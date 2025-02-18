Чем заняться на перемене? Плетением! Статьи 18 февраля 2025 г. 0:00 90 Флора Левина собственный корреспондент по области Абай С пользой проводят время на переменках учащиеся в общеобразовательной школе Абайского района. Ребята постигают азы плетения камчи. фото управления образования области Абай Все началось с работающего в школе кружка «Плетение камчи», задача которого – популяризация национальных ценностей, развитие творческих навыков у учащихся. В кружке занимаются около 60 ребят. Они изучают структуру камчи, учатся делать от трех до двенадцати переплетений. Кроме того, школьники поэтапно выполняют такие действия, как измерение, раскрой, резка, и демонстрируют отличные результаты. Затем пришла идея показать свою работу сверстникам. И теперь ребята увлечены плетением камчи и во время перемен. Руководитель кружка Айбын Жуматай в формате «Интересный перерыв» показывает ребятам приемы плетения, а умелые ученики демонстрируют свои навыки другим школярам. #школа #камча #плетение