«Чиновники должны предлагать решения»: политолог – о переходе на режим тотальной экономии

Экономика,Мнения
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Дана Аменова
корреспондент

Директор «Института прикладных этнополитических исследований» Талгат Калиев подвел итоги расширенного заседания правительства с участием главы государства, сообщает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По мнению эксперта, президент Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления уделил особое внимание вопросам борьбы с интернет-мошенничеством и экономическими преступлениями.  

«Действительно, Казахстан является одними из лидеров в области цифровизации.Наверное, даже в странах ЕС и США нельзя так быстро и легко открыть банковский счет или проводить переводы, взаимодействовать с государством. Мы идем дальше и планируем внедрять искусственный интеллект и единую цифровую экосистему. Это очень серьезный шаг, который одновременно идет с ростом интернет-мошенничества. Имея такие масштабы, заводят небольшое количество уголовных дел в отношении киберпреступников. Правоохранители говорят, что это не их зона ответственности, так как интернет-мошенники находятся за рубежом. В Минцифры утверждают, что это криминальные случаи, с которыми должна бороться полиция. Фактически никто этим не занимается. В то время как у нас явно есть случаи утечки баз данных из конкретных организаций, имеющих доступ, в то числе банки, частные структуры и страховые компании. Когда интернет-мошенники звонят и называют гражданина по имени-отчеству и называют банковские счета, то определенно они имеют доступ к базе. В уголовном кодексе нет статьи с серьезными санкциями, которые предполагали бы наказание за торговлю базами. Мы должны прийти к тому, чтобы за это давали десятки лет лишения свободы или пожизненное заключение. Тогда граждане, имеющие к ним доступ, будут относиться к их охране со всей ответственностью», – прокомментировал он.

Также спикер добавил, что в данный период особенно актуальны инициативы президента по поддержке агропромышленного комплекса и развитию сельхозкооперативов, связанные с уходом от субсидирования.

«У льготных кредитов есть потенциал возвратности, в то время как субсидирование за более чем 30 лет нашей истории так и не продемонстрировало своей эффективности. К сожалению, мы не стали мощной страной агроэкспортером. Мы не обеспечиваем свою продовольственную безопасность. Это видно и по ситуации с колебаниями стоимости на картофель, регулярно возникают и прочие ценовые скачки. Это все связано с тем, что объемы продовольствия мы экспортируем из-за рубежа. Тем не менее, мы не всегда покрываем свои потребности. В связи с этим важно внедрять новые технологии в агропромышленном комплексе и выходить на производство конечной продукции и уходить от экспорта. Думаю, что этому может способствовать экономия бюджета и сокращение целевых расходов. Чиновники должны предлагать свои решения в этом направлении. Они могут быть самыми разными - от сокращения госаппарата до упразднения количества нацхолдингов», – заключил Талгат Калиев.

Кроме того, эксперт считает, что для правительства пришло время делать соответствующие выводы, объективно воспринимать критику, чтобы выполнить поручения главы государства.              

 

 

#экономика #политолог #Талгат Калиев

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