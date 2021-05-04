Бюро Мажилиса

Палате предлагается рассмотреть поправки в Закон «О республиканском бюджете на 2021–2023 годы».
Законопроект разработан в связи с уточнением прогноза макроэкономических показателей на 2021–2025 годы и направлен на реализацию мероприятий Предвыборной программы партии «Nur Otan», поручений Главы государства в Послании народу Казахстана, а также мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией.
На обсуждение депутатов также вносится проект конституционных поправок в Конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан» с сопутствующим законопроектом.
Законопроекты разработаны в рамках выполнения поручения Главы государства о внедрении прямых выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. Кроме того, предусматривается внесение изменений в части снижения порога прохождения политических партий при выборах в Мажилис с 7 до 5%, а также внесение в формы избирательных бюллетеней всех уровней новой графы.
На предстоящем пленарном заседании палате предлагается определить срок подготовки заключения по новому ратификационному законопроекту, поступившему в Мажилис, – Соглашению о сотрудничестве по созданию и применению стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов.