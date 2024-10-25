Чеченка с казахской душой

На протяжении уже более 20 лет каждый раз, когда зас­тупает на боевое дежурство, младший сержант Татьяна Скокова (сегодня служит в столичной воинс­кой части 55765) вместе с сослуживцами исполняет государственный Гимн Республики Казахстан. И всегда душа и сердце ее наполняется особыми чувствами, которые, как она говорит, нельзя описать словами: это и любовь, и благодарность, и признательность, и надежда.

Февраль далекого 1944 года для всего чеченского народа и ингушей был очень сложным и страшным периодом. Депортация людей по этническому признаку под кодовым названием «Чечевица» считалась одной из крупнейших в годы существования Советского Союза. Дедушки Татьяны Скоковой как по отцовской, так и по материнской линиям волею судьбы оказались на благодатной земле Восточного Казахстана – в Бескарагайском районе. Женившись, один – на украинке, второй – на донской казачке, они пустили корни, навсегда оставшись преданными приютившему их краю.

– Это был страшный февраль для всего чеченского народа. Но то, как встретил их Казахстан, с каким добром и приветливостью отнес­лись люди, не передать словами. Огромная любовь к казахам и земле Казахстана передается в нашей семье из поколения в поколение. Я преисполнена любовью к Родине, я люблю и уважаю в ней все: людей, небо, землю, музыку, степи, песни и, конечно, казахский язык! Всегда говорю, что наша страна – это большая семья, где государственный язык – связующее звено, – говорит Татьяна Скокова.

Любовь к казахскому языку и родной земле Татьяна впитала в семье. Ее папа в совершенстве говорит на казахском, а мама великолепно исполняет казахские песни. Поэтому звучащие в доме произведения Шамши Калдаякова, Дины Нурпеисовой, Нургисы Тлендиева и других казахских композиторов – привычная атмосфера в их доме. Возможно, благодаря поглощенным еще в детстве мотивам казахстанка сегодня с легкостью и без акцента исполняет народные песни казахов. Одно из последних ею заученных стихотворений принадлежит перу Мукагали Макатаева «Өз-өзіңді жақсы көр», но больше всего ей нравится исполнять написанную Абаем песню «Көзімнің қарасы…» На своей странице в Instagram Татьяна Скокова размещает видео, на которых поет любимые сердцу творения.

– Пою песни многих народов, но нет ничего прекраснее казахских композиций. Пробирает дрожь, особенно если понимаешь их глубокий смысл. Любовь к песням у нас, наверное, дело семейное. Однаж­ды, когда собиралась в гости к дяде Эдельсолту Султановичу Магомадову, переехавшему из Казахстана на землю отцов – в Чечню, спросила у него, каких гостинцев захватить, а в ответ услышала: «Тань, ничего не нужно. Мне бы только диск, плас­тинку с казахскими песнями. Здесь, в Чечне, мне их негде взять, а у меня душа болит по казахской музыке». Привезла ему диск с народными композициями, произведениями современной эстрады. Каждый вечер включали с дядей эту музыку и рыдали: он от тоски по Родине, а я – разделяя все его чувства, – вспоминает собеседница.

Понимать заложенный в песнях смысл Татьяне помогает знание казахского языка.

– В школе, где я училась, в то время не во всех классах преподавался казахский язык, в моем его не было. На нем разговаривали в основном в быту. Уже во взрослой жизни поняла, что хорошо понимаю бытовой, разговорный язык, пою песни, читаю стихотворения, но очень плохо могу говорить и писать, поскольку не знаю грамматики, не могу построить предложения, а мне очень хотелось говорить красиво и на любую тему, – добавляет Татьяна.

Для более глубокого изучения государственного языка она сначала записалась на бесплатные курсы «Руханият», организованные столичным акиматом. Там изучила истоки языка и базовый уровень. Сейчас проходит платные курсы по изучению грамматики и разговорного казахского. Помимо этого, Татьяна записалась в библиотеку, где берет и читает книги на казахском языке.

– Недавно я участвовала в конкурсе на знание казахского языка, где со сцены прочла наизусть стихотворение Мукагали Макатаева «Өз-өзіңді жақсы көр». До сих пор нахожусь под впечатлением от его смысла и красоты. Я работаю военным связистом. Мне очень хочется обеспечивать связь на государственном языке! Это правильно с профессиональной точки зрения, и это нравится и удобно мне самой. Меня очень сильно поддерживают командование и коллектив в этом деле, за что им огромное спасибо. Хочется верить, что когда-нибудь в Казахстане не будет стоять вопрос о необходимости изучения казахского языка, а его знание станет само собой разумеющимся фактом, – выражает надежду Татьяна Скокова, которая прививает любовь к языку и Родине двум своим детям: 17-летней дочери и 13-летнему сыну.

В планах у Татьяны, имеющей за плечами в том числе педагогическое и психологическое образование, и дальше совершенствовать знание казахского языка. В свободное от службы время она проводит психологические консультации для родителей особенных детей. Занятия пока ведутся на русском, но со временем будут переведены на казахский язык. А еще связист хочет воссоздать генеалогическое древо, где особое место, безусловно, будет отведено казахской земле.