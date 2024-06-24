Четверо казахстанцев примут участие в международной олимпиаде IBO-2024

Самая престижная международная олимпиада по биологии впервые пройдет в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Вопросы организации интеллектуального состязания «IBO-2024» обсудили в правительстве. В совещании под председательством заместителя премьер-министра Тамары Дуйсеновой приняли участие представители центральных и местных госорганов.

«International Biology Olympiad» входит в топ-7 предметных состязаний в мире. Казахстанские ученики являются ее постоянными участниками на протяжении 28 лет. За это время ими завоевано более 70 наград разного достоинства: 2 золотых, 20 серебряных, 54 бронзовых медалей. Учитывая этот показатель, международный организационный комитет решил провести олимпиаду в этом году в Астане. По словам вице-министра просвещения Едила Оспана, в нынешнем турнире честь страны будут защищать 4 одаренных ученика.

«Международная олимпиада в столице примет 305 учеников и 275 руководителей из 81 страны. В соответствии с требованиями состязания были сформированы организационный и научный комитеты, создан специальный сайт www.ibo2024.kz. За счет спонсорских средств были приобретены оборудование и приборы для проведения теоретического и практического туров. Во время олимпиады поддержку окажут более 80 волонтеров», — сказал Едил Оспан.

Помимо основного интеллектуального турнира, для участников предусмотрен тур по достопримечательностям столицы и Акмолинской области. Также будут организованы мероприятия по ознакомлению с историей и национальным искусством Казахстана.

Отметив важность международного мероприятия, Тамара Дуйсенова дала ряд поручений по его организации ответственным государственным органам.