Лечить? Не допустить болезнь!

По мнению специалистов, настала пора сменить акценты с собственно медицины на население и отношение граждан к здоровью. Председатель Национального центра общественного здравоохранения Эрик Байжунусов говорит об этом прямо: если человек сам не заботится о себе, то поможет ли государство?

Логика здесь проста. В стране уже около 3 млн человек стоят на учете с хроничес­кими заболеваниями. И только лишь на лекарства у нас ежегодно уходит свыше 300 млрд тенге. При этом количество пациентов еще продолжает расти. Только число страдающих диабетом за последние 20 лет увеличилось в четыре раза – со 126 тыс. до полумиллиона человек! И это не предел, говорят эксперты. К 2030 году эта цифра может достичь миллиона.

Онкология – еще одна реальность, с которой страна живет ежедневно. Около 41 тыс. новых случаев в год. Это более 110 диагнозов в день...

По данным медиков, причиной почти 80% всех смертей в Казахстане являются неинфекционные заболевания. Болезни сердца, рак, диабет, хронические болезни дыхательной системы... А ведь почти все они напрямую связаны с образом жизни.

В итоге цифры звучат уже не как статистика, а как диагноз обществу. 58,6% взрослых, каждый пятый ребенок имеют избыточный вес. Почти 72% взрослого населения и около 70% детей ведут малоподвижный образ жизни.

Отдельная проблема – алкоголь, табак и новые формы зависимости. Неудивительно, что растет и число заболеваний печени: показатели по циррозу выросли за пять лет в 1,2 раза.

Но самое страшное во всем этом – отношение граждан к сложившейся ситуации. Так, более 77% родителей считают, что лишний вес у детей вполне приемлем. И можно говорить о том, что проблема уже не сводится к отдельным привычкам. К сожалению, это становится частью культуры.

Отсюда и перемены в системе здравоохранения со смещением внимания на профилактику. Поэтапно проводится мониторинг факторов риска, запускаются разные международные исследования, пересматриваются стандарты питания, вводятся ограничения на трансжиры, усиливается контроль за энергетиками.

Следующий шаг – более жесткий. Акцизы на сахаросодержащие напитки, ограничения рекламы вредной еды, попытка через экономические механизмы изменить поведение людей. В итоге эта самая профилактика перестает быть лишь медициной, она включает в себя механизмы управления экономикой.

Ключевая мысль эксперта, как, впрочем, и всей системы здравоохранения, остается прежней: если не изменить поведение населения, никакое развитие медицины не приведет к качественному улучшению здоровья нации. Соответственно, медицина больше не может быть единственным ответом.

Фактически речь идет о смене самой философии системы – необходимо уйти от модели, где государство лечит последствия, к той, где оно управляет причинами.

При этом культура здоровья – это не только ограничения и регулирование, но и постепенное изменение повседневных привычек. К счас­тью, можно сказать, что и в нашей стране уже появился запрос на движение – не как разовую активность, а как часть образа жизни.

Так, например, в Астане с началом весеннего сезона традиционно открываются массовые городские забеги, собирающие тысячи участников. На дистанцию выходят не только профессиональные спортсмены, но и те, для кого это любительский старт – семьи с детьми, молодежь, люди старшего возраста.

Подобные инициативы воспринимаются не как соревнование, а как способ вовлечь людей в регулярную физическую активность. И этот процесс выходит за пределы мегаполисов. На уровне государства усиливается внимание к развитию массового и национального спорта. В стране регулярно проходят соревнования по кокпару, қазақ күресі, тоғызқұмалақ, стрельбе из лука и другим традиционным дисциплинам, что позволяет вовлекать в движение более широкие слои населения.

Дополнительный импульс дает и системная поддержка. С 2026 года вводится подушевое финансирование детско-юношеских спортивных школ – около 415 тыс. тенге на одного спортсмена в год. Повышается заработная плата тренеров, развивается инфраструктура. Напомним, сегодня в стране действуют более 500 спортивных школ, где занимаются почти 400 тыс. детей.

О чем это говорит? О том, что тема здоровья постепенно выходит за рамки медицинской повестки. Речь идет не только о профилактике заболеваний, но и о создании среды, в которой выбор в пользу движения становится естественным.