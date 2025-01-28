Чрезмерное государственное ценовое регулирование затрудняет задачу – Бектенов

Экономика,Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Премьер-министр Олжас Бектенов на расширенном заседании правительства с участием главы государства представил комплекс мер по оздоровлению налогово-бюджетной системы, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Работу по повышению эффективности государственных расходов будем усиливать по принципу «бюджетные расходы – в первую очередь на экономическое развитие, социальная поддержка – только реально нуждающимся». Рост экономики должен сопровождаться опережающими инвестициями в инфраструктуру. Однако чрезмерное государственное ценовое регулирование в наиболее капиталоемких секторах экономики затрудняет эту задачу и снижает инвестиционный потенциал.

Правительство начало поэтапную либерализацию цен на ГСМ и газ, а также тарифов в сферах ЖКХ и железнодорожных перевозок. Плавный переход к рыночному ценообразованию позволит привлечь необходимые инвестиции в эти сферы и избавиться от рисков дефицита ГСМ. Хочу подчеркнуть, что резкого скачка цен мы не допустим. Принятие озвученных мер обеспечит необходимую динамику экономического роста и структурные изменения экономики», — сказал Олжас Бектенов.

Также он отметил, что сокращены текущие расходы, в том числе на имиджевые мероприятия и командировочные выплаты, на 410 млрд тенге.

Правительству, по словам главы государства, предстоит принять сложные решения и, самое главное, претворить их в жизнь, чтобы предотвратить стагнацию экономики и обеспечить ее устойчивое развитие.

#цены #Бектенов. экономика

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