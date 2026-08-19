Более 23 тысяч детей получат финансовую помощь

– Размер выплаты на одного ребенка составляет 50 851 тенге. На эти цели из местного бюджета предусмотрено 1,2 миллиарда тенге. На сегодняшний день финансовую помощь уже получили 5 342 ребенка. В результате автоматизированной проверки порядка семи тысячам детей было отказано в наз­начении финансовой помощи за счет Фонда всеобщего обязательного образования. Их планируется охватить социальной поддерж­кой в рамках акции «Мектепке жол». В прошлом году по ней помощь получили около пяти тысяч детей. В этом году акция будет проходить до 30 сентября, – сказал Марат Абуов.

Родителям стоит обратить внимание на порядок получения финансовой и материальной помощи. Самостоятельно заходить в Национальную образовательную базу данных, регистрироваться в ней или вносить персональные сведения им не требуется. Нужно лишь обратиться в организацию образования и предоставить предусмотренные­ документы.­ Они рассматриваются в установленном­ порядке, после чего принимается соответствую­щее решение.

Всего по области насчитывается около 8 тыс. детей с особыми образовательными потребнос­тями, в том числе около 5 тыс. – школьного возраста. В регионе действуют 19 специальных образовательных организаций: три школы-интерната, пять психолого-медико-педагогичес­ких комиссий, девять кабинетов психолого-педагогической коррекции, реабилитационный центр и специальный детский сад. Кроме того, работают 38 кабинетов инклюзивной­ поддержки.

Большую роль в системе образования начинают играть цифро­вые технологии. Все 208 государственных школ, которые подлежат подключению к Интернету, обеспечены доступом к сети: 201 школа – по волоконно-­оптическим линиям, семь используют спутниковую связь.

– В новом учебном году горячим питанием планируется охватить 68 565 учащихся. Его стоимость для учеников младших классов составляет 720 тенге, старших – 837 тенге. В 185 образовательных организациях внедрены цифровые системы контроля питания, – отметил Марат Абуов.

Параллельно решается воп­рос доставки учеников в школы. В 46 образовательных организациях налажена перевозка более пяти тысяч детей. Для этого используется 61 школьный автобус. В 2026 году за счет спонсорской помощи регион получил семь новых автобусов. В Атырау общественный транс­порт для школьников остается бесплатным.