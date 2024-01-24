Что в имени твоем?

В этом году сотрудники библиотеки, назвав выставку «Великие личности Великой степи», сделали подборку из книг, фото- и видеоматериалов по нескольким разделам.

Первый рассказывает о личностях, сыгравших историческую роль в общественном и государственном устройстве страны. В их ряду, например, один из трех известных в народе биев – Айтеке-би Байбекулы, аға-султан Кунанбай Оскенбай­улы, государственный и общественный деятель Турар Рыскулов, алашординец, публицист Райымжан Марсеков, первый казахский инженер-путеец, политический деятель Мухамеджан Тынышпаев, первый президент Академии наук Казахской ССР Каныш Сатпаев, историк Алькей Маргулан и другие.

Отдельно представлены биографии казахских литераторов, чье творчество вошло в культурную сокровищницу страны. В их числе ученики Абая – Кокбай Жанатайулы и Какитай Ыскакулы, поэт, просветитель Сабит Донентаев, поэты и писатели Сакен Сейфуллин, Ильяс Жансугуров, Беимбет Майлин, переводчик, литератор Герольд Бельгер, поэт, лауреат Государственной премии РК Улугбек Есдаулет и другие.

Самой колоритной является экспозиция, рассказывающая об исследователях и деятелях культуры, вдохновленных Казахстанским Алтаем. В календаре памятных дат, например, 185-летие путешест­венника Николая Пржевальского, 160-летие этнографа и краеведа Николая Коншина, 145-летие сказочника Павла Бажова, 90-летие тюрколога Алтая Аманжолова, 90-летие архивиста-краеведа Станислава Черныха.

– В этом году 155-летие отмечает замечательный восточноказахстанский город Зайсан, – рассказала сотрудник Пушкинки Гульбаршин Абылгазинова. – Через Зайсан пролегали торговые пути, здесь исторически процветали купеческое дело, старательство, рыболовство. Этот город еще известен тем, что был и остается цветущим оазисом.

Выставка «Великие личности Великой степи» стала премьерой Пушкинки в большом выставочном сезоне 2024 года. Как уверены специалисты, имена и достижения известных деятелей имеют большое воспитательное значение, являются духовным ориентиром для будущих поколений.

Экспозиция будет работать до марта. С ней также можно познакомиться на сайте Пушкинки pushkinlibrary.kz⁄ru.