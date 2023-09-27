Чтоб не вернуться к косам и серпам

На сегодняшний день уровень амортизации машинно-тракторного парка республики составляет 80%. И эта цифра заставляет задуматься. Не ровен час механизированные орудия труда начнут повсеместно и надолго выходить из строя, поставив аграриев в очень сложное положение. Именно по этой причине в нынешнем Послании Президент страны определил четкую цифру обновления сельскохозяйственной техники: до 8–10% в год.

Как выяснилось, состояние аграр­ных машин в регионе, несмот­ря на их своевременный ремонт и периодическое приоб­ретение новых уборочных агрегатов, ничуть не лучше общерес­публиканского показателя.

– Фермеры стараются следить за исправностью своей техники, поскольку без нее им никак не обойтись ни во время весенней посевной, ни в ходе уборки урожая, тем не менее она со временем изнашивается и нередко требует серьезных вложений, так как запчасти сегодня далеко не дешевы. Некоторые тракторы и комбайны и вовсе не подлежат ремонту, поэтому какая-то часть машинно-тракторного парка не выходит в поле, – рассказывает руководитель областного управления сельского хозяйства Нурби Джигитеков.

Как правило, это старые виды универсальной колесной и гусеничной техники, действовавшей еще с 70–80-х годов прошлого столетия, вроде тракторов МТЗ-80.

На сегодняшний день, по словам Нурби Джигитекова, у земледельцев наступает время принятия решения о покупке новых машин и агрегатов. И взгляд местных аграриев все чаще бывает направлен в сторону китайских производителей.

– Мне довелось разговаривать с некоторыми фермерами, они хорошо отзываются о сельхозтехнике из Китая, – отмечает Нурби Джигитеков. – Закуп данных машин производится через отечественные компании, занимающиеся поставкой и сборкой. Или через филиал АО «Каз­АгроФинанс». Реже местными хозяйст­вами приобретается техника германского, российского, американского или украинского производства. Это известные бренды, зарекомендовавшие себя на рынке респуб­лики на протяжении целого ряда лет. Но стоимость таких сельскохозяйственных машин гораздо выше, поэтому их могут позволить себе немногие. В основном крупные агроформирования Рыскуловского, Кордайского, Меркенского и других районов. Чаще всего они берут зерноуборочные и кукурузоуборочные комбайны, тракторы, жатки и другие приспособления.

Не менее охотно в последнее время фермеры обзаводятся универсальными посевными комплексами, которые способны проводить сразу несколько операций, такие как культивация, боронование, посев, прикатывание, поправка семян. К примеру, хороший опыт их использования есть у крестьянского хозяйства «Шалкар» в Рыскуловском райо­не, которое обновило технику больше чем на один миллиард тенге.

– На его полях успешно применяется комплекс John Deere, – сообщил заместитель руководителя областного управления сельского хозяйства Шакир Момынкулов.

Вместе с традиционной техникой все чаще земледельцы становятся владельцами агрегатов, использующих влагосберегающие технологии: дождевальных установок, оборудования для капельного орошения.

По данным областного управления сельского хозяйства, на сегодняшний день влагосберегающим орошением в регионе охвачено до 57 тыс. га посевных земель. Недавно здесь стали использовать спринклерное орошение по турецкой технологии. Это автоматическая система, позволяющая делать полив по принципу натурального дождя. Вода поступает на грядки по трубам и через сопла (спринклеры) рассеивается мелкими каплями.

– Спринклерная система орошения более эффективна и несколько отличается от обычных дождевальных установок. Такая технология хорошо подходит для полива сахарной свеклы. К примеру, спринклеры на своих полях установили в ТОО «Кызылша жер», что в Шуском районе. В нашем регионе это первые шаги по ее освоению. Опыт использования такой системы в Узбекистане показал хорошие результаты. Надеемся, поможет и нашим аграриям, – говорит Шакир Момынкулов.

