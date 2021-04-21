Будущее определит человеческий капитал

Открытое пространство

Первый Президент Нурсултан Назарбаев не раз подчеркивал, что активность молодежи является движущей силой социально-политических процессов. «Особенно важна эта энергичность и инициативность в наше время, – отметил Елбасы на открытии V съезда «Jas Otan» в декабре 2020 года. – Ведь мы живем в стремительно меняющемся мире, где привычный для многих уклад жизни безвозвратно остался в прошлом. Технологии раздвигают границы возможного. Будущее страны и нации напрямую зависит от молодежи».

Перефразируя известного поэта, юность и будущее – близнецы-братья. Мы говорим юность – подразумеваем будущее. Но кто оно, поколение next, с каким багажом вступает в завтрашний день?

Для ответов на такие воп­росы во всем мире проводят масштабные исследования. В Казахстане за них взялись в научно-исследовательском центре «Алтайтану» Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова. Как пояснил известный казахстанский демограф, доктор исторических наук Александр Алексеенко, сама американская модель университетского научно-исследовательского центра поз­волила объединить ученых в серьезном, многослойном проекте в сфере социологии, политологии, демографии, экономики, культуры…

– В адрес казахстанской нау­ки постоянно шла критика, каждый двигал свою тему, не было системы, – пояснил профессор. – Но сегодня университеты могут создавать исследовательские центры, своего рода маленькие академии. Можно браться за большие, не мес­течковые проекты, именно такие выигрывают гранты. Если три года назад у нас было грантов на 1 миллион тенге, то в этом году финансирование составило 100 миллионов тенге. Более того, в дальнейшем все исследования ложатся в основу учебных курсов, новых дисциплин, появляются темы для дипломных работ, магистерских и даже докторских диссертаций. То есть начинается взаимодейст­вие системы.

Огромный путь, по словам ученого, с момента обретения страной суверенитета прошел республиканский Комитет науки. Годами структура вызывала недовольство своей закрытос­тью. Ее ругали за субъективизм и непрозрачность в распределении финансирования, в том числе грантового. Сейчас комитет полностью открыт. Процесс обсуждения нацио­нальными и научными советами можно наблюдать в прямом эфире. У научных сот­рудников есть возможность сделать анализ: понять, на что обратить внимание, какие выбрать прио­ритеты. Можно отправить сообщение в чат, и на него отреагируют.

– Я специально поинтересовался, – поделился эмоциями ученый, – нигде в мире этого нет. Россия об этом пока не мечтает, в Европе этого нет. Американцы говорят: «Не­у­жели такое возможно?» Казахстанским ученым нужно ценить эту систему. Она еще отстраивает­ся, но уже начинает давать результат.

Демографическая безопасность

Для историков и социологов Казахстан – невероятно интересное государство. То, что происходит в общественном сознании, специалисты сравнивают с космосом. У казахов по-прежнему сильны традиции и национальная культура, это – корни. В то же время страна, как и весь мир, втянута в процессы модернизации, «цифра» вошла в повседневность, а это – глобализация. Какой на этом этапе должна быть политика государства, чтобы, не утратив корней, в то же время приумножить человеческий капитал – главное богатство технологичного мира?

Как пояснили в НИЦ «Алтайтану», вопрос может быть раскрыт только на междисциплинарном стыке – демографии, социологии, политологии, истории. Любой другой подход будет односторонним. Наука с учетом множества факторов должна предложить социальные сценарии, нащупать риски, показать вызовы. Государство, в свою очередь, обязано отреагировать разработкой реальных программ развития территорий.

– Сейчас у нас демографичес­кая программа одна – стимулировать рост рождаемости, – дал комментарий Александр Алексеенко. – Многодетная семья – это традиционная ценность, рождаемость – наше будущее. И это понятно: в Казахстане большие пространства, земли должны быть заселены. Но берешь программу развития территорий – там речь о концентрации населения в городах и крупных населенных пунктах.

На сегодня ситуация с демографией значительно разнится в зависимости от регионов.

В Туркестанской области суммарный коэффициент рождаемости (среднее количество рожденных детей на одну женщину) 4,5. Более того, особой разницы между селом и городом нет. И там, и там большинство женщин становится многодетными мамами, делает выбор в пользу того, чтобы получать от государства социальное пособие. В то же время в северных областях суммарный коэффициент рождаемости 1,7. Здесь четко прослеживается тренд: чем более массовым становится городское население, тем меньше детей в семье. Особая отдельная история складывается в столице, куда идет мощный миграционный поток с юга с соответствующими ментальными установками.

К слову, один из самых опас­ных с демографической точки зрения вариантов, это когда в городе начинает концентрироваться большое количество молодежи, не привязанной ни к чему. Ни к учебе, ни к работе. Эти парни уже вне контроля родителей и односельчан, они не обременены обязанностями по хозяйству и дому. Такой контингент – легкая добыча для всевозможных проповедников деструктивных религиозных течений.

Другой вызов связан с

бэби-бумом последних лет и его последствиями. По данным статистики, ежегодно в трудоспособный возраст вступают больше 250 тыс. человек. На пенсию выходят вдвое меньше. По прогнозам, к 2025 году на рабочие места будут претендовать 12,5 млн казахстанцев, а в планах, связанных с индуст­риально-инновационным развитием, речь идет о 3–5 млн рабочих мест. Другими словами, есть опасность роста безработицы.

Тем не менее недаром говорят: предупрежден – значит, вооружен. У государства есть возможность принять меры, чтобы сбалансировать ситуа­цию.

По словам социолога, кандидата наук Элеоноры Столяровой, сейчас в НИЦ сконнектили, или состыковали, три проекта, изу­чающих, по сути, одно явление – человеческий капитал.

Первый проект посвящен молодежи, переезжающей в город. Ученые взялись выяснить, как меняются ценности и повсе­дневные социальные практики юношей и девушек, перебравшихся из сельской местности. С другой стороны, какое влия­ние сами ребята оказывают на город. Промежуточные результаты, к слову, оказались любопытными. Выяснилось, что вчерашние сельские парни и девчата в значительной степени привносят… Нет, не традиционный уклад. Напротив – являются носителями модернизационных ценностей. Они хотят стать современными горожанами в полном смысле слова – рациональными, компетентными, с образом жизни, где все стандартизировано и технологично. Они сильно отличаются от своих родителей. У них иное отношение к семье, иные требования к условиям, в которых будут расти их дети.

– Поэтому следующие два проекта призваны изучить, как меняются репродуктивные установки нашей молодежи, – пояснила социолог. – Если говорить проще, что молодые люди думают о планировании семьи, о количестве детей. Что представляют собой репродуктивные установки сегодняшних городских женщин-казашек. В результате мы получим не просто картину дня, мы получим задел для проработки сценариев дальнейшего развития.

Река нащупывает русло

Вместе с тем первые итоги исследований выявили также «рифы» в общественном сознании молодежи. Часть ребят, на словах сторонников модернизации, реально хотела бы жить в системе, где можно устроиться на теплое местечко благодаря, например, родственным связям. Эти юноши и девушки, по словам социолога, могут быть активными, энергичными, прагматичными. Но на уровне ценностей никакого обновленного сознания у них нет. Тем важней выяснить, с чем имеет дело казахстанское общест­во – с декоративными переменами либо все-таки с глубинной перестройкой.

– История показала, что общест­ва, независимо от прог­рамм и лозунгов, идут по пути конвергенции, – пояснила исследователь. – Две главные сис­темы – капитализм и социализм – сближаются, между ними сглаживаются различия. Это похоже на то, когда река сама прокладывает себе русло. Но жизнь также учит, что социум не всегда делает выбор в пользу лучшего варианта. Иначе можно было бы успокоить­ся и пустить все на самотек. Поэтому мы ищем риски, ищем факторы, при которых риски перерастут в угрозы. Каждый государственник знает: сами собой проблемы в обществе не решаются, над этим надо работать.

О масштабе исследований можно судить по следующим цифрам: только в ходе одного соцопроса было проанализировано больше 830 таблиц, разных по объему и сложности. Ученые охватили массу сфер жизни и деятельности – семейные отношения, образование, профессиональную карьеру, повседневное экономическое поведение, досуг, религиозный фактор, вовлеченность или интерес к общественно-политическим событиям… Собранную информацию они обобщают, выделяют наиболее показательные позиции и собирают в единую палитру. Процесс сложный, наукоемкий, но он позволяет получить модель, объясняющую то, что происходит в сознании людей.

Как отметила Элеонора Столярова, все три проекта имеют дело с точными фактами, реальными процессами, могут быть обработаны компьютерными программами и представлены в виде сценариев. Если для первого в истории социо­логического исследования в 1890-х годах французу Эмилю Дюркгейму пришлось вручную перебрать статотчетность за 10 лет, то сегодня такая работа делается по клику компьютерной мышки. Никаких традиционных бумажных анкет, опросы – онлайн, интервью – в фокус-группах также онлайн. Достаточно загрузить данные, и программа сама выделит территориальные кластеры. Например, со специфическими демографическими процессами. Все наглядно.

– Мы получили доступ к любой информации, нас никто ни в чем не сдерживает, не контро­лирует, никакой цензуры – этого точно нет, – отметила социо­лог. – Казахстан – динамично развиваю­щаяся страна. Даже то, что мы можем открыто дис­кутировать, получать гранты на такие исследования, – показатель того, что государство реагирует на критику. Идет процесс осмысления, а это – движение, развитие.