Чаще всего подделываются банкноты номиналом 5 000 тенге — Нацбанк

Более 80% поддельных банкнот в 2023 году выявлено в Алматы и Алматинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Начальник управления экспертизы банкнот и монет Нацбанка Аскат Мукамадиев прокомментировал данные о выявленных поддельных денежных знаках за 11 месяцев 2023 года.

За 11 месяцев этого года Национальным Банком республики и банками второго уровня выявлено 195 поддельных денежных знаков (193 банкноты и 2 монеты) на сумму 687 100 тенге. Это на 2,5% меньше, чем за аналогичный период 2022 года (200 поддельных денежных знаков).

Чаще всего подделывались банкноты номиналом 5 000 тенге – 68 шт., что составило 35,2% от общего количества. Далее идут подделки номиналом 2 000 тенге – 62 шт. (32,1%), 500 тенге – 26 шт. (13,5%), остальные 19,2% приходятся на другие номиналы банкнот.

Наибольшее количество подделок было выявлено в Алматы и Алматинской области – 157 шт. (80,5%), а также в Восточно-Казахстанской области – 15 шт. (7,7%).

Поддельные банкноты в Казахстане в основном изготавливаются с использованием компьютерной техники и струйного принтера на обычной офсетной бумаге. Фальшивомонетчики в основном имитируют визуальные защитные элементы.

Нацбанк напоминает о простых правилах, которые помогут самостоятельно отличить настоящие банкноты от поддельных:

- цвет банкноты должен быть четким и контрастным. Необходимо просмотреть банкноту на просвет, чтобы разглядеть водяной знак и цифровое изображение номинала.

- также следует обратить внимание на сплошную ныряющую нить, выходящую на поверхность банкноты в виде пунктиров с надписями. Она четко просматривается на проходящем свете как одна сплошная нить с надписями.

- отметим, что на банкнотах номиналом 1000, 2000, 5000, 10000 и 20000 тенге имеются изображения, нанесенные цветопеременной краской. При изменении угла наклона банкноты их цвет меняется от зеленого до золотого.

- также на всех банкнотах есть специальная печать, которая создает рельеф, хорошо различимый на ощупь.

- на банкноте номиналом 10 000 тенге образца 2011-2012 года с лицевой стороны расположена защитная полоса. С оборотной стороны она просматривается через овальное окно.

- на банкноте номиналом 20 000 тенге образца 2022 года расположена голографическая полоса в полуокнах с цветопеременным и динамическим эффектами.

Такая проверка купюр займет несколько секунд и поможет каждому определить подлинность банкнот.