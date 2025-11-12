Булат Танабергенов возглавил комитет в Минторговли

Кадровые назначения
132

Ранее этот пост занимал Аскар Тынысбеков

Фото: пресс-служба правительства РК

Приказом министра торговли и интеграции Республики Казахстан Танабергенов Булат Амангельдыевич назначен на должность председателя Комитета по защите прав потребителей. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РК, передает Kazpravda.kz

Родился в 1976 году. Окончил Учетно-торговый колледж Актюбинского Облпотребсоюза, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Казахско-русский международный университет.

Трудовую деятельность начал в 1993 году учителем математики в Мартукском районе Актюбинской области.

1999-2000 гг. – оператор в АО «Акбулак», г.Актобе.

2001-2002 гг. – такелажник в ТОО «Стройдеталь», г.Актобе.

С 2002 по 2009 гг. работал в структуре акимата г.Актобе от ведущего специалиста до заместителя начальника ГУ, в городских отделах образования, внутренней политики, финансов, экономики и бюджетного планирования.

2009-2010 гг. – заместитель директора департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Актюбинской области.

2010-2012 гг. – заместитель, начальник Налогового управления по г Актобе.

2012-2016 гг. – руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Актюбинской области.

2016-2023 гг. – руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий по г.Астане.

C марта 2023 года по настоящее время занимал должность заместителя председателя Комитета по защите прав потребителей МТИ РК.

#назначение #комитет #председатель #Минторговли #Булат Танабергенов

Популярное

Все
Лучший киберспортсмен планеты
В Шымкенте представлена монография Александра Подушкина о государстве Кангюй
В соперниках – чемпионы Бельгии и Польши
В Астане дан старт работе международных шахматных клубов Сергея Карякина
Комедия страстей
На счету уже 18 медалей!
Молодежь созидает будущее
Горожане смогут напрямую влиять на развитие мегаполиса
Нашествие диких животных наблюдают в Костанайской области
Вклад молодых ученых в развитие медицины
О новой парадигме законотворчества в Казахстане
По данным АТР
Все строго по правилам
Юные патриоты приняли присягу
Маленькие шаги для больших достижений
Живая связь времен
Устранить асимметрию банковских рисков
Состязались юные таланты
Бесплатные препараты получают свыше 3 млн казахстанцев
Реструктуризация должна быть качественной
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
Здесь качество – не лозунг, а система
Определился состав финалистов
Глава Белого дома показал Президенту Казахстана, как идёт строительство бального зала
Не потерять доверие аудитории в эпоху ИИ
Президент дал интервью The Washington Post и The New York Times
Соглашение о стратегическом партнерстве на $2,5 млрд: какие планы у John Deere в Казахстане
Лечение обернулось тяжким вредом здоровью
Потайной туннель римских императоров под Колизеем откроется для туристов
Токаев утвердил стратегические ориентиры внутренней политики
Портрет Алии украсил набережную
Заработал кирпичный завод
Представлены приоритеты в области социальной политики
На пути к технологической независимости
Токаев встретился с казахстанцами в Вашингтоне
У школы – новоселье!
Банковская «тайна»: повышение конкуренции и упрощение доступа
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зафиксирован рекордный урожай
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики

Читайте также

Ерлан Акбаров назначен вице-министром энергетики
Президент назначил послов Казахстана в Бахрейне и Конго
Илья Скуб назначен председателем комитета в Минтруда
Гульжан Джарасова возглавила комитет в Миннауки

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]