Пенсионерку Марию Петровну Трутову наверняка встречали многие павлодарцы – во время ее ежедневных прогулок по набережной или необычных заплывов. Мария Петровна много лет ведет здоровый образ жизни, занимается скандинавской ходьбой и моржеванием – несмотря на онкологию и даже вопреки диагнозу, который ей поставили 20 лет назад.

Мария Петровна сама себя называет русской казашкой – ведь еще восьмимесячной малышкой привезли ее родители в Павлодарскую область во время целины. Здесь она выросла, получила профессию – сначала работала закройщицей в самом известном Доме быта «Экспресс», а потом кардинально сменила сферу дея­тельности и трудилась уже в лаборатории комбината ЖБИ. Но вот чему не изменяла наша героиня, так это активному образу жизни. Отказаться от него не заставила даже тяжелая болезнь.

– В школе я была обычным ребенком того времени, хотя у меня был первый разряд по баскетболу, в училище играла в команде. Но изменилось все в 1977 году, когда я вышла замуж. Моему мужу Анатолию не терпелось сидеть дома, он не признавал выходные для стирки, глажки, уборки, хотя у нас всегда было чисто и уютно. Все свободные дни он тянул меня на природу. И так вот заразил меня своей активностью, а потом и наших детей. Мы прожили с ним 37 лет и все эти годы ходили в походы, вели спортивный образ жизни, – рассказывает Мария Петровна.

Жили они в частном секторе недалеко от реки – летом купались, зимой по замерзшему Иртышу переходили в пойму на лыжные прогулки. Постоянно ходили за грибами, ягодами. И именно природа помогла Марии Петровне в период лечения.

– Первый мой визит в онкоцентр был молодой женщиной, сразу после рождения сына возникли проблемы с грудью, но врачи успокоили. Но зря я «опустила ушки» – уже когда сын оканчивал техникум, а мне было 47 лет, проблемы дали о себе знать в полную силу – метастазы в позвоночник, четвертая стадия. Конечно, началось сложное лечение, которое по большому счету продолжается и по сей день, потому что я не в ремиссии, случается и в хосписе лежать на капельницах. Но и в начале было восемь больших «химий», которые просто сбивали с ног. И вот после курса химиотерапии муж мне сказал: давай поедем на природу. Дело было в августе, я легла в стог сена и поняла, что здесь мне лучше. Мы не раз ночевали на лугах в сене, в лесу – природа давала силы, – продолжает свой рассказ пенсионерка.

Мария Петровна вспоминает, что еще до болезни увлеклась моржеванием – каждый день приезжала на набережную Иртыша на велосипеде, чтобы искупаться с утра. Погружения свои продолжала и летом, и зимой – до тех пор, пока лед у берега не разрастался­ и его уже было сложно переступить. Там же познакомилась с более опытными моржами, которые приняли ее в свою команду.

На мой вопрос, а как же врачи-онкологи одобрили такое экстремальное увлечение, Мария Петровна с улыбкой отвечает: никто не запрещал.

– Когда я впервые пришла на лучевую терапию, сразу спросила у нашей Виктории Николаевны (заведующей отделением лучевой терапии онкодиспансера. – Прим. авт.): «Нужно ли менять образ жизни?» Она сказала: «Живите так, как вы привыкли». А я привык­ла всегда купаться, привыкла ездить на велосипеде – по городу только на нем передвигаюсь. Мне сказали: позвоночник слабый, но если сможете – ездите. И все бы ничего, только я поч­ти лежачая, у меня было поражение нервов, и с тех пор одна нога очень плохо работает. Но мне же разрешили, вот и говорю мужу: хочу на велосипед. А он ни в какую – переживал за меня. Так что перерыв был лет пять-шесть в моей велоактивности, зато были уличные тренажеры. Но все же смогла переубедить родных. Как сейчас помню: посадили муж с сыном меня на велосипед на нашей набережной, по обе стороны придерживают, учусь крутить педали одной ногой, – рассказывает героиня.

Вот так любовь к движению подтвердила, что даже с разрушенным позвоночником и четвертой стадией рака можно жить активно. В привычный распорядок дня Марии Петровны вернулись и велосипед, и моржевание. Как-то раз зимой на набережной встретилась она с Викторией Николаевной: врач в куртке, пациентка – в купальнике. И только тогда медики онкодиспансера поняли, о каком купании говорила им неизлечимая пациентка. Кстати, врачи частенько приводят в пример историю Марии Петровны в беседах с теми, кто, впервые столкнувшись с болезнью, видит перед собой лишь негативные сценарии. Но никого моржевать не уговаривают – уговаривают не сдаваться.

А Мария Трутова может порекомендовать и другую активность.

– Для меня зимнее купание – это как соединение с четырьмя стихиями: к воде мы идем по земле, дышим свежим воздухом, а выходя на берег, внутри чувствуем невероятный огонь. Но моржевание, конечно, не для всех. Я всегда говорю: если есть желание, можно попробовать, тем более что команда павлодарских моржей большая – все знают, где нас найти, присоединиться легко. Но если не отзывается, даже и не пытайтесь. Ведь есть множество других вариантов. Например, сейчас не могу представить свою жизнь без скандинавской ходьбы – я абсолютно везде с палками, – говорит Мария Петровна.

Уже 12-й год активная павлодарка живет с этим увлечением ежедневно, кстати, в Павлодаре много где культивируют этот вид массового спорта. Например, при Финно-угорском этнокультурном центре Ассамблеи народа Казахстана, в общественном объединении для пенсионеров «Замандас». Мария Петровна подчеркивает, что пенсия – это то самое время, когда нужно жить для себя. Ходить в бассейн, заниматься на тренажерах – инфраструктура есть, скидки есть, многое бесплатно. А такой подход к своему распорядку дня и положительный настрой – исключительное лекарство от старости.