Машины Победы

Как пояснил сотрудник музея Адилет Кумарбеков, эти машины-ветераны – те же фронтовики, прошедшие дорогами войны и внесшие огромный вклад в Победу. Благодаря устькаменогорским умельцам все автомобили на ходу. Более того, мастера даже подобрали подходящее топливо для их «пламенных» моторов.

Стопроцентно оригинальных экземпляров в коллекции единицы. Большинство собрано в буквальном смысле по крупицам – из ­фрагментов, обнаруженных поисковиками или реконструированных по архивным чертежам. Например, «генеральский вездеход» ГАЗ-61, попавший в свое время в Казахстан из Финляндии, в Усть-Каменогорск привезли в двух коробках как груду металлолома. У мастеров ушел год, чтобы восстановить легковушку в первоначальном виде. Генеральской ее прозвали за повышенную по прежним меркам комфортность. Машина была бронированной, полноприводной, с мощным двигателем, позволявшим форсировать крутые подъемы.

Отдельная часть коллекции – техника союз­ников, поступившая по ленд-лизу: на американском грузовике Studebaker перевозили боеприпасы, а тягач Diamond T 980 использовали как танковый транс­портер и буксир для арт­систем.

– Можно увидеть также автомобили, которые в прошлом служили в промышленности, сельском хозяйстве, грузовых и пассажирских перевозках, – рассказал сотрудник музея. – Каждый связан с определенным периодом времени и в ретроспективе показывает изменения конструкций, моделей, дизайна.

В новом павильоне для посетителей предусмот­рены мастер-классы по моделированию, фотозоны и познавательные ролики. В музее не скрывают, что ретроколлекция рассчитана в первую очередь на разогрев интереса к техническому творчеству у школьников.