Быть сопричастным

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Асет Калымов

По мнению общественного деятеля Асылы Осман, без развития государственного языка невозможно духовное возрождение страны.

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Пожалуй, в нашей республике нет другого такого радетеля и патриота қазақ тілі, как Асылы Алиевна Осман. Она член Ассамблеи народа Казахстана, заслуженный деятель культуры, автор около 400 научных статей и переводов, составитель толкового словаря казахского языка, изданного в десяти томах еще в 1986 году. Из-под пера Асылы Осман вышли книги «Тіл тәуелсіздігі – ел болашағы», «Қазағым барда мен бармын».

Долгие годы выпускница филфака ЖенПИ работала научным сотрудником в Институте языкознания им. А. Байтурсынова, в Комитете по языку при Правительстве. И сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, энергичная хрупкая женщина возглавляет азербайджанский этнокультурный центр Алматинской области. За выдающийся вклад в развитие казахского языка и культуры общественница награждена орденами «Парасат» и «Достық», а также медалью «Тіл жанашыры».

В далеком 1944 году семью Осман вместе со многими другими репрессированными насильственно переселили с Кавказа в Казахстан. Тогда Асылы было всего три годика, но до сих пор она помнит, как казахи-сельчане, сами жившие впроголодь, приютили их, делились последним.

– Судьба навсегда связала меня с гостеприимной, щедрой землей Казахстана, а казахский язык, обычаи и традиции стали для меня родными, – подчеркивает Асылы Алиевна. – Еще Лев Толстой говорил: «Язык – душа народа». Это самая главная ценность и сокровище любого этноса. Язык – не только средство общения, но и ключевой элемент культуры, национальной идентичности граждан. Я не буду в полной мере удовлетворена, пока государственный язык не займет достойное место в нашем обществе.

Для этого, по мнению филолога, необходимо неукоснительное выполнение части первой статьи 7 Конституции РК, где государственным языком республики провозглашен казахский.

– У нас созданы прекрасные условия для развития языков всех народов, проживающих в Казахстане, – отмечает экс­перт. – Такой господдержки, наверное, не оказывают нигде в мире. Это хорошо. Но, к сожалению, более чем за 30 лет независимости қазақ тілі не вышел на первое место в республике по популярности, употреблению, распространению. Он не стал языком межнационального общения. Мы должны всеобщими усилиями исправить эту ситуацию.

Как считает патриот, каждый человек, владеющий языком другого народа, лучше понимает соседа. В таком обществе укрепляется единство, меньше причин для раздора. Знание казахского рождает в гражданах страны чувство сопричастности к ее истории, ответственности за ее будущее.

– Не первый год с высоких трибун говорится, что қазақ тілі должен стать мощным консолидирующим фактором единения всех казахстанцев, – напомнила Асылы Алиевна. – Правильная мысль, но когда она воплотится в жизнь? Для этого, на мой взгляд, необходимо соз­дать три ключевых условия. Первое – увеличить потребность населения в использовании языка в повседневной жизни. Второе – умение говорить на казахском и понимать язык должно стать нормой для всех граждан, независимо от их национальной принадлежности. И третье условие – обеспечить спрос на изучение языка.

К примеру, казахстанские студенты, обучающиеся за границей, в течение года овладевают языком того государства, где находятся. В том числе такими сложными, как китайский, хинди. Дело в том, что, не зная язык страны, ребенок не сможет учиться, а значит не станет завтра хорошим специалистом. Иначе говоря, есть высокая потребность учить иностранный язык. То же самое и с казахским: в случае необходимости его освоит любой желающий.

– Қазақ тілі – один из самых богатых языков мира, словарный запас которого состоит из двух с половиной миллионов слов, – продолжает моя собеседница. – Это самый чистый среди тюркских языков, сохранившийся с давних времен. Не мешало бы и большинству наших чиновников выучить казахский, как того требует закон, чтобы лучше понимать чаяния и нужды сограждан.

По словам Асылы Осман, нельзя путать термины «ана тілі» и «мемлекеттік тіл». Это разные понятия. У себя дома, в кругу родных, близких, встречаясь с соплеменниками, казахстанцы общаются на родном языке, каждый на своем. Но, находясь в общественном месте, желательно говорить қазақша, тем самым выражая патриотизм и граж­данственность, любовь и почитание к земле, где родился и вырос.

– Прежде всего это касается русско­язычных казахов, – убеждена пропагандист қазақ тілі. – Кто еще должен показывать пример другим? Ведь нигде в мире не стоит так остро проблема развития государственного языка, как в нашей стране. Решить ее как можно скорее – наш гражданский долг и обязанность. В любом другом государстве без знания госязыка вы не сможете устроиться на хорошую высокооплачиваемую работу, стать конкурентоспособным. Так должно быть и у нас.

Как считает кандидат филологических наук, без развития қазақ тілі, его употребления во всех сферах жизнедеятельности невозможно духовное возрождение страны. Общественницу радует, что на улицах Астаны, Алматы и других городов все чаще слышна казахская речь, особенно среди учащихся школ и вузов. Асылы Алиевна обещает и впредь вносить весомый вклад в дело популяризации государственного языка и гордо нести высокое звание «Тіл жанашыры».

#казахский язык #общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык

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