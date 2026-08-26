Помощник врача

Цифровизация здравоохранения становится одним из ключевых направлений модернизации социальной сферы Казахстана, а искусственный интеллект уже способен решать конкретные задачи. Среди них – снижение количества медицинских ошибок и сокращение времени врачей на оформление документов.

Показательный пример такого подхода демонстрирует Шымкент, где внедрен и успешно апробирован сервис Puls Ai – интеллектуальный помощник для медработников. Разработка уже используется в государственных и частных лечебных организациях и рассматривается как один из перспективных цифровых инструментов для повышения качества медицинской помощи.

За созданием проекта стоят братья Жамшид и Хуршид Ариповы – сооснователи компании Puls Systems. Несмотря на то что сегодня их продукт связан с высокими технологиями, все начиналось с поиска решения вполне земных проблем.

У Жамшида Арипова медицинское образование. Несколько лет он работал в фармацевтичес­кой отрасли, постоянно взаимодействовал с врачами и хорошо понимал трудности, с которыми они сталкиваются. Именно их запросы и стали отправной точкой для создания проекта.

Первоначальная идея выглядела иначе. Летом 2024 года команда работала над мобильным приложением-агрегатором, которое должно было соединять пациентов и врачей для частных вызовов на дом. По аналогии с популярными сервисами заказа такси платформа позволяла медикам находить дополнительный заработок, а населению – быстрее получать помощь.

Однако в ходе многочисленных встреч с представителями медицинского сообщества стало очевидно, что главная их потребность заключается не в поиске подработки. Врачи говорили о колоссальной нагрузке, связанной с ведением документации, необходимостью соблюдать десятки нормативных требований и постоянно сверяться с клиническими протоколами. В результате разработчики приняли решение полностью изменить концепцию проекта и сосредоточиться на создании интеллектуального помощника. Так появился Puls Ai.

Сегодня в среднем на прием одного человека в поликлинике отводится чуть больше 10 минут. За это время доктору необходимо выслушать жалобы, собрать анамнез, ознакомиться с историей болезни, сформулировать диагноз, назначить лечение и правильно оформить документацию. Любая неточность способна привести не только к профессиональным рис­кам, но и к финансовым потерям медорганизации.

Именно здесь на помощь приходит искусственный интеллект. Был оцифрован большой массив нормативных документов, приказов и клинических протоколов, их интегрировали в единую систему. Во время приема пациента сервис анализирует введенные данные и подсказывает врачу варианты действий, соответствующие заданным требованиям.

При этом разработчики подчеркивают: система самостоятельно не принимает решения. ИИ не ставит диагнозы и не назначает лечение, а лишь выполняет роль интеллектуального консультанта. Финальное заключение всегда остается за врачом.

Одной из наиболее востребованных функций стал модуль автоматического формирования медицинских записей. Если раньше значительная часть приема уходила на набор текста и оформ­ление документов, то теперь дос­таточно указать основные параметры – жалобы, симптомы и предварительный диагноз. На их основе система формирует полноценный шаблон заключения, соответствующий установленным требованиям. Это позволяет существенно сократить время на рутинную работу и вернуть в центр внимания обратившегося за медицинской помощью.

Не менее важное направление – помощь в маршрутизации пациен­тов. Используя международную классификацию болезней, система мгновенно предоставляет врачу информацию о необходимых обследованиях, предусмотренных протоколами мерах лечения. Ранее для получения таких сведений специалисту приходилось обращаться к нескольким источникам. Теперь все они доступны в одном интерфейсе. Это особенно важно в контексте борьбы с так называемыми дефектами медицинской документации – ошибками, которые могут привести к замечаниям со стороны контролирующих органов и штрафным санкциям.

Отдельное внимание уделено вопросам безопасности. Сервис работает исключительно с обезличенной информацией. Для его функционирования не требуются персональные данные пациентов, включая фамилии, номера телефонов или индивидуальные идентификационные номера.

Пилотное внедрение проекта стартовало летом прошлого года после подписания трехстороннего меморандума между компанией Puls Systems, управлением здравоохранения Шымкента и городским управлением цифровизации. В тестировании приняли участие 13 госполиклиник мегаполиса.

Данный этап стал не просто проверкой работоспособности сис­темы. Он превратился в процесс постоянного совершенствования продукта. Разработчики получали обратную связь от врачей, дорабатывали функционал и создавали новые модули. За нес­колько месяцев сервис прошел путь от вспомогательного инструмен­та до полноценного решения, которое может интегрироваться в действующие медицинские информационные системы. Врачу не требуется осваивать новые интерфейсы или переключаться между программами – помощник работает в привычной цифровой среде.

Сегодня данное решение используют шесть государственных поликлиник Шымкента и девять частных медорганизаций в регионах страны. Еще несколько десятков учреждений – на этапе переговоров и тестирования.

Компания уже работает над отдельными модулями для стационаров и служб экстренной медицинской помощи, где скорость принятия решений и соблю­дение регламентов имеют особое значение.

Стратегическая цель проекта – создание единой цифровой экосистемы, с объединением государственных и частных мед­орга­низаций, образовательных учреж­дений и пациентов. А главным показателем станут отзывы самих медиков, которые смогут уделить больше времени пациенту, а не заполнению документов.