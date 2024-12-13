Бывший тренер сборной Китая по футболу приговорен к 20 годам тюрьмы

Китай, Коррупция
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Его обвиняют во взяточничестве   

Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Ли Те, бывший главный тренер мужской сборной Китая по футболу, был приговорен к 20 годам тюрьмы за дачу и получение взяток, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа.

Приговор был вынесен в пятницу Народным судом средней ступени города Сяньнин провинции Хубэй (Центральный Китай).

Ли Те, родившийся в 1977 году, попал под следствие в ноябре 2022 года и предстал перед судом в марте этого года.

Как отмечается в обвинительном заключении, в период с 2019 по 2021 год Ли Те, пользуясь своими полномочиями и положением на посту главного тренера национальной сборной и команды кандидатов в национальную сборную по футболу, оказывал содействие соответствующим организациям и лицам в таких аспектах, как отбор игроков в сборную, выигрыши в матчах и подписание контрактов с клубами. За указанный период он незаконно получил от третьих лиц в общей сложности более 50,89 млн юаней (около 7 млн долл. США).

Ему также были предъявлены обвинения по многочисленным эпизодам дачи и получения взяток в период с 2015 по 2019 год, когда он работал в местных футбольных клубах.

Расследование дела Ли Те положило начало масштабной антикоррупционной кампании в китайском футбольном секторе, в которую были вовлечены более 10 кадровых работников высокого и среднего уровня, включая Чэнь Сюйюаня и Ду Чжаоцая.

В марте Чэнь Сюйюань, бывший председатель Китайской футбольной ассоциации (КФА), был приговорен к пожизненному заключению за взяточничество.

Ду Чжаоцай, бывший заместитель главы Главного государственного управления по делам физкультуры и спорта КНР, предстал перед судом по обвинению в получении взяток в августе.

Ранее на этой неделе суды в провинции Хубэй вынесли приговоры трем другим бывшим должностным лицам КФА после того, как они были осуждены за взяточничество.

 

#Китай #футбол #коррупция #тюрьма #тренер

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