел невозможно противостоят кризисам, поэтому мы должны обеспечить защиту демократии, – отметил спикер. – Нам необходима глобальная стратегия демократической безопасности, которая защищает институты, права, свободы не только от внешних атак, но и от внутренней эрозии. Порой складывается впечатление, что моральные ценности могут подождать и правила вторичны, когда нужно оперативно решать насущные вопросы. Но со временем из-за такой расстановки приоритетов происходит необратимый сдвиг в мировой системе, растет безнаказанность. Налоги опережают нормы и регламенты, национализм и протекционизм дают вызов сотрудничеству. Поэтому нам необходимо построить прочный фундамент для сотрудничества и мирного диалога. Мы должны действовать сообща, выстраивая демократическую безопасность в мире и здесь, и в Центральной Азии.

Председатель Глобального института зеленого роста Пан Ги Мун отметил особую роль Казахстана в противодействии изменению климата и развитии зеленых инвестиций.

– Оценивая особую роль Казахстана как глобального голоса в продвижении зеленой повестки, хочу отметить вклад вашей страны в реализацию Парижского соглашения и Повестки-2030 по устойчивому развитию, которые являются важной вехой борьбы человечества с угрозами изменения клима­та, – считает спикер. – Тематика Международного форума Астана этого года отражает как раз такую позицию вашей страны, которая необходима сегодня в достижении высоких целей. Я особенно рад, что Казахстан поддерживает наше видение этой проблематики в регионе.

Как отметил Пан Ги Мун, никакая страна, независимо от размеров и ресурсов, не может идти в будущее в одиночку, потому что у нас всех – глобальные вызовы, среди которых изменения климата и экологическая деградация.

– Потому что эти вызовы вне границ политических идеологий или каких-либо искусственных образований, которые соз­дали люди. Они требуют объединения усилий со стороны регионов. Я очень рад видеть увеличивающийся фокус на воп­росы взаимодействия и сотрудничества в этой плоскости в Центральной Азии, как это было и на Самаркандском форуме по изменению климата, где страны региона собрались вместе для выражения общей солидарности, – сказал спикер.

Сегодня Глобальный институт зеленого роста активно сотрудничает с Казахстаном и странами региона для развития логистики зеленых инвестиций, механизмов устойчивого финансирования, помощи в ускорении перехода к низкоуглеродной экономике.

– Казахстан имеет большой потенциал в этих направлениях, демонстрируя хорошие результаты в инвестировании в чистые источники энергии. Все это может дать хороший задел для успешного и устойчивого будущего, – считает Пан Ги Мун. – Я уверен, что этот форум послужит не только площадкой для диалога, но и плацдармом для реальных действий во благо людей и всей планеты.