Астана – моя зрелая любовь

Колонка обозревателя
Асель Шаяхмет

Иногда мне кажется, что Астана живет сразу в нескольких временных измерениях. Еще совсем недавно на месте многих жилых кварталов были пустыри, а сегодня здесь кипит жизнь. Появляются новые парки и скверы, жилые комплексы, школы, дороги. Город растет настолько стремительно, что порой не успеваешь уследить за всеми изменениями.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Именно эта способность постоянно развиваться, двигаться вперед и не останавливаться делает нашу столицу особенной. Каждый год она становится красивее и комфортнее, привлекая все больше туристов из других стран. Здесь появляются новые точки притяжения для жителей, расширяется транспортная инфраструктура. Чего стоит только недавний запуск ЛРТ, благодаря чему Астана еще больше стала похожа на современный мегаполис мирового уровня. Вот за это все я и люблю нашу красавицу-столицу!

Хотя, признаюсь, Астана не была моей любовью с первого взгляда. Переехала я сюда в дос­таточно зрелом возрасте. Не в студенческие и беззаботные годы юности, когда легко менять города, привычки и образ жизни, поэтому наше с ней знакомство оказалось непростым.

Поначалу казалось, что Астана слишком своенравна, а местами даже сурова. Возможно потому, что, если уж быть честной, это я не принимала ее долгое время, глядя через призму собственных сомнений.

И так, пожалуй, чувствуют себя многие приезжие, проходя период адаптации. По моим наб­людениям, особенно сложно приходится «понаехавшим» из южных регионов, которым трудно привыкнуть к столичному резко континентальному климату. Благо я закаленная северными морозами, и в этом смысле Астана меня нисколько не напугала.

А спустя пару лет после переезда новый город и вовсе меня влюбил в себя, удивительным образом меняясь на моих глазах.

И дело не в том, что я привыкла, – это было бы слишком банальным объяс­нением. Дело в том, что Астана стала постепенно открываться мне с новых сторон и оказалась настолько многогранной, словно бриллиант, играющий десятками, а то и сотнями граней, отражая и отсвечивая каждый раз новые блики.

Левый берег Астаны всегда деловой и стремительный, а правый – более спокойный и удивительно уютный. Постепенно мне стала открываться творческая сторона города, интеллектуальная среда, а самое главное – люди, в основном такие же, как и я, приехавшие «покорять» столицу из разных уголков страны и даже зарубежья. Именно здесь мне посчастливилось встретить огромное количество интересных собеседников, профессионалов, единомышленников. Здесь же начался новый этап моей профессиональной жизни: сначала это была работа на телевидении, затем другие, не менее интересные проекты, а после – приход в «Казправду».

И до сих пор Астана продолжает меня влюблять в себя все больше, но уже не через общепринятые достопримечательнос­ти, а через ее живое настоящее, состоящее из тысяч человеческих историй и судеб.

И если кто-то любит Алматы, называя ее первой любовью, лично для меня Астана стала любовью зрелой. Той, что основана не на эмоциях первого впечатления...

Глядя на нее вечернюю во время прогулок по набережной, залитую яркими огнями, я все чаще ловлю себя на мысли, что уже не представляю свою жизнь где-то в другом месте. Пожалуй, это и есть настоящая любовь к городу, когда его успехи радуют тебя как собственные, когда его перемены становятся частью твоей жизни, а его будущее кажется таким же важным, как твое собственное.

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#Астана #столица #мегаполис

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