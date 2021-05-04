Бюро Мажилиса

Палате предлагается рассмот­реть поправки в Закон «О респуб­ликанском бюджете на 2021–2023 годы».

Законопроект разработан в связи с уточнением прогноза мак­роэкономических показателей на 2021–2025 годы и направлен на реализацию мероприятий Предвыборной программы партии «Nur Otan», поручений Главы государства в Послании народу Казахстана, а также мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией.

На обсуждение депутатов также вносится проект конституционных поправок в Конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан» с сопутствующим законопроектом.

Законопроекты разработаны в рамках выполнения поручения Главы государства о внед­рении прямых выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. Кроме того, предусматривается внесение изменений в части снижения порога прохождения политических партий при выборах в Мажилис с 7 до 5%, а также внесение в формы избирательных бюллетеней всех уровней новой графы.

На предстоящем пленарном заседании палате предлагается определить срок подготовки заключения по новому ратификационному законопроекту, поступившему в Мажилис, – Соглашению о сотрудничестве по созданию и применению стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов.