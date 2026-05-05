Айбек Дадебай переходит на общественно-политическую работу по поручению Президента

Такое решение связано с подготовкой к масштабной политической кампании

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Советник – пресс-секретарь Президента Айбек Смадияров сообщил в своем Telegram-канале, что Айбек Дадебай покидает прежний пост, чтобы сосредоточиться на решении новых задач государственного значения, передает Kazpravda.kz

«Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю благодарность Айбеку Дадебаю, дав высокую оценку его деятельности на посту руководителя Администрации Президента. Известно, что в стране предстоит масштабная политическая кампания. В этот ответственный момент по личному поручению Главы государства Айбек Аркабайулы будет заниматься общественно-политической работой», – говорится в сообщении.

Напомним, указом Главы государства Дадебай Айбек Аркабайулы освобожден от должности руководителя Администрации Президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.

Этот пост занял Роман Скляр.