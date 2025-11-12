Фото: пресс-служба правительства РК

Приказом министра торговли и интеграции Республики Казахстан Танабергенов Булат Амангельдыевич назначен на должность председателя Комитета по защите прав потребителей. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РК, передает Kazpravda.kz

Родился в 1976 году. Окончил Учетно-торговый колледж Актюбинского Облпотребсоюза, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Казахско-русский международный университет.

Трудовую деятельность начал в 1993 году учителем математики в Мартукском районе Актюбинской области.

1999-2000 гг. – оператор в АО «Акбулак», г.Актобе.

2001-2002 гг. – такелажник в ТОО «Стройдеталь», г.Актобе.

С 2002 по 2009 гг. работал в структуре акимата г.Актобе от ведущего специалиста до заместителя начальника ГУ, в городских отделах образования, внутренней политики, финансов, экономики и бюджетного планирования.

2009-2010 гг. – заместитель директора департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Актюбинской области.

2010-2012 гг. – заместитель, начальник Налогового управления по г Актобе.

2012-2016 гг. – руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Актюбинской области.

2016-2023 гг. – руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий по г.Астане.

C марта 2023 года по настоящее время занимал должность заместителя председателя Комитета по защите прав потребителей МТИ РК.