Чем заняться на перемене? Плетением!

Все началось с работающего в школе кружка «Плетение камчи», задача которого – популяризация национальных ценностей, развитие творческих навыков у учащихся. В кружке занимаются около 60 ребят. Они изучают структуру камчи, учатся делать от трех до двенадцати переплетений. Кроме того, школьники поэтапно выполняют такие действия, как измерение, раскрой, резка, и демонстрируют отличные результаты.

Затем пришла идея показать свою работу сверстникам. И теперь ребята увлечены плетением камчи и во время перемен. Руководитель кружка Айбын Жуматай в формате «Интересный перерыв» показывает ребятам приемы плетения, а умелые ученики демонстрируют свои навыки другим школярам.