По его словам, при использовании дождевальных установок всходы дают около 75–80% семян, спринклерное же орошение имеет 100-процентный показатель всхожести. Так, на погонном метре пашни все восемь семян свеклы дают ростки.

– Приобретение техники местными аграрными хозяйствами происходит на постоянной основе, – отмечает Нурби Джигитеков. – К примеру, в прошлом году региональный парк сельхозмашин обновился на 11%. Полеводами приобретено 1 360 различных видов техники. Нынче в области произошла замена на современные аналоги на 8,1%.

По словам главы регионального аграрного ведомства, у фермерских и крестьянских хозяйств сегодня есть хорошая возможность получить необходимую технику на выгодных условиях, оформив ее в лизинг через АО «КазАгроФинанс».

Когда аграрии берут технику в лизинг, им не нужно выплачивать всю сумму. Значительная часть долга погашается за счет субсидирования. Механизм закупа отработан, поэтому никаких проблем нет. Земледельцы охотно пользуются услугами данного финансового института. Ими приобретено уже около 1 020 единиц сельхозмашин, включая тракторы, комбайны и прицепные агрегаты.

– В настоящее время машинно-тракторный парк области насчитывает 12 тысяч 569 сельхозмашин, – рассказывает глава регионального аграрного ведомства. – Если до конца года будет обновлено еще 865 единиц полевой техники, мы сможем достичь 15-процентной планки ежегодной модернизации.

Думается, это вполне возможно, поскольку к работе на полях с недавних пор в рамках проекта по повышению благосостояния сельского населения «Ауыл аманаты» присоединилось немало граждан. Они создают сельскохозяйственные кооперативы, которые также нуждаются в новой технике.

Как отметил консультант областного филиала партии «Amanat» Магжан Расылхан, проект «Ауыл аманаты», запущенный в области в 2019 году в пилотном режиме, показал очень хорошие результаты. В нынешнем году число сельских округов, участвующих в нем, выросло до 26.

– Для работы сельчанам необходима хорошая техника. В настоящее время от созданных в аулах сельскохозяйственных кооперативов принимаются заявки на ее приобретение в лизинг. В целом потенциал у них большой, так что, возможно, вырастет и число желающих купить новые тракторы и комбайны. Документы оформляются через социально-предпринимательскую корпорацию «Тараз». Позже они будут рассмотрены специальной комиссией, и в конце ноября станет известно, сколько заявок одобрено, – пояснил представитель партии «Amanat».

Говоря об обновлении сельскохозяйственной техники в регионе в целом, Нурби Джигитеков отмечает, что наибольшую активность проявляют хозяйства Жуалынского, Байзакского, Жамбылского, а также Кордайского, Шуского, Меркенского и Рыскуловского районов.

Обстановка по факту

Между тем, как выяснилось, далеко не у всех получается заменить старую технику на новую. В основном, как уже было сказано выше, это делают крупные агроформирования, крепко стоящие на ногах, реже – средние. Мелкие хозяйства в лучшем случае изредка берут по одному трактору или агрегату.

ТОО «Кызылша жер», о котором уже упоминалось, в Шуском районе можно отнести к числу крупных аграрных товариществ. Хозяйство возникло сравнительно недавно – в 2019 году, но в его машинном парке изначально содержится как старая, так и новая техника. На сегодня здесь имеется свыше 100 различных сельскохозяйственных машин, агрегатов и спецприспособлений. Из них около 76% приобретено недавно.

– Имеющиеся у нас две тысячи гектаров земли засеваются масличными культурами, зерновыми и корнеплодами. В севообороте участвуют сахарная свекла, кукуруза, подсолнечник и сафлор, – сообщил исполнительный директор ТОО «Кызылша жер» Даулет Ахметкалиев. – Имеется вся необходимая техника: и для посева, и для обработки почвы, и для внесения удобрений, и для уборки. Техника закупается в разных странах: Китае, США, Германии, Италии... К примеру, для химической защиты полей куплен дрон-опрыскиватель, для уборки подсолнечника приобретена соответствующая жатка. Что-то берем за наличный расчет, что-то – в лизинг. Буквально на днях взяли комбайн германского производства, приобрели напрямую у производителя.

По словам исполнительного директора, каждый фермер при покупке, к примеру, трактора или комбайна сопоставляет цену и качество, пытаясь при этом остаться в рамках стоимости, которую диктует государство. То есть чтобы его выбор соответствовал диапазону выделяемых субсидий.

В КХ «Тимофеев» Жамбылского района стараются обновлять технику ежегодно. В настоящее время в его парке больше 15 единиц разных сельхозмашин, и треть из них (30%) можно считать устаревшими. Но в ближайшие два года здесь менять пока ничего не планируется.

– В целом каких-то проблем с заменой старого на новое нет. По крайней мере, для нас, – рассказал заместитель руководителя крестьянского хозяйства Александр Тимофеев. – За последние два года мы приобрели три самоходных комбайна и один прицепной, а также четыре трактора. Из новых еще есть косилка. Покупаем в основном благодаря услугам АО «КазАгроФинанс». Два последних трактора взяли напрямую у производителей. Мы привыкли к машинам из Беларуси, они хорошо показывают себя в работе. Это, конечно, не значит, что техника других производителей хуже. К примеру, в последнее время многие хвалят китайские аналоги. Мы просто их еще не опробовали на деле.

Между тем в КХ «Самгау», считающемся одним из успешных в Кордайском районе, технику обновляли около 7–10 лет назад. В то время было приобретено несколько тракторов и комбайнов американского производства.

– У нас около 20 разных видов сельхозмашин. Понятно, время идет, техника изнашивается, и на сегодняшний день большая ее часть требует обновления, – рассказывает глава крестьянского хозяйства Евгений Трубников. – Дело в том, что мы относимся к числу тех, кто одними из первых занялся заменой старых машин, именно поэтому на сегодня ситуация такова. Вместе с тем, если посмотреть на ряд других хозяйств района, то их положение намного хуже. Это касается в первую очередь мелких и средних хозяйств, которые до сих пор используют технику советской эпохи и не имеют возможности купить новую. Есть даже такие образцы, срок службы которых составляет более 30 лет.

Руководитель КХ «Самгау» считает, что Глава государства абсолютно прав в отношении поддержания материально-технической базы хозяйств в хорошем состоянии, поскольку большая часть населения региона занята в аграрном секторе. А без современных сельскохозяйственных машин, как говорится, никуда.

К тому же даже имеющегося их количества для области недостаточно. Нехватка техники ощущается при проведении любого агротехнического мероприятия.

– Механизмы ее приобретения есть. Взять хотя бы лизинговую программу АО «КазАгроФинанс», которая, кстати, предлагает крестьянам довольно хорошие условия, – отметил Евгений Трубников. – Просто кто-то пользуется ею, кто-то – нет. Одни уже давно попробовали и успешно по мере возможности обновляют свой парк, а другие до сих пор опасаются.

Хотя, как отметил глава хозяйства, этот инструмент очень удобен. В первую очередь потому, что процентная ставка субсидируется. Во-вторых, на приобретенную технику в виде субсидий выделяется помощь от государства. В-третьих, не требуется залогового имущества, которое есть далеко не у всех. В данном случае таковым выступает сама приобретаемая техника.

– Практически 90% фермеров нашего района не имеют залогового имущества. И в этом плане лизинговая программа АО «КазАгроФинанс» выступает для них настоящим спасательным кругом. Правда, плохо, что финансируются не все направления сельского хозяйства. К примеру, при приобретении складского оборудования, систем капельного орошения или получении займов на пополнение оборотных средств поддержка не предусмотрена. Для этого нужно обращаться в АО «Аграрная кредитная корпорация». Но опять же, чтобы взять там кредит, нужен имущественный залог, которого нет. Это затормаживает развитие хозяйств, – считает Евгений Трубников.

Между тем, по его словам, техника европейского производства, которая считается наилучшей, сегодня для большинства фермеров стала недоступной. Цены на нее заметно выросