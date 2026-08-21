В Астане обсудили результаты развития Казахстана и приоритеты новой повестки

В Астане состоялся National Think Tank Forum «Проекция будущего: от осмысления результатов к новой повестке». В работе форума приняли участие руководители государственных органов, национальных аналитических центров, представители международных организаций, экспертного и академического сообщества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КИСИ

Фото: kisi.kz

Форум стал площадкой для комплексного обсуждения результатов развития Казахстана последних лет и определения приоритетов на новом этапе. В центре внимания оказались человеческий капитал, образование и наука, цифровая трансформация и искусственный интеллект, общественная устойчивость, экономическое и индустриальное развитие, энергетика, а также место Казахстана в меняющейся системе международных отношений.

Модератором форума выступил директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Жандос Шаймарданов.

Первая сессия «Казахстан сегодня: результаты, определяющие будущее» была посвящена оценке ключевых изменений, произошедших в стране, и ресурсов, которые формируют основу ее дальнейшего развития.

Постоянный представитель Программы развития ООН в Казахстане Катаржина Вавьерниа отметила существенный прогресс страны в повышении качества жизни, развитии человеческого капитала и цифровизации.

«Казахстан сформировал сильную основу для дальнейшего развития: высокий уровень доступа к образованию и занятости сочетается с развитием цифровых государственных услуг и постепенным переходом к более устойчивой модели экономики», – отметила Вавьерниа.

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек подчеркнул, что Казахстан постепенно переходит от преимущественного экспорта студентов к формированию собственного международного центра образования и талантов: в стране работают 33 филиала зарубежных университетов, а в казахстанских вузах обучаются более 37 тыс. иностранных студентов из 92 стран. Отдельным направлением является интеграция образования, науки и новых технологий.

«Соединение качественного образования, международной мобильности талантов, искусственного интеллекта и прикладной науки формирует основу для перехода Казахстана к экономике знаний», – подчеркнул Нурбек.

Генеральный директор Q.AI Дмитрий Мун обратил внимание на качественное изменение модели цифрового государства. Казахстан занимает 24-е место среди 193 государств в Индексе развития электронного правительства ООН и входит в топ-10 по индексу онлайн-услуг. Новый этап связан с развитием Национальной платформы искусственного интеллекта, созданием AI-агентов и переходом к управлению на основе данных.

Политолог Газиз Абишев предложил рассматривать произошедшие после 2022 года изменения через переход от стабильности к общественной устойчивости.

«Устойчивость – это не отсутствие перемен или ошибок. Это способность слышать общественные запросы, исправлять ошибки и проводить необходимые изменения без потери управляемости и общественного согласия», – подчеркнул Абишев.

Одним из механизмов перевода общественного и экспертного обсуждения в государственные решения стал Национальный курултай: за четыре года на основе инициатив его участников принято 26 законов.

Профессор Университета Нархоз Андрей Казанцев рассмотрел возможности Казахстана в условиях трансформации мирового порядка. К стратегическим ресурсам Казахстана эксперт отнес многовекторную внешнюю политику, географическое положение, природные ресурсы, развитую цифровую инфраструктуру, человеческий капитал и исторически сложившуюся культуру открытости.

Вторая сессия форума «Повестка будущего: приоритеты и решения» была посвящена направлениям дальнейшего развития страны.

Председатель правления НАО «Казахстанский институт общественного развития» Жулдызай Искакова отметила, что Казахстан переходит к новому качеству общественного развития. По словам эксперта, исследования фиксируют высокий уровень социального оптимизма: 85,8% казахстанцев удовлетворены своей жизнью, а 60% ожидают дальнейших позитивных изменений.

«Следующим этапом становится переход от измерения отдельных показателей к комплексной оценке того, насколько демографические, социальные, экономические, технологические и институциональные изменения конвертируются в благополучие и новые возможности для человека», – отметила Искакова.

Заместитель председателя правления АО «Институт экономических исследований» Дастан Акебаев подчеркнул, что Казахстан сохраняет позицию крупнейшей экономики Центральной Азии – по итогам 2025 года ВВП Казахстана достиг 159,6 трлн тенге, или около 306 млрд долларов США. На страну приходится порядка 54% совокупного ВВП Центральной Азии, а реальный рост экономики за пять лет составил 21,3%.

Председатель правления АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта QazIndustry» Эльдар Гумаров обратил внимание на усиление роли обрабатывающей промышленности и несырьевого экспорта. В 2025 году объем несырьевого экспорта Казахстана достиг 29 млрд долларов, увеличившись на 45% по сравнению с 2021 годом. Доля отечественной продукции в закупках крупных субъектов составила 50,7%, или 14,9 трлн тенге.

Председатель правления АО «Национальный центр исследований и оценки образования «Талдау» имени А. Байтұрсынұлы» Гульжайна Елеусинова рассказала об изменениях в системе школьного образования. Казахстан укрепляет позиции в международных рейтингах человеческого развития и образования.

«Развитие образовательной инфраструктуры, повышение статуса педагога показывают, что следующий этап должен быть связан с дальнейшим повышением качества образования и созданием равных возможностей для детей независимо от места проживания», – отметила Елеусинова.

Старший управляющий партнер Energy Insights & Analytics Алихан Байдусенов обозначил формирование новой архитектуры энергетики Казахстана, которая должна сочетать модернизированную угольную и газовую генерацию, ВИЭ, атомную энергетику и развитие сетевой инфраструктуры.

По итогам National Think Tank Forum участники пришли к выводу, что Казахстан подходит к новому этапу развития с существенным заделом. Вместе с тем новая повестка требует перехода от количественных результатов к качественным изменениям: от доступности образования – к качеству человеческого капитала, от цифровизации услуг – к проактивному государству, от экономического роста – к технологической сложности и высокой добавленной стоимости, от стабильности – к способности общества и институтов адаптироваться к изменениям. Общим лейтмотивом дискуссии стала необходимость рассматривать достигнутые результаты не как конечную точку реформ, а как ресурс для следующего этапа модернизации.