Число иностранных туристов растет в Казахстане

Сегодня в рамках рабочей поездки заместителя Премьер-министра РК Ералы Тугжанова состоялось выездное совещание по вопросам развития внутреннего туризма, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

В совещании приняли участие представители центральных и местных государственных органов, ряд инвесторов туристической отрасли.

Е. Тугжанов подчеркнул, что по поручению Главы государства необходимо развивать туризм в стране. Сегодня Правительство создает все условия для благоприятного процветания внутреннего туризма.

«Очевидно, что Алматинский регион с обилием нацпарков является ключевым направлением по развитию экотуризма. Статистические данные также свидетельствуют об этом. Суммарная посещаемость 3-х нацпарков в пределах территории Алматинского кластера по итогам 2021 года превысила уровень не только 2020-го, но и 2019-го года, когда не были введены ограничения. Итоги 6 месяцев 2022 года также показывают хорошую тенденцию по увеличению посещаемости нацпарков. Все это говорит о высоком темпе развития экотуризма и распространении самой культуры экологического туризма среди населения. Вместе с тем обязательным условием является сохранение биоразнообразия и недопущение экологического вреда объектам природы», — отметил вице-премьер.

В рамках совещания вице-министр культуры и спорта РК Ержан Еркинбаев доложил об основных показателях туризма страны. По итогам прошлого года зафиксировано 6,9 млн внутренних туристов, что является рекордным показателем по сравнению с 2020 и 2019 годами.

Благодаря разработке системы eQonaq, через которую регистрируют своих туристов более 6 тыс. пользователей, включая отели, гостевые дома, туроператоров и даже физических лиц, министерство видит в режиме реального времени: откуда прибывают туристы, их возраст, пол, длительность пребывания, предпочтения по маршруту поездки. Более того, можно увидеть сколько раз иностранец уже бывал в Казахстане и как менялись его предпочтения.

В целом наблюдаются положительные тренды по развитию туризма – наблюдается рост по иностранным гостям. До конца года ожидается порядка 700 тыс. иностранных туристов. Восстановлены международные сообщения с 28 странами по 107 маршрутам, также восстановлен безвизовый режим для граждан 77 стран. Выросла и посещаемость национальных парков, которая составляет 1,5 млн человек по итогам 2021 года. До конца 2022 года планируется увеличение роста посещаемости национальных парков до 1,6 млн посетителей.

В рамках реализации программы Kids Go Free рассмотрены 192 заявки от туроператоров для возмещения стоимости авиабилетов 385 детей, которые уже воспользовались бесплатным перелётом (по состоянию на 8 июля 2022 года). Ещё более 1 тысячи детей ожидают поездку со своими семьями на текущий летний сезон по данной программе.

До конца текущего года планируется нарастить инвестиции в основной капитал до 708 млрд тенге. Касательно показателя по количеству людей, задействованных в сфере туризма, по итогам прошедшего года создано более 31 тыс. рабочих мест. Началась реализация мер государственной поддержки по субсидированию туроператоров за иностранных туристов, стоимости детского авиабилета и содержания СГУ, механизмах возмещения по приобретению горнолыжного оборудования и туравтобусов, строительству туробъектов и объектов придорожного сервиса. Для продвижения внутреннего туризма запущены акции NeoNomad, стимулирующие внутренних туристов на посещение 20 регионов страны, локации которых планируется объединить в один большой маршрут по Казахстану.

Также на совещании выступил заместитель акима города Алматы Алишер Абдыкадыров, рассказав о планах по увеличению мощности туристического потока за счет строительства дополнительного терминала городского аэропорта, с акцентом на необходимость развития MICE-туризма, учитывая потенциал города.

Акиматом Алматинской области предложено разрешить собственникам земель сельскохозяйственного назначения вести туристическую деятельность, включая строительство мест размещений на указанных землях без смены их назначения.

Министром экологии, геологии и природных ресурсов предложено оцифровать процесс взимания платы за въезд автомобильных транспортных средств на территорию национальных парков. Также были озвучены вопросы подведения инженерно-коммуникационной инфраструктуры к инвестиционным проектам на территории национальных парков.

В ходе совещания инвесторы проинформировали о реализации проектов в национальных парках и внесли предложения по развитию экотуризма.

Ералы Тугжанов дал развернутые ответы инвесторам и предложил им чаще проводить подобные встречи, обсуждать вопросы и совместно принимать решения по вопросам развития внутреннего туризма страны.

По итогам совещания вице-премьер дал конкретные поручения государственным органам и акиматам оказать содействие инвесторам и продолжить работу в части подведения инфраструктуры.