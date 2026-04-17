Секреты «железного» аксакала

Когда мы приехали в аул Шокана, нас встретил человек, чей возраст угадать невозможно. Почти гладкая кожа, ясный взгляд, твердая походка, речь интерес­ного, увлеченного жизнью мужчины. Кабдолда Жумагожаулы – живая легенда Кербулакского района. Пока его сверстники во всем мире жалуются на давление и проводят время у телевизора, он заводит свой трактор и отправляется в поле.

«Человек молодеет, когда двигается», – с улыбкой говорит аксакал.

И это не просто житейская мудрость, а научно обоснованный факт. Согласно современным исследованиям в области геронтологии, регулярная физическая активность на свежем воздухе является мощнейшим фактором профилактики деменции и сердечно-сосудистых заболеваний.

Для Кабдолды-ата труд – это не повинность, а естественная потребность организма. В его личном хозяйстве «Жумагожа» – 20 гектаров земли. Каждый сезон он лично пашет, сеет и убирает урожай. Такая «тракторная терапия» позволяет ему сохранять мышечный тонус и координацию, которым позавидуют тридцатилетние.

Одно из главных правил здоровья нашего героя – строгий режим. Современный человек часто живет в состоянии «хаотичного времени», откладывая дела на потом и просыпаясь в разное время. Аксакал же придерживается ритмов природы.

Советы от нашего героя таковы. Уделите всего пять минут утром на составление примерного плана дня. Четко определите время подъема, зарядки и оставьте достаточно времени для гигие­нических процедур. Они обязательны, как и неспешный завтрак.

У вас должно быть между делами окно для чтения. Читать надо книгу или журнал. Обязателен для человека обеденный перерыв.

Кстати, Кабдолда-ата интуитивно соблюдает правило, которое одобряют врачи: короткий дневной сон. Небольшая «перезагрузка» в обед позволяет организму восстановить ресурсы и снижает уровень кортизола – гормона стресса.

Аксакал ложится спать рано, следуя древнему правилу: день – для дел, ночь – для отдыха. Врачи-сомнологи по всему миру в сотнях источников подтверждают: сон до полуночи «стоит» в два раза больше, чем сон после. Как и то, что важнейший аспект долголетия – выработка мелатонина. Этот гормон отвечает за замедление процессов старения, стабилизацию давления и укрепление иммунитета. Его пик приходится на период с полуночи до трех часов ночи. Мелатонин вырабатывается только в полной темноте. Если вы, в отличие от сельского тракториста, живете в городе, нужно использовать шторы «блэкаут».

Правило 22.00: старайтесь ложиться в постель не позже десяти вечера. Ранние подъемы, как у Кабдолды-ата, станут даваться намного легче, а физическое состояние улучшится уже через неделю.

Еда как энергия, а не как культ для адекватного человека.

«Тамақты тек тою үшін емес, оны дененің қуаты мен күші үшін жеу керек» (еду нужно принимать не для сытости, а для энергии), – наставляет аксакал.

В рационе сельского труженика нет места «пустым» калориям, фастфуду или избыточному сахару. Натуральные продукты, умеренность и отказ от тяжелой пищи за три часа до сна – вот база, на которой строится его здоровье. Отсутствие лишнего веса в 90 лет – это результат того, что расход энергии (труд в поле) всегда соответствует ее потреблению.

Поразительный факт: Кабдолда Елубаев читает газету, причем без очков – это и хорошая генетика, и постоянная тренировка мозга.

«Газета – это глубокие мысли, это пища для ума», – считает аксакал.

В отличие от «скроллинга» ленты соцсетей, который развивает клиповое мышление и повышает тревожность, чтение объемных текстов и аналитика событий помогают поддерживать когнитивные функции. Аксакал советует молодежи отложить телефоны и взять в руки книгу или газету. Интеллектуальная активность напрямую связана с долголетием: мозг, который постоянно обрабатывает сложную информацию, медленнее стареет.

Считается, что люди, занятые творческим или любимым делом, живут дольше и выглядят на 6–7 лет моложе своего возраста. Работа на земле для Кабдолды-ата – это и есть творчество. Когда человек видит плоды своего труда, когда он чувствует свою нужность семье и обществу, в организме вырабатываются «гормоны счастья» – эндорфины и дофамин.

Позитивное мышление – еще один столп ЗОЖ. Чем проще вы относитесь к жизненным неурядицам, тем меньше страдает ваша нервная система. Принцип «что ни делается – все к лучшему» позволяет аксакалу сохранять душевное равновесие даже в сложные периоды.

Мы часто считаем вредными привычками только алкоголь и курение. Но Кабдолда-ата выделяет и другие, как он говорит, не менее опасные.

Например, трудоголизм без отдыха. Умение переключаться – это искусство. Даже в страду аксакал находит время на общение с детьми и внуками.

Недостаток сна: попытка отоспаться на выходных не работает, нужен еже­дневный режим. Нельзя игнорировать профилактику – аксакал призывает не заниматься самолечением и ценить достижения медицины, не перенося болезни на ногах.

И главное – найдите дело, которое будет зажигать вас так же, как Кабдолду-ата зажигает гул его верного трактора в лучах утреннего солнца.

Жизненный путь человека – это не только его трудовые достижения, его правила и дела, но и след, который он оставляет в своих детях. Для Кабдолды-ата семья всегда была тем самым надежным якорем, который давал силы возвращаться домой после тяжелейших смен в поле. Его дом в селе Шокан – это место, где история одного человека переросла в историю большой и крепкой династии.

Говоря о Кабдолде Жумагожаулы, невозможно не вспомнить его спутницу жизни – Айымбобе Тойекекызы. Они прожили вместе долгую, наполненную трудом и взаимным уважением жизнь. Айымбобе была той самой мудрой женщиной, которая держала на своих плечах уют в доме, пока муж с раннего утра и до позднего вечера пропадал в поле, а на земле он работает еще с шес­тидесятых годов. К сожалению, сегодня ее нет рядом, но память о ней живет в каждом уголке их дома, в характерах детей и в тех ценностях, которые они закладывали вместе.

Аксакал вырастил и воспитал шес­терых детей: четверых сыновей – Турсынгали, Байдоша, Жандоса, Ердоса – и двух дочерей – Турсынбобе и Жазиру.

Воспитание в семье Елубаевых всегда строилось на личном примере. Кабдолда-ата никогда не читал длинных нотаций о важности труда – дети просто видели, как отец возвращается с работы, пропахший соляркой и землей, но с честным именем и достоинством.

Все они выросли достойными людьми, впитав главные уроки отца: верность слову, чистоту помыслов и уважение к родной земле.

Свое личное крестьянское хозяйство аксакал назвал «Жумагожа» – в честь своего отца. В этом названии кроется глубокая связь поколений. Сегодня, когда Кабдолда-ата выходит в поле на свои 20 гектаров, он чувствует ответственность не только перед собой, но и перед памятью предков и будущим своих внуков. Дети, внуки и правнуки – это его главная гордость и радость. Для них он не просто дедушка, а живая история, символ незыблемости семейных традиций. В окружении родных лиц аксакал находит то самое умиротворение, которое позволяет ему, несмотря на возраст, сохранять бодрость духа и по-прежнему крепко держать штурвал своего трактора. Ведь когда за спиной стоит такая семья, у человека всегда есть ради кого жить и ради чего трудиться.