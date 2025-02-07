Быть в постоянном поиске

Гульнара Жарасовна Даулетбахова выросла в живописном селе Кошкарата Байдибекского района, расположившемся на фоне высоких гор. С другой стороны населенный пункт обрамляют обширные степи, наполненные многотравьем и настоянные на запахе сафлора, который в этих краях традицион­но возделывают земледельцы. Глядя на окружающий пейзаж, уже хочется петь.

Неудивительно, что Байдибекский район славится на весь регион своими голосами. Родители Гульнары Жарасовны – талант­ливые исполнители, и, естественно, дочь хотела пойти по их стопам. В школьные годы девочка увлеклась театральным искусством, не раз представляя себя на сцене.

Вот только родители не хотели такой судьбы для дочери. Отец, бывая в городе, обязательно привозил в подарок детям книги, стараясь приобщить к чтению, понимая, что художественные образы литературных произведений будят детскую фантазию, развивают творческое воображение, воспитывают любовь к искусству слова.

Так постепенно чтение стало главным увлечением школьницы. А вместе с ним расширился словарный запас, концентрировалось внимание, развивалось ассоциативное и абстрактное мышление. Все это, вместе взятое, сформировало склонности к изучению языка и литературы. Недюжинные способности школьницы к предмету первым заметил и оценил учитель казахского языка и литературы Мусабек Сыздыков. Это он в большей степени поспособствовал тому, что Гульнара стала филологом.

– Когда в старших классах я уже определилась с выбором профессии, твердо решив, что стану педагогом, каждый урок воспринимала не только как источник знаний, но и как мас­тер-класс от учителей, – говорит Гульнара Даулетбахова. – Я была впечатлена знаниями и умением моих учителей – преподавателей казахского языка и литературы Бекзалбека Ахметова и Мусабека Сыздыкова, историка Жараса Мельдебекова, математика Нурлыгуль Шымырбековой, химика Назиры Кожамбаевой. Навсегда запомнила мастерство этих людей в подаче материала, раскрытии темы, отношении к ученикам и в целом в проведении уроков. Они стали для меня примером.

После окончания факультета казахской филологии Шымкентского педагогического института Гульнара Жарасовна пришла на работу в школу. Сейчас она учитель казахского языка и литературы в специализированной школе-интернате с трехъязыч­ным обучением № 2 города Шымкента. За ее плечами огромный педагогический опыт, который оценен коллегами и руководством образования города и страны. Медаль Ы. Алтынсарина, которой она удостоена в сентябре прошлого года, статус педагога-мастера, как и десятки подготовленных победителей и призеров олимпиад и конкурсов на знание казахского языка, придают ей силы для дальнейшего совершенствования.

Одна из ее учениц – Нурай Мекенбай – в 2022 году заняла третье место на республиканской олимпиаде по казахскому языку и литературе. А годом ранее эта же школьница стала призером республиканского конкурса «Абай оқулары».

Гульнара Жарасовна продолжает усердно работать, постоянно находясь в активном поиске. Ей принадлежит авторская программа «Ғаламтор және қазақ тілі», утвержденная в марте 2023 года Республиканской экс­пертной комиссией и рекомендованная для использования учителями казахского языка и литературы.

За 30 лет в профессии педагог-новатор не раз убеждалась, что максимальный результат дает полная вовлеченность педагога в ведение урока. Интерактив позволяет эффективно усвоить новую тему, погружение в которую пройдет интересно и даст хороший результат. А еще она требует от своих учеников много читать, как это делала и продолжает делать сама.

– Художественное чтение – это искусство, которое предполагает душевное отношение к слову, нежность, если хотите, чтение сердцем, – говорит Гульнара Даулетбахова. – На уроках литературы пример учителя являет­ся для детей определяющим, пробуждает интерес к чтению и стремление учащихся к изу­чению поэтических жанров. Важно практиковать парное чтение учителя и ученика, как и ученика с учеником. Такой подход помогает детям, обладающим литературным даром, раскрыть свой талант. Мой опыт позволяет утверждать, что будь то средний или старший класс, если вы практикуете игровые методы на уроке, то они вносят оживление, поднимают настроение. Дети даже не замечают, как усваивают новую тему.

Педагог убеждена, что для хорошего владения любым языком и правильной разговорной речи учащемуся необходимо прежде всего изо дня в день пополнять лексический минимум. Чтение литературы позволяет сформировать достаточный словарный запас и даже запомнить правильное написание.

Чтобы пробудить интерес к чтению, к казахской литературе в целом, Гульнара Жарасовна рассказывает своим ученикам интересные факты из жизни поэтов и писателей, выискивает трогательные истории и добрые поступки из их детства. И называет такой подход своим самым любимым и действенным методом, дающим потрясающий эффект.

– Сейчас не только казахи, но и люди других национальностей успешно освоили или продолжают изучать казахский язык, свободно говорят на нем, – отмечает Гульнара Жарасовна. – Сфера его применения стала намного шире. Я помню, как в студенческие годы в автобусе или магазине переходила на русский язык, чтобы быть понятой. Сегодня в этом нет необходимости. Казахская речь звучит повсеместно. Чем быстрее это осознают все мои соотечественники, тем быстрее наступит время расцвета государственного языка. Роль учителя в этом процессе невозможно переоценить. Во власти учителя как пробудить, так и потерять любовь ученика к предмету.