Что стало причиной гигантской автомобильной пробки на трассе Алматы – Бишкек?
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Асет Калымов, Алматинская область
На днях одной из самых обсуждаемых тем в местных социальных сетях стал транспортный затор, образовавшийся на отрезке дороги республиканского значения между селами Таргап и Актерек Жамбылского района Алматинской области. Как сообщили очевидцы, пробка растянулась на 40 км (!), им пришлось стоять в ней около четырех часов. Некоторые нетерпеливые водители попытались было объехать скопление машин по полю, но увязли в грязи.