Что нам стоит дом построить?

В микрорайонах Атырау со стен ряда многоэтажных домов, сравнительно недавно построенных в рамках госпрограммы, начала отваливаться облицовка.

В городском отделе ЖКХ подтвердили: часть облицовки дейст­вительно упала из-за того, что была некачественно прикреп­лена при строительстве. И это не только портит внешний вид зданий, но и ухудшает их теплоизоляцию. Акимат рассчитывает исправить ситуацию благодаря привлечению спонсоров, но когда точно – неизвестно.

Надо отметить, что облицовка со стен домов, построенных большей частью по госпрограмме, отваливается не первый раз. В прошлом году жители нескольких зданий, недовольные качеством постройки, даже вышли на митинг. Собравшиеся утверждали, что коммунальные проблемы начались практически сразу после новоселья, а компания-подрядчик, вместо того чтобы исправить недочеты, отделывается пустыми обещаниями и тянет время.

Практически во всех этих домах проживают многодетные семьи. Квартиры им предоставлены в аренду по госпрограмме, без права выкупа. Жильцы говорят, что здесь часто отключают свет, отопление, время от времени выходит из строя канализация, нередко не работает лифт. А в ветреную погоду со стен зданий слетает облицовка…

Городские власти в курсе этих проблем и ищут оптимальные пути их решения. Где-то недочеты будут исправлять подрядчики – на домах, у которых еще не истек срок гарантий, в других случаях придется искать финансовые резервы для устранения недоделок.

Есть и другая сторона вопроса. Как заявляют компании-застройщики, готовые объекты месяцами невозможно ввести в эксплуатацию без подключения к инженерным сетям, а это – обязанность заказчика. Из-за отсутствия отопления дома подвергаются негативному воздействию низких температур. Кроме того, застройщик вынужден нести затраты на охрану и обслуживание пустующих многоэтажек.

В свою очередь, как рассказывают в управлении государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Атырауской области, в городе и регионе фиксируются факты строительства объектов без прохождения разрешительных процедур, то есть без проектно-сметной документации.

– В соответствии с действующим законодательством в сфере строительства перед началом работ необходимо согласовать с местными акиматами предпроектную документацию и на ее основе разработать ПСД. Далее нужно провести комплексную экспертизу ПСД и получить положительное заключение. На основе этих материалов необходимо уведомить органы ГАСК о начале строительно-монтажных работ.

Строительство без ПСД и получения положительной экспертизы, равно как и без сопровождения технического и авторского надзоров, является грубым нарушением законодательства ­Казахcтана и в дальнейшем чревато запретом на продолжение работ и сносом самовольно построенного здания, – отметили в акимате.

Всего, по данным управления ГАСК, на основании заявлений жителей государственными строительными инспекторами управления проведены внеплановые проверки на 33 объектах. Выявлены нарушения качества применяемых строительных материалов и изделий, выдано 14 предписаний об устранении недостатков. В целом, как отмечают местные жители, в последние годы качество возводимого жилья и других социальных объек­тов в регионе не выдерживает никакой критики.