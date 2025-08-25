Четыре медали завоевал Казахстан на ЧМ по греко-римской борьбе U20

Борьба
119

Команда Казахстана по греко-римской римской борьбе завершила выступление на чемпионате мира U20 в Самокове (Болгария), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

В заключительный день мирового первенства на ковер вышли два борца РК.

Темирлан Турдакын в категории до 87 килограммов в схватке за "бронзу" выиграл у Орхана Гаджиева (Азербайджан).

Также за третье место поборолся Дамир Ибрашов (до 63 кг). Однако он уступил Игорю Пунченко (Россия).

Таким образом, казахстанские "классики" на ЧМ завоевали четыре награды. Диас Сейткалиев (до 82 кг) стал серебряным призером. Арсен Жума (до 55 кг), Юсуф Ашрапов (до 72 кг) и Темирлан Турдакын (до 87 кг) финишировали третьими.

 

#борьба #медали #U20

Популярное

Все
Четыре медали завоевал Казахстан на ЧМ по греко-римской борьбе U20
В ООН назвали ситуацию в Газе катастрофической
Послание - 2024: как исполняются поручения Президента по развитию экспорта и поддержке производителей
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Первую в мире «золотую» акулу поймали у берегов Коста-Рики
Бронзовый призер ОИ-2012 возглавил управление в Алматинской области
Сегодня - День пограничника
Глава государства принял акима Акмолинской области
Уборка идет полным ходом
Трамп встретится с Зеленским и лидерами ЕС
Более тысячи фактов двойного гражданства установили в Павлодарской области
Как Казахстан готовится к революции в производстве авиатоплива
Новый профессиональный праздник для предпринимателей учрежден в Казахстане
Сильные дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Интерпол выпустил первое «Серебряное уведомление» Республики Казахстан
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Арину разгромила, а Иге уступила
Глава КазМунайГаза отчитался перед Токаевым о работе нацкомпании
В Астане завершились съемки мюзикла к 95-летию Шамши Калдаякова
Более 200 тысяч человек получили выплаты из госфонда в связи с потерей работы
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
Модернизация на особом контроле
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Скрытый патруль против лихачей
Новый формат срочной военной службы SARBAZ+ запускают в Казахстане

Читайте также

Жанажол Куанышбек стал победителем юношеского ЧМ по греко-р…
Два «золота» завоевали казахстанцы на молодежном ЧА по грек…
13 золотых медалей завоевали казахстанцы на чемпионате Азии…
Жамиля Бакбергенова возглавила мировой рейтинг по женской б…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]