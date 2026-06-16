Гибнут дети – виноваты взрослые

Колонка обозревателя
Наталия Портнягина

В Жангалинском районе вблизи села Жанаказан на реке Малый Узень произошла трагедия: во время купания утонули трое подростков. Как отметили в ДЧС ЗКО, в том месте, где купались ребята, установлен соответствующий запрещающий знак, предупреждающий об опасности нахождения в воде. А значит, этот участок берега был не оборудован и не предназначен для купания.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Пока уполномоченные ведомства выясняют обстоятельства и причины очередного чрезвычайного происшествия, обратимся к сухим цифрам статистики. В этом году в регионе определено 34 места для купания, из них 13 коммунальных пляжей и 21 частный.

Десять из них – в Уральске, причем большая часть (семь) – частные. Столько же их было и шесть лет назад, с той лишь разницей, что коммунальные пляжи закрывают, организуя на удобных подступах к воде частные. Те, кому не по карману отдыхать культурно и безопасно, ищут новые локации для дикого отдыха.

Где еще можно купаться детям? По информации ДЧС ЗКО, для обеспечения безопасности учащихся на воде и формирования навыков плавания в области имеются пять закрытых и 34 модульных каркасных бассейна. Понятно, что рассчитаны они на младший школьный возраст. Достаточно ли этой инфраструктуры на область с населением под 700 тыс. человек, судить читателю.

Будут ли дети, а тем более подростки, все лето предоставленные самим себе, сидеть дома в книжках и гаджетах, если рядом речка, озеро, канал? Даже прослушав сотни лекций, увещеваний от родителей, получив на руки стопку памяток об опасности купания в неустановленных местах, они не поедут за десятки, а то и сот­ни километров на ближайший официальный пляж, а побегут на соседний водоем.

Смерть детей – трагедия отдельных семей, но еще и веский повод для исполнительной власти пересмотреть подходы работы в этом направлении. С 20 мая спасателями организовано пат­рулирование опасных и необорудованных участков водоемов в семи направлениях, четыре из них в областном центре – по реке Урал в районе мемориала Победы и ул. Елизарова, в районе городского парка культуры и отдыха и поселка Рыбцех. Остальные – в селе Чапаево Акжаикского района, селе Сарыомир Теректинского района и городе Аксае.

А как же другие водоемы? Всего в регионе около 200 рек, более 140 озер. Когда же в акиматах поймут, что, если есть река или озеро, всегда найдутся желающие искупаться. Так не правильнее ли организовать удобные и безопас­ные места для этого, чем при каж­дом несчастном случае кивать на запрещающие таблички. И это не обойдется сельскому бюджету в десятки миллионов.

Пример тому – места купания, которые есть на территории прак­тически каждого дачного товарищества. Расчистить подступы к воде и дно пляжа, привезти несколько машин песка на берег, поставить буйки, если на водоеме есть быстроходные лодки, даже оплатить услуги водолазов в случае необходимости – все это можно сделать и силами небольшого сообщества. Конечно, нужны санитарно-эпидемиологическое заключение и спасатель. Но ведь и дальше убеждать себя и всех вокруг, что жители региона купаются исключительно на 34 пляжах, тоже уже не имеет смысла.

Памятки, выступления по радио и профилактические беседы не дадут той безопасности, которую может обеспечить официально действующий пляж. Заблаговременная подготовка к купальному сезону – это создание удобных и безопасных мест отдыха на каж­дом подходящем водоеме, а не наличие лодок и водолазного оборудования.

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#ЗКО #регионы #ДЧС #подростки #происшествие

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