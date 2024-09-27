Что общего у яблока и диадемы?

Общество
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Дина Устиненко
старший корреспондент отдела культуры

Бренд страны или города – уже не роскошь, а необходимость

фото Юрия Беккера

Весь современный мир превратился в ярмарку брендов. Сегодня бренды – это не просто товарный знак, а уже неч­то большее. Они весьма разговорчивы и очень красноречивы. Они бросаются в глаза, становятся объектами обсуждения, символами качества или даже целой эпохи. Восемь лет назад и у нашего города появился собст­венный туристический бренд. Его создавали с целью повышения узнаваемости Алматы, привлечения инвестиций и улучшения туристической привлекательности, а также формирования единого стиля города. Бренд города – это то, что находится между идентичностью местных жителей и взглядом гостей со стороны.

Конечно же, брендом нашего солнечного города, окруженного некогда яблоневыми садами, стало яблоко, а именно алматинский апорт.

По мнению специалистов из Reputation Institute, хорошо продуманный и умело вводимый в повседневную жизнь товарный туристический знак берет на себя внушительную функцию по продвижению целого города на мировой арене.

– Это действительно так, – говорит опытный турист, посетивший 132 страны Исламжан Иминов. – Куда бы вы ни приехали, сразу, не выходя из аэропорта, познакомитесь с брендом города и страны. Например, в Нью-Йорке это будет легендарная аббревиатура NYC (New York City), а вот в Азербайджане страну будет представлять гранат. Посетив и город Нью-Йорк, и любой город Азербайджана, вы, вероятнее всего, увезете на родину тематические сувениры с изображением символов или же соответствующие лакомства.

По словам Исламжана, городской бренд должен быть не только на виду, но и на слуху. Иными словами, продуманным должно быть и звучание, а не только логотип. Вместе с путешественником мы прогулялись по алматинскому Арбату, который считается цент­ром притяжения гостей города. На наш вопрос, какая первая ассоциация приходит в голову при слове Казахстан, большинство ответили – гостеприимство, а при слове «Алматы» у туристов тут же вылетало – яблоки и горы.

– «Алма-apple» – такое название отлично подошло бы для бренда нашего города, – комментирует Исламжан Абдыкадырович. – У каждой области, у каждого города должен быть свой бренд в форме рекламно-туристического торгового знака. Считаю, что принадлежать он должен исключительно государству и только государство должно давать лицензии на его использование. Алматинский бренд должен стать так же и символом качества. Ведь это не только билборды с изображения­ми к праздникам. Бренд города – это нечто большее, способное стать настоящей фишкой для путешест­венников.

Посещая другие страны, Исламжан всегда изучал городские бренды и делал заметки. Со слов профессионального туриста, по-настоящему наслаждаться путешествиями смогут лишь глубоко патриотичные люди. Исламжан как раз отличный тому пример. Сам путешественник смеется и говорит, что у него как в анекдоте: «У одной женщины спрашивают: что такое любовь? Она отвечает: это когда видишь на улице очень красивого мужчину и думаешь – вот бы моему такую куртку, как на нем». Так же и у него: путешествуя по другим странам, в первую очередь думает, что бы оттуда полезное привезти для своей родины, какой бы опыт перенять.

Примеров удачных place-брендов сотни – взять хотя бы шоколад в Швейцарии, сыр во Франции. Помимо самой продукции, и магнитики, и футболки, и кепки, и кружки с заданной тематикой. Или взять тот же виноград в Грузии или гранат в Иране или Азербайджане, плов в Узбекистане.

– Нам тоже надо двигаться в этом направлении, – говорит Исламжан. – Что нам мешает в каждой аккредитованной кофейне подавать десерт «алма-apple», у нас тысячи энтузиастов, они с восторгом воспримут идею о создании чисто алматинского яблочного десерта, что уж говорить о туристах. Но ведь можно и другие интересные блюда с яблоком в составе придумать, да даже яблочное вино или какой-то особый компот из ароматного апорта, чай, конфеты, жевательную резинку. Только представьте себе: заходишь в магазин, а на входной двери не только visa, master card, а так же логотип «алма-apple». Это будет означать, что здесь вы можете попробовать особые блюда с местными яблоками или купить продукцию из бренд-списка.

Отдельно хотелось бы остановиться на сувенирной продукции. Качественные полезные сувениры – это то, что будет иметь очень пролонгированный эффект в продвижении страны. Производителям сувениров надо помочь и дать зеленый свет: предоставить льготные условия кредитования, ввести налоговые каникулы. Конечно, можно заказать сувенирную продукцию у соседа в Поднебесной, но это, скорее всего, будет массовка – потоковые брелки, магниты. А нам надо свое – родное, сделанное с душой. Если и заказывать, то хотя бы разработать самостоятельно. Пусть это будет то, что всегда на виду: качественные шоперы, легкая одежда, канцелярия, футляры для очков и телефонов, пауэрбанки и так далее, и все в едином стиле.

Разговор не только про Алматы, у нас в каждом городе есть чем гордиться и что продвигать. Это даже для внутренних туристов может стать интересным увлечением – коллекционировать символы городов. Казахстан – интереснейшая и богатейшая страна, расположенная в разных климатических зонах: где-то у нас превосходный мед, в другом регио­не полвека делают вкуснейшее мороженое, выращивают лучшую в мире пшеницу или район славен отменным кумысом, шубатом или куртом. Конечно, символика может быть не только пищевая, где-то есть памятники природы или рукотворные исторические объекты. Как, например, найденный в 1939 году в районе села Каргалы Алматинской области клад «Каргалинская диадема», одна из величайших находок на территории Казахстана. Несомненно, это может стать успешным брендом здешних мест, а уж какой полет фантазии для производителей сувенирной продукции это может дать.

Справка. Под термином Рlace branding понимают национальный, региональный и городской брендинг. Символы различных территорий начали появляться еще в первой половине прошлого века, но как об отдельном направлении о них заговорили лишь в середине 1990-х. Тогда британский политик Саймон Анхольт впервые сформулировал термины nation branding и place branding и даже создал правила их оценки. Бренд страны – это возможность зарабатывать деньги: развивать туризм, привлекать инвесторов. Брендинг мест необходим не только для привлечения туристов, он создается для привлечения инвесторов, предпринимателей и новых жителей, улучшения имиджа и для мотивации местного населения.

Бренд города или страны – это не только красивый логотип и креа­тивная айдентика. Это удобная и доступная городская среда, культурные пространства, развлекательная программа, качественная сувенирная продукция.

#Алматы #яблоки #апорт #бренд #place-бренд

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