Фото: primeminister.kz
Поездки , Правительство , Экономика
Число иностранных туристов растет в Казахстане

Сегодня в рамках рабочей поездки заместителя Премьер-министра РК Ералы Тугжанова состоялось выездное совещание по вопросам развития внутреннего туризма, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

В совещании приняли участие представители центральных и местных государственных органов, ряд инвесторов туристической отрасли. 

Е. Тугжанов подчеркнул, что по поручению Главы государства необходимо развивать туризм в стране. Сегодня Правительство создает все условия для благоприятного процветания внутреннего туризма.

«Очевидно, что Алматинский регион с обилием нацпарков является ключевым направлением по развитию экотуризма. Статистические данные также свидетельствуют об этом. Суммарная посещаемость 3-х нацпарков в пределах территории Алматинского кластера по итогам 2021 года превысила уровень не только 2020-го, но и 2019-го года, когда не были введены ограничения. Итоги 6 месяцев 2022 года также показывают хорошую тенденцию по увеличению посещаемости нацпарков. Все это говорит о высоком темпе развития экотуризма и распространении самой культуры экологического туризма среди населения. Вместе с тем обязательным условием является сохранение биоразнообразия и недопущение экологического вреда объектам природы», — отметил вице-премьер.

В рамках совещания вице-министр культуры и спорта РК Ержан Еркинбаев доложил об основных показателях туризма страны. По итогам прошлого года зафиксировано 6,9 млн внутренних туристов, что является рекордным показателем по сравнению с 2020 и 2019 годами.

Благодаря разработке системы eQonaq, через которую регистрируют своих туристов более 6 тыс. пользователей, включая отели, гостевые дома, туроператоров и даже физических лиц, министерство видит в режиме реального времени: откуда прибывают туристы, их возраст, пол, длительность пребывания, предпочтения по маршруту поездки. Более того, можно увидеть сколько раз иностранец уже бывал в Казахстане и как менялись его предпочтения.

В целом наблюдаются положительные тренды по развитию туризма – наблюдается рост по иностранным гостям. До конца года ожидается порядка 700 тыс. иностранных туристов. Восстановлены международные сообщения с 28 странами по 107 маршрутам, также восстановлен безвизовый режим для граждан 77 стран. Выросла и посещаемость национальных парков, которая составляет 1,5 млн человек по итогам 2021 года. До конца 2022 года планируется увеличение роста посещаемости национальных парков до 1,6 млн посетителей.

В рамках реализации программы Kids Go Free рассмотрены 192 заявки от туроператоров для возмещения стоимости авиабилетов 385 детей, которые уже воспользовались бесплатным перелётом (по состоянию на 8 июля 2022 года). Ещё более 1 тысячи детей ожидают поездку со своими семьями на текущий летний сезон по данной программе.

До конца текущего года планируется нарастить инвестиции в основной капитал до 708 млрд тенге. Касательно показателя по количеству людей, задействованных в сфере туризма, по итогам прошедшего года создано более 31 тыс. рабочих мест. Началась реализация мер государственной поддержки по субсидированию туроператоров за иностранных туристов, стоимости детского авиабилета и содержания СГУ, механизмах возмещения по приобретению горнолыжного оборудования и туравтобусов, строительству туробъектов и объектов придорожного сервиса. Для продвижения внутреннего туризма запущены акции NeoNomad, стимулирующие внутренних туристов на посещение 20 регионов страны, локации которых планируется объединить в один большой маршрут по Казахстану.

Также на совещании выступил заместитель акима города Алматы Алишер Абдыкадыров, рассказав о планах по увеличению мощности туристического потока за счет строительства дополнительного терминала городского аэропорта, с акцентом на необходимость развития MICE-туризма, учитывая потенциал города.

Акиматом Алматинской области предложено разрешить собственникам земель сельскохозяйственного назначения вести туристическую деятельность, включая строительство мест размещений на указанных землях без смены их назначения.

Министром экологии, геологии и природных ресурсов предложено оцифровать процесс взимания платы за въезд автомобильных транспортных средств на территорию национальных парков. Также были озвучены вопросы подведения инженерно-коммуникационной инфраструктуры к инвестиционным проектам на территории национальных парков. 

В ходе совещания инвесторы проинформировали о реализации проектов в национальных парках и внесли предложения по развитию экотуризма.

Ералы Тугжанов дал развернутые ответы инвесторам и предложил им чаще проводить подобные встречи, обсуждать вопросы и совместно принимать решения по вопросам развития внутреннего туризма страны.

По итогам совещания вице-премьер дал конкретные поручения государственным органам и акиматам оказать содействие инвесторам и продолжить работу в части подведения инфраструктуры.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 июля
Смертельное ДТП в Карагандинской области: спасение людей из затонувшего авто попало на видео
Президент Шри-Ланки уйдет в отставку
С необычным оружием ограбили игровой клуб в Туркестане – видео
Задержан и.о. начальника ДУИС Шымкента – МВД
Затопило после дождя: отремонтированный аэропорт Костаная раздосадовал казахстанцев (видео)
Казахстан ввел безвизовый режим для граждан Индии, Ирана и Китая
От новичков до опытных производителей: около 100 заявок подано на участие в конкурсе "Лучший товар Казахстана"
Повешенным нашли постояльца дома престарелых в Уральске
Число иностранных туристов растет в Казахстане
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Почему жители аргентинского города Росарио многое знают о Казахстане
"Следим за ситуацией" – министр информации прокомментировал инцидент с алматинским журналистом
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 июля
Новый заместитель руководителя назначен в Бюро национальной статистики
До конца года примем решение – Тугжанов о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Оснований не вижу": вице-премьер Тугжанов о переименовании столицы
Карантин, возможно, введут в нескольких селах Костанайской области
Причины роста цен на продукты по всей планете назвал глава Минсельхоза
Фиктивные счета-фактуры на 370 млн тенге продало предпринимателям кызылординское ТОО
Национальный день домбры отмечает Казахстан
Перепил, убил – в тюрьму
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 июля
Президент поздравил казахстанцев с Национальным днем домбры
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 июля
МИД Казахстана опубликовало заявление в связи с событиями в Узбекистане
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов

Читайте также

Экономика
От новичков до опытных производителей: около 100 заявок под…
Правительство , Спорт
"С честью выстояла в упорной борьбе" – Премьер-министр об у…
Правительство , Общество
Новый визит-центр открылся в Алматинской области
Правительство , Общество
Премьер: Курбан айт призывает мусульман к единству и миру

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]