Царская рыба «с пеленок»

Есть на его территории место, где внимание специалистов сосредоточено на необычном деле – доращивании молоди радужной форели. Судя по настрою и экономическим результатам, бизнес, специализирующийся­ на начальном и довольно сложном этапе аквакультуры мальков радужной форели, вполне перспективен.

С 2020 года в стенах Степногорского ТОО «Прогресс-Агро» заработал небольшой рыбоводческий цех, мощ­ностью 40 тонн в год, где занялись полным циклом доращивания молоди радужной форели. Показатели производства впечатляют: за полгода из 10 кг икры здесь смогли получить около шести тонн мальков форели весом 50 граммов каждый!

По словам директора товарищества Артема Назарова, идея заняться рыбоводством появилась после поездки в Алматы, где предпринимателю довелось побывать в одном из подобных хозяйств. Опыт настолько заинтересовал, что вскоре и степногорцы решили попробовать силы в совершенно новом для себя занятии. В пустовавших складских помещениях оборудовали цех и поначалу выбрали разведение раков. Затем попробовали выращивать пелядь. В итоге остановились именно на доращивании молоди радужной форели. Судя по всему, сегодня рыбоводство для компании – дело, которому уделяется самое серьезное внимание. Здесь продолжают накапливать опыт, совершенствовать условия содержания рыбной молоди, ищут возможности для дальнейшего наращивания производства.

Даже человеку непосвященному понятно, что рыбоводство, пусть и в небольших масштабах, – кропотливая работа, которая не терпит невнимательности. Каждый ее этап требует неусыпного контроля. Цех предприятия оборудован специальной установкой: вода проходит очистку, насыщается кис­лородом и вновь возвращается в систему.

– Условия для инкубации икры и выращивания мальков создаем самые оптимальные. Ориентируемся на рекомендованные параметры, необходимые для каждого этапа развития, – говорит Артем Юрьевич.

Весь процесс начинается с икры, которую компания приобретает у пос­тавщика из Алматы. Она помещается в специальные инкубаторы.

В огромных специальных емкостях, которыми заполнены помещения цеха, постоянно движется вода. Работающие посменно сотрудники каждый день измеряют ее температуру, контролируют уровень растворенного в ней кислорода, следят за циркуляцией и качеством очистки. Отдельно проверяют содержание аммиака и другие показатели.

Трудятся здесь четыре человека под руководством старшего мастера рыбоводного цеха Александра Горбенко.

– Инкубируем икру форели, то есть доращиваем в специальных аппаратах с проточной водой, воссоздавая идеальные условия, чтобы появились здоровые мальки. Затем выведенную личинку переводим в мальковое отделение, где рыбки проводят следующий этап жизни, пока не достигнут веса в 20–30 граммов. На финальном этапе отправляем ее в отделение доращивания, где доводим до навески около 50 граммов. Так обеспечиваем полный цикл подращивания и продаем мальков заказчикам, – пояснил Александр Горбенко.

В настоящее время основным покупателем мальков является местное ТОО «Бас­тау ST-19», арендующее затопленный горный карьер. На этом предприятии их продолжают растить уже в садковых хозяйствах на открытой воде.

Доведя молодь до товарного веса, также продают ее, но уже для целей по­пулярной спортивной рыбалки. К слову, о возможности половить в Степногорске форель на удочку хорошо знают не только в Акмолинской области. Сюда специально приезжают рыболовы-спорт­смены из Астаны, Караганды, Семея и даже Омска.

Пока ТОО «Бастау ST-19» – единственный покупатель продукции рыбоводного цеха. И дело не в отсутствии спроса. Приобрести малька радужной форели хотели бы многие арендаторы водоемов в области. Но пока объемы производства не позволяют полностью закрыть потребность постоянного заказчика в продукции. Впрочем, похоже, это воп­рос времени. Рыбоводный цех предприя­тия постепенно расширяется не только за счет покупки оборудования, но и за счет новых видов рыбной молоди. В ближайших планах – освоение разведения осетровых.

В прошлом году из Актобе на пробу привезли гибридных семиграммовых мальков белуги и стерляди. Результат очень порадовал, поэтому нынче взяли уже больший объем.

В отдаленной перспективе рассмат­ривается и расширение направления за счет переработки рыбы. В частности, речь может идти о копчении, выпуске другой продукции с более высокой добавленной стоимостью. Это, безусловно, позволит эффективнее использовать выращенную рыбу, увеличивая ее конечную стоимость.

Цех по выращиванию рыбы – лишь один из развивающихся видов деятельности ТОО «Прогресс Агро». Основное же направление предприятия – выпуск витаминных минеральных и белково-минеральных кормовых добавок для сельскохозяйственных животных, которым здесь занимаются с 2003 года. Мощность производства добавок – до 11 тонн в сутки. При этом корм для мальков предприятие закупает. По словам директора ТОО, собственное производство сбалансированного питания именно для мальков на данном этапе невозможно: нет необходимого оборудования и технологий, позволяющих выпускать рыбий корм надлежащего качества. К тому же подобное производство потребует дополнительно больших вложений, так как, по сути, является отдельным видом бизнеса.

Одним из наиболее острых вопросов для предприятия остается постоянно растущая стоимость электроэнергии. Ни энергосберегающие меры, ни экономия потребления не позволяют снизить затраты, поскольку в рыбоводном цехе практически все оборудование – насосы, система фильтрации и другие установки – работает на электричестве. Так что расходы на энергоресурсы остаются значительной статьей себестоимости выращиваемой продукции. Тем не менее в ТОО «Прогресс Агро» продолжают развивать это направление, работая пусть с небольшим, но стабильным плюсом.