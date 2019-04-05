​Будущее науки

НОВЫЕ ПОБЕДЫ И СВЕРШЕНИЯ

Приветствие юбилярам от имени министра индустрии и инфраструктурного развития Романа Скляра зачитал заместитель председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Канат Баитов. В адресе подчеркивалось, что научные коллективы вносят весомый вклад в развитие Казахстана. И, находясь на передовых позициях, они способствуют индустриально-инновационному развитию страны, продвижению имиджа Казахстана на мировой арене. Инновационные технологии, разрабатываемые учеными НЦКПМС, – среди них уникальные технологии переработки концент­рата осмия; производства сплава «Казахстанский» для раскисления и модифицирования стали; переработки золотосодержащего сырья, обеспечивающие получение каждой третьей тонны этого благородного металла в стране, – сегодня известны далеко за рубежом.

Ученые организаций-юбиляров удостоились наград от Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, Министерства образования и науки РК, КазНАЕН. Научные коллективы с юбилеем поздравил почетный гость конференции – вице-президент Российской академии естественных наук (РАЕН) Анатолий Спицын. Он отметил их неоценимый вклад в укрепление сотрудничества с российской наукой в приоритетных направлениях научно-технологического и экономического развития стран. Анатолий Тихонович пожелал им новых побед и свершений в достижении самых амбициозных планов. И вручил награды РАЕН выдающимся ученым КазНАЕН. Историю и оправданность идеи создания НЦКПМС осветил первый научный руководитель этой организации, академик Султанбек Кожахметов.

Свои пожелания научным коллективам высказали и другие участники международной конференции. Среди них руководители подразделений ведущих отечественных предприятий горно-металлургической отрасли – «Алтыналмаса», «Казхрома» и других, а также горно-металлургических предприятий Китая, Турции. К пожеланиям развивать интеграционные процессы между научным сообществом и промышленным сектором страны, формировать новые механизмы взаимодействия науки и бизнеса присоединились руководящие составы КазНУ им. аль-Фараби, Международного казахско-турецкого университета им. Ходжи Ахмета Яссави.

УСТОЙЧИВАЯ ЭНЕРГЕТИКА ДЛЯ ВСЕХ

Президент КазНАЕН Нуртай Абыкаев и генеральный директор НЦКПМС Абдурасул Жарменов поблагодарили партнеров за плодотворное сотрудничество. Ученые и эксперты два дня конференции посвятили обсуждению результатов современных исследований в области естественных наук, комплексной переработки минерального сырья, инновационных разработок в обрабатывающем секторе, реализуемых в рамках Послания Первого Президента РК «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», а также исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Представляя деятельность КазНАЕН, Нуртай Абыкаев сообщил, что их «конек» – это нормативно-правовое обеспечение коммерциализации результатов НИР и содействие во внедрении инноваций в производство. Поэтому в соответствии с новой моделью управления наукой и новым Законом «О науке» в академии успешно апробировали механизм разработки и рассмотрения научно-технических программ.

Надо отметить, что КазНАЕН является организатором панельных сессий одного из наиболее влиятельных международных мероприятий – Астанинского экономического форума. Академия, кроме этого, провела глобальную конференцию «Энергоэкологические инициативы Казахстана» в рамках конференции ООН по устойчивому развитию, известную под названием РИО+20, где представила инициативы Первого Президента Казахстана: Глобальную энергоэкологическую стратегию, Программу партнерства «Зеленый мост» и планы страны по переходу к «зеленой экономике». В результате многолетней работы в итоговом документе РИО+20 цели и задачи Глобальной энергоэкологической стратегии были приняты мировым сообществом к реализации. Наиболее полно идеи Стратегии воплотились в инициативе ООН «Устойчивая энергетика для всех». На базе идей Стратегии при участии КазНАЕН была разработана «Национальная стратегия устойчивой энергетики будущего Казахстана до 2050 года».

Следующий юбиляр – НЦКПМС – является крупнейшим научно-производственным предприятием Казахстана и Центральной Азии в области добычи, обогащения и переработки минерального сырья. Генеральный директор центра Абду­расул Жарменов представил на конференции фильм о совместной деятельности КазНАЕН и НЦКПМС. Он подчеркнул, что модернизированная учеными НЦКПМС технология выплавки свинца и созданный новый агрегат для ее реализации защищены патентами во многих странах, в том числе в Казахстане, России, Австралии, странах Евросоюза, Финляндии. Сегодня по этой технологии работают 4 установки: в Канаде, Италии и еще две – в Китае, обеспечивая выпуск каждой 10-й тонны первичного свинца в мире.

Примером высокого доверия НЦКПМС явилось личное поручение Первого Президента РК по созданию принципиально нового сплава ферросиликоалюминия, известного сегодня во всем мире как «Казахстанский». В Бразилии уже освоили промышленный выпуск «Казахстанского» сплава, применяемого для раскисления, модифицирования и легирования стали. В сотрудничестве с немецкой Thyssen Krupp и южно-корейской POSCO ученые центра ведут строительство первой очереди ферросплавного завода в кыргызском Таш-Кумыре. Работы по коммерциализации проекта реализуются также в Иране, начинается строительство первой очереди завода комплексных сплавов в Караганде. Абдурасул Жарменов добавил, что во всем мире «Казахстанский» сплав признан наиболее лучшим и дешевым в сталелитейном производстве среди применяемых ферросплавов. Сумма инвестиций в разработки НЦКПМС за 25 лет деятельности превысила 3,5 млрд долларов.

УСПЕШНЫЙ ТАНДЕМ

Крупнейшим результатом тандема НЦКПМС и КазНАЕН следует назвать вовлечение в производство низкокачественных бурожелезняковых руд Лисаковского месторождения. Наши ученые первыми в мире получили кондиционный концент­рат из низкокачественных бурых железняков с содержанием железа 65% и фосфора не более 0,25%. Они разработали технологию выплавки сложнолегированной стали категории прочности Х80, которая уже принята в производство на АрселорМитталТемиртау для последующего передела стали в трубы нефтегазового назначения.

Многолетнее сотрудничество КазНАЕН и НЦКПМС эксперты наз­вали весьма успешным. Свидетельством тому явилась Государственная премия РК в области науки и техники-2017, которой удостоилась совместная «Разработка технологий мирового уровня по вовлечению в переработку низкокачественного (высокофосфористого бурожелезнякового) и техногенного сырья, обеспечивающих рост конкурентоспособности производства стали, и их коммерциализация». Ученые НЦКПМС в содружестве с академиками КазНАЕН продолжают исследования, которые открывают путь в завтрашний день науки.

Нуртай Абыкаев в своем выступ­лении напомнил, что 2019 год в Казахстане объявлен Годом молодежи, и КазНАЕН в связи с этим провела Республиканский конкурс инновационных проектов «Жас ғалым» среди молодых ученых. Нуртай Абыкаевич объявил победителей этого интеллектуального состязания и вручил им награды.