Четыре школы открыли в Астане

Всего в столице в течение нового учебного года будут открыты 11 школ.

Фото пресс-службы акимата Астаны

В Астане 4 новые школы открыли свои двери, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Так, на территории действующей школы-лицея №59 построен корпус на 1200 ученических мест (в 2 смены). Учебное заведение расположено в районе Есиль (ул. Сауран 5/1).

Отмечается, что на протяжении 5 лет в данной школе было трехсменное обучение. За счет строительства нового корпуса был решен вопрос с трёхсменным обучением.

Аким столицы Женис Касымбек и министр просвещения РК Гани Бейсембаев посетили среднюю школу №55. Здесь были проведены работы по капитальному ремонту и благоустройству. Всего по городу капитальный и текущий ремонты были проведены почти в 50 объектах образования (школы, детсады, колледжи).

Как отметил аким Астаны Женис Касымбек, по поручению главы государства в рамках нацпроекта «Комфортная школа» в 2024- 2025 гг. будет построено еще 24 школы. Школы нового формата позволят создать почти 90 тысяч ученических мест (в 2 смены).

В строительство школ также привлекаются частные инвестиции. Так, свои двери в начале нового учебного года отрыли ряд школ, в том числе международные школы «Spectrum», «Riviera International School by Quantum».

Всего в Астане в течение нового учебного года будут открыты 11 школ на 16 тысяч 600 ученических мест, добавили в столичной администрации.