Более 23 тысяч детей получат финансовую помощь

Образование
Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Как сообщил руководитель областного управления образования Марат Абуов,­ финансирование будет осуществляться за счет средств Фонда всеобщего обязательного образования. Он также отметил, что в этом году процесс назначения помощи семьям, которые не получают АСП, но имеют доход ниже прожиточного минимума на одного члена семьи, автоматизирован. Для этого данные Национальной образовательной базы интегрированы с информационными системами­ Министерства труда и социальной защиты населения.

фото из архива «КП»

– Размер выплаты на одного ребенка составляет 50 851 тенге. На эти цели из местного бюджета предусмотрено 1,2 миллиарда тенге. На сегодняшний день финансовую помощь уже получили 5 342 ребенка. В результате автоматизированной проверки порядка семи тысячам детей было отказано в наз­начении финансовой помощи за счет Фонда всеобщего обязательного образования. Их планируется охватить социальной поддерж­кой в рамках акции «Мектепке жол». В прошлом году по ней помощь получили около пяти тысяч детей. В этом году акция будет проходить до 30 сентября, – сказал Марат Абуов.

Родителям стоит обратить внимание на порядок получения финансовой и материальной помощи. Самостоятельно заходить в Национальную образовательную базу данных, регистрироваться в ней или вносить персональные сведения им не требуется. Нужно лишь обратиться в организацию образования и предоставить предусмотренные­ документы.­ Они рассматриваются в установленном­ порядке, после чего принимается соответствую­щее решение.

Всего по области насчитывается около 8 тыс. детей с особыми образовательными потребнос­тями, в том числе около 5 тыс. – школьного возраста. В регионе действуют 19 специальных образовательных организаций: три школы-интерната, пять психолого-медико-педагогичес­ких комиссий, девять кабинетов психолого-педагогической коррекции, реабилитационный центр и специальный детский сад. Кроме того, работают 38 кабинетов инклюзивной­ поддержки.

Большую роль в системе образования начинают играть цифро­вые технологии. Все 208 государственных школ, которые подлежат подключению к Интернету, обеспечены доступом к сети: 201 школа – по волоконно-­оптическим линиям, семь используют спутниковую связь.

– В новом учебном году горячим питанием планируется охватить 68 565 учащихся. Его стоимость для учеников младших классов составляет 720 тенге, старших – 837 тенге. В 185 образовательных организациях внедрены цифровые системы контроля питания, – отметил Марат Абуов.

Параллельно решается воп­рос доставки учеников в школы. В 46 образовательных организациях налажена перевозка более пяти тысяч детей. Для этого используется 61 школьный автобус. В 2026 году за счет спонсорской помощи регион получил семь новых автобусов. В Атырау общественный транс­порт для школьников остается бесплатным.

#программа #Образование #акция #Дорога в школу

Популярное

Все
Центризбирком обнародовал результаты выборов в Курултай
Сообщение об итогах выборов депутатов Курултая Республики Казахстан
В Каражар и Караоткель пришел природный газ
Готовят трубы летом
Не ходите, дети, в темноте гулять!
Открытое лицо: не запрет ради запрета
Конституция и региональное развитие
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Высокий международный интерес
Курсай. Двенадцать лет спустя
Журналистам напомнили о правилах работы в день выборов в Курултай
Касым-Жомарт Токаев поприветствовал участников I Форума волонтеров СНГ
Дастан Сатпаев – в «Бернли»
На страже цифровых границ
Национальные проекты: обновляется инфраструктура, развивается соцсфера
В ритме вальса
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Песни, которые не стареют
Великий сбор номадов на Иссык-Куле
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
В Бишкеке установили самое большое в ЦА колесо обозрения
Астана готовится к мировому первенству по борьбе
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Семейная ферма с европейским уютом
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
«Зеленое сердце» Семея
Челлендж в Вооруженных силах
Курултай: логика преемственности и ответственности
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Минэнерго опровергло информацию о полной остановке работы КТК
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Национальный поэт мирового масштаба
Когда молчание делает соучастником преступления
Новый центр для научных проектов
Комфортный отдых без ущерба для природы
Стартовала акция «Дорога в школу»
Казахстанский финал в Японии
После старта агитации в электоральном рейтинге партий произошли изменения
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта

Читайте также

За последние пять лет в Казахстане построено более тысячи ш…
Призеров Международной олимпиады по географии встретили в А…
Системное решение проблем – главная цель реформ
Поддержать учеников

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]