Команда Казахстана по греко-римской римской борьбе завершила выступление на чемпионате мира U20 в Самокове (Болгария), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

В заключительный день мирового первенства на ковер вышли два борца РК.

Темирлан Турдакын в категории до 87 килограммов в схватке за "бронзу" выиграл у Орхана Гаджиева (Азербайджан).

Также за третье место поборолся Дамир Ибрашов (до 63 кг). Однако он уступил Игорю Пунченко (Россия).

Таким образом, казахстанские "классики" на ЧМ завоевали четыре награды. Диас Сейткалиев (до 82 кг) стал серебряным призером. Арсен Жума (до 55 кг), Юсуф Ашрапов (до 72 кг) и Темирлан Турдакын (до 87 кг) финишировали третьими.