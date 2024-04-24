Бумаг меньше, качества больше: как повысить статус врачей и решить вопросы с кадрами

Здравоохранение
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Асель Тимирова

Важнейшим событием, которого ждали все медики, можно назвать подписание Президентом Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения».

фото из архива "КП"

Основные моменты обновленного документа предусмат­ривают страхование профессиональной ответственности медицинских работников. Но не менее важным новшеством специалисты считают предусматриваемые законом едино­временные выплаты в стократном размере минимальной зарплаты для медицинских работников остродефицитных специальностей, прибывших на работу в сельскую местность на срок не менее 5 лет.

По данным 2023 года, потребность в медицинских кадрах в сельской местности составила более двух тысяч единиц, включая более тысячи врачей и более тысячи среднего медицинского персонала. Теперь есть надежда, что проблема будет решена.

Директор ГКП на ПХВ «Целиноградская районная поликлиника» при управлении здравоохранения Акмолинской области Даурен Сибанбаев отмечает, что в их поликлинике общая укомплектованность кадрами составляет 86%, и надо сказать, это весьма неплохой показатель. Но, как известно, хороших кадров много не бывает.

– В районе и раньше старались стимулировать молодых специалистов по мере возможности, – рассказывает Даурен Айтмурзаевич. – Медработники, направленные для работы в села Целиноградского района, получили социальную поддержку в виде единовременной выплаты в размере 2,5 миллиона тенге. Такой возможностью воспользовались 23 медицинских работника. Прибывшие из разных регионов республики специалисты путем заключения трехстороннего согла­шения должны отработать в Целиноградской районной поликлинике 3 года.

В 2024 году выплаты в пять миллионов тенге получили 9 врачей: офтальмолог, кардиолог, невро­патолог, хирург, аллерголог-иммунолог, дерматовенеролог, стоматолог и два врача общей практики с отработкой в три года. А еще медицинские работники вправе обратиться в районный акимат за мерами социальной поддержки. Это подъемные в размере 100 МРП и бюджетный кредит для приобретения жилья. С 2024 года он составляет 2 000–2 500 МРП.

К слову, бюджетный кредит для приобретения жилья в размере 1 500 МРП получили: в 2019 году – 13, в 2020 году – 26, в 2021 году – 3, в 2021–2022 годах – 20 медицинских работников. Единовременное пособие в размере 100 МРП получили: в 2019 году – 60, в 2020-м – 15, в 2021 году – 15, в 2022–2023 годах – 14 медицинских работников.

Кроме того, районным акима­том выделено три арендные квартиры для размещения врачей, которые остро нуждаются в жилье. Его распределяют на основании заявления работника, которое рассматривается жилищной комиссией.

– Сегодня благодаря системной государственной поддержке воп­рос с нехваткой медицинских кадров будет решаться еще более эффективно, – уверен Даурен Сибанбаев.

Своим мнением по поводу принятия нового закона по вопросам здравоохранения поделился и директор поликлиники № 5 Уральска Тимур Ажгалиев:

– Медицинская общественность возлагает большие надежды на изменения, которые последуют после подписания закона. Лично мне очень понравился пункт о том, что уполномоченный орган в области здравоохранения будет теперь утверждать перечень документации, обязательной для заполнения медицинскими работниками. Искренне надеюсь, что он включит в этот перечень минимум документации. Потому как в настоящее время, к нашему большому сожалению, имеется чрезмерная загруженность медицинского персонала огромным количеством работы по заполнению множества отчетно-учетных форм документации и прочей информации справочного или статистического характера. Это приводит к профессиональному выгоранию персонала и снижению уровня удовлетворенности качеством медицинской помощи у населения. Снижение нагрузки по заполнению документации приведет к освобождению времени для работы с пациентом, для оказания непосредственно медицинских услуг.

#медицина #кадры #бюрократия

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