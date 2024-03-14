Что стало причиной гигантской автомобильной пробки на трассе Алматы – Бишкек?

Общество
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Асет Калымов, Алматинская область

На днях одной из самых обсуж­даемых тем в местных социальных сетях стал транспортный затор, образовавшийся на отрезке дороги республиканского значения между селами Таргап и Актерек Жамбылского района Алматинской области. Как сообщили очевидцы, пробка растянулась на 40 км (!), им пришлось стоять в ней около четырех часов. Некоторые нетерпеливые водители попытались было объехать скопление машин по полю, но увязли в грязи.

фото из архива "КП"

В нацкомпании «КазАвтоЖол» пояснили, что причиной затора на участке между 101-м и 143-м километрами дороги Алматы – Бишкек стал густой туман, из-за чего снизилась скорость движения в обоих направлениях трассы. Ситуацию усугубил также дождь, вызвавший возникновение гололеда.

Тем временем в департаменте полиции Алматинской области озвучили другую версию произошедшего. По данным стражей порядка, всему виной стала поломка грузовой фуры, перекрывшей путь попутным машинам, водителям которых пришлось выезжать на встречную полосу.

Поздно ночью по сигналу, поступившему на номер 112, на помощь к застрявшим в степи путникам прибыли сотрудники местных отделов ЧС. При помощи спецтехники спасатели вытащили из грязи несколько машин, эвакуировали замерз­ших пассажиров. Позже в АО «НК «КазАвтоЖол» сообщили о восстановлении бесперебойного проезда на данном участке.

Между тем информация дорожных служб не удовлетворила стоявших в пробке автовладельцев. По их словам, главная причина ЧП – тянущаяся уже несколько лет реконструкция проблемного участка автострады. Напомним, ремонт здесь начинался еще в 2018 году. Затем менялись подрядчики, много времени заняло оформление документации. Согласно проекту, здесь должно быть обустроено четырехполосное полотно с расчетной нагрузкой 13 тонн на ось.

В июле прошлого года в связи с невыполнением контрактных обязательств (значительным отставанием от графика работ) был расторгнут договор с очередной подрядной компанией – турецкой Eser holding. Тогда представители заказчика проекта – Комитета автомобильных дорог МИИР РК – сообщили, что выполнено всего 10% от плана. Нынче за содержание дорожного отрезка в исправном состоянии отвечает Алматинский областной филиал нацкомпании «КазАвтоЖол».

К слову, для удобства автомобилистов здесь обустроены две временные объездные дороги, каждая протяженностью 2,5 км. Именно на них и застряли водители в тот злополучный вечер...

#Алматы #трасса #КазАвтоЖол #Бишкек

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