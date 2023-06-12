Чистые сердца

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Самат Бейсембаев

В Зерендинском районе в центре отдыха «Зерен» собрались волонтеры и лидеры организаций со всех уголков страны для участия в Летней республиканской школе волонтеров.

Порядка 40 человек делились здесь опытом, участвовали в разработке единого понимания волонтерской деятельности, планировали самостоятельные проекты с привлечением средств, учились правильно составлять бюджет и представлять свою деятельность в социальных сетях, находили партнеров по интересам.

– Летом прошлого года Президент страны Касым-Жомарт Токаев внес поправки в закон о волонтерской деятельности, – отметила председатель Национальной волонтерской сети Казахстана Вера Ким. – Для нас очень важно правильное понимание всеми участниками проекта, что такое волонтерство, с чем связана эта деятельность, чтобы говорить на одном профессиональном языке. Зачас­тую сами волонтеры недопонимают, взаи­мозаменяют и путают волонтерство, к примеру, с хорошим воспитанием или благотворительностью. Мы сталкиваемся и с тем, что различные мошенники объявляют себя волонтерами. Это негативно отражается на нашем имидже, но в то же время говорит о том, что сегодня волонтерская деятельность достигла высокого уровня. Волонтерство – это не только бесплатная работа и безвозмездный труд. Этим могут заниматься только совершенно открытые, добрые, искренние люди.

Так, волонтеры помогали людям во время пандемии, они содействовали медикам и дежурившим на блокпостах, оказывали поддержку тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, а также лишившимся имущества во время пожаров в Костанайской области. В числе добрых дел наших волонтеров и гуманитарная помощь в виде свыше 180 млн тенге пострадавшим от землетрясения в Турции. А еще более 10 лет организация ведет проект «Жеңіс», оказывая помощь ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

Вера Ким стояла у истоков движения, она занимается этим вот уже 20 лет. По ее словам, государство оказывает всяческую поддержку. Например, при поступлении на гражданскую службу или приеме на работу в бюджетную организацию волонтерам предлагаются определенные привилегии. Некоторые университеты предоставляют им гранты или повышенную стипендию.

– Для нас это возможность донести до каждого региона и города методологию волонтерства, – добавляет член организации, тренер-эксперт в летней школе Елена Амреева. – Несмотря на то что этому социальному феномену уже много лет, все еще есть расхождения в понимании его границ и возможностей. Стараемся, чтобы волонтерские организации на местах работали грамотно, профессионально, осознанно, ведь их участники, как правило, не имеют специа­лизированного образования в области управления социальными проектами, на практике сталкиваясь с большими сложностями, что приводит к усталости, демотивации и выгоранию. Мы разработали бизнес-инструменты, которые позволяют сократить риски, избежать усталости, ошибок в работе.

С 1993 года в Казахстане, как и еще в 160 странах мира, работает программа добровольцев Организации Объединенных Наций.

– Добровольцами ООН могут быть как казахстанцы, так и граждане других стран, – рассказал координатор волонтерской программы международной организации в Казахстане Никита Шабаев. – Совместно с Правительством страны мы работаем над развитием волонтерства, находим таланты – ярких, квалифицированных, образованных ребят от 18 лет и старше.

Наряду с этим Казахстан находится в числе 14 стран, которые имеют возможность отправлять добровольцев за рубеж для занятия волонтерством.

– Мне 32 года, более 10 лет в волонтерстве, уяснила много важных моментов, о которых раньше не знала, – поделилась координатор республиканского проекта Birgemiz: Qamqor, заместитель председателя ОО «Общество инвалидов «Мархабат.KZ» Меруерт Утегенова. – Настоящий волонтер – тот, кто добровольно, бескорыстно помогает чужим людям. Волонтерская деятельность дарит радость, мы видим благодарные лица людей, и это позволяет оставаться «в тонусе».

Напомним, 20–21 июня в Астане пройдет Международный форум волонтеров, цель которого – продемонстрировать казахстанский опыт развития и поддержки волонтерского движения на международном уровне, показать, что Казахстан – лидер волонтерского нап­равления среди стран Центральной Азии. В нем примут участие 400 человек, в том числе 140 гостей из 34 стран мира.

#волонтеры #РК #Зерен #школа волонтеров

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