Участники конференции по вопросам школьного питания обсудили воп­росы обеспечения учебных и дошкольных заведений натуральными и органическими продуктами. Они говорили о том, как наладить прямые поставки качественной продукции в школы, как обучить поваров и стандартизировать процессы безо­пасности, превратить питание в конкурент­ное преимущест­во организаций образования.

Автор программ здорового школьного питания, консультант образовательных учреждений Альмира Орлова ознакомила участников с меж­дународным опытом.

Так, несколько лет назад Франция столкнулась с тревожной тенденцией: у детей выросла заболеваемость, ухудшились показатели здоровья. В ответ государство приняло системное решение: школы и детские сады обязали закупать сертифицированные органические продукты у местных производителей. Этот шаг оказался стратегическим. Он не только улучшил качество питания детей, но и поддержал фермеров. Французская модель позволила решить сразу две задачи: стимулировать производство и обеспечить гарантированный сбыт органической продукции через систему образования. Школы и детские сады стали прямыми закупщиками, минуя сложные условия ритейла.

Для Алматы этот опыт особенно актуален, учитывая высокий уровень загрязнения воздуха в мегаполисе и то, что питание напрямую влияет на здоровье детей. Спикер отметила, что одним из возможных решений может стать внедрение принципа фьючерсных закупок, когда заранее, еще на этапе посевной, заключаются договоры с фермерами об объемах и ценах на будущий урожай. Это дает производителям уверенность в сбыте, а школам – стабильные поставки качественных продуктов.

– Пока система остается разрозненной. Нет механизма взаи­модействия между школами, поставщиками, фермерами и родителями. Это приводит к снижению качества питания и постоянному давлению на цену. В этих условиях предлагается протестировать гибридную модель, объединив 20–30 участников рынка и отработав новую систему закупок, которую в дальнейшем можно масштабировать на всю страну, – говорит Альмира Орлова.

Эксперт убеждена, что с детьми необходимо говорить о питании простым и понятным языком. К примеру, объяснять основы КБЖУ. Ребенок должен понимать, сколько энергии ему нужно, как она расходуется и что происходит с организмом при выборе фастфуда. При этом полностью оградить детей от сахара и вредной еды невозможно. Они живут в реальном мире, и задача взрослых – не запретить, а научить их делать осознанный выбор.

– Нутрициологическая грамотность должна стать частью школьного образования: через практические уроки, участие детей в готовке и формирование правильных навыков, – уточнила специалист.

Благодаря такому подходу у ребенка появляется чувство ответственности за собственное здоровье. Это особенно важно на фоне тревожной статистики: в Казахстане растет заболевае­мость среди детей, особенно болезни пищеварительной, нерв­ной системы и зрения.

Эксперт отметила, что государство предпринимает шаги на системном уровне. Так, с 1 сентября 2025 года введен новый стандарт школьного питания, по которому снижается норма сахара до 15–21 г в сутки, ограничивается соль, запрещаются фастфуд, жареные блюда, газировка, в буфетах остается только полезная альтернатива. Однако одних запретов недостаточно. Главная цель – воспитание культуры питания.

Альмира Орлова привела эффективную практико-ориентированную японскую модель «шокуику», где дети изучают происхождение продуктов и участвуют в их выращивании. Важны также качество и проз­рачность состава продуктов, внутренние стандарты и повышение роли поваров, чей труд должен достойно оплачиваться.

– Профессия повара, работающего в детских садах, школах и колледжах, должна стать одной из самых уважаемых в Казах­стане, потому что это престижно – кормить подрастающее поколение вкусной и здоровой пищей, – убеждена она.

Ключевая задача – воспитать у детей ответственное отношение к своему здоровью. Почему это важно? В основе всей системы лежит понимание, что здоровье ребенка начинается с работы желудочно-кишечного тракта. Именно кишечник формирует до 80% иммунных клеток, участвует в синтезе витаминов, влияет на гормональный баланс и работу мозга, напоминает эксперт.

О том, как внедряются новые стандарты питания в школах мегаполиса, рассказал председатель комитета по вопросам образования Общественного совета Алматы, член межведомственной группы по контролю за качеством питания Рафаэль Гасанов. В нее входят представители образования, здравоохранения, санэпидконтроля, депутаты и общественники. По его словам, такая система позволяет не просто проверять, но и оперативно реагировать на проблемы, выезжать в школы, разъяснять требования и добиваться их соблюдения.

По его словам, попытка Минздрава изменить школьное питание на практике сталкивается с рядом проблем, в частности с ограниченным бюджетом. Сегодня на одного ребенка выделяется 690 тенге, что недостаточно для обеспечения полноценного качественного меню. Есть и другая, не менее важная сторона: вкусовые привычки детей, которые формируются в семье.

– Нельзя ожидать, что ребенок будет сразу есть полезную еду в школе, если дома он привык к другому рациону. Поэтому надо менять меню и параллельно проводить масштабную просветительскую работу с родителями. Не формальные лекции, а понятное объяснение: почему это важно и как можно постепенно менять питание в семье, – полагает Рафаэль Гасанов.

Одним из участников конференции был директор Оrganic Village Ренат Джапаров. Его компания с 2022 года официально работает как сертифицированное органическое производство. На этой ферме выращивают более 30 видов чистой продукции – от привычных овощей до редких культур.

Сотрудничество со школами – осознанный выбор Рената Джапарова, это его желание положительно повлиять на здоровье детей. Пожалуй, так и выражается социальная ответственность предпринимателя: во вкладе в здоровье подрастающего поколения. Сегодня одна из главных задач – найти баланс, при котором и школы смогут позволить себе качественные продукты, и производитель не будет работать в убыток. Для этого предприятие стремится увеличить объемы производства, чтобы снизить себестоимость, рассматривает долго­срочные контракты со школами.

Эксперт по национальной кухне Айгерим Мусагажинова также выступает за внедрение качественных местных продуктов в школьное питание. Если наладить прямые связи между образовательными учреждениями и фермерами, можно внедрить такие продукты, как кобылье молоко, курт, цельнозерновые культуры, богатые кальцием и витаминами. Для успеха этой инициативы необходима государственная поддерж­ка и обязательная сертификация безопасности продукции, обучение детских поваров работе с локальными продуктами. Такой комплекс­ный подход позволит не только улучшить питание детей, но и стимулировать развитие отечественного аграрного сектора.

К слову, на конференцию приехали фермеры из Шымкента, которые приступили к процессу сертификации своей продукции и готовы поставлять ее в школы Алматы уже этой осенью.