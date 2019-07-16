​ Быстрее, чем в Нью-Йорке

Город находился без света в течение 2 часов, и это привело к определенному коллапсу. Срочная пресс-конференция для представителей СМИ состоялась в оперативно-диспетчерском центре АО «Алматы жарык компаниясы».

Как отметил заместитель главного инженера компании Нуржан Адильбеков, в 14.13 произошло аварийное отключение в Алматинском регионе в сетях 220⁄110 кВт с потерей генерирующей мощности около 200 МВт от ТЭЦ-2. В результате были обесточены несколько подстанций. Аварию удалось устранить силами выездных аварийных бригад в 16.29.

Причины инцидента будут совместно выяснять специалис­ты компаний АлЭС и АЖК под руководством Министерства энергетики после изучения данных с регистраторов аварийных событий. В течение 2–3 дней планируется озвучить предварительные результаты.

По словам начальника оперативно-диспетчерского управления АЖК Бориса Бабенцова, произошла одна из сложнейших аварий за последние 7 лет.

– АЖК имеет одну из лучших диспетчерских служб. Любая авария и любое нарушение отслеживаются, принимаются необходимые меры для устранения, что и позволило решить проблему в кратчайшие сроки. На всех современных подстанциях стоят специальные регистраторы аварийных событий, которые с точностью до миллисекунд фиксируют начало и процесс сбоя. Только проанализировав в совокупности все эти события, можно будет точно назвать причину аварии. Факторы каких-то намеренных и злоумышленных действий нами исключаются, будут изучаться летний режим и температурный фактор, – отметил он.

Для сравнения: ликвидация аварии в Нью-Йорке, произошедшей на днях только на одной энергоподстанции, заняла более 24 часов. В Алматы смог­ли устранить более сложную аварию за 2 часа.

В компании отметили, что точное количество потребителей, остававшихся без света, будет подсчитано. Отчет направят энергонадзору. Кроме того, заявлено, что юридический персонал АЖК готов рассмотреть все претензии потребителей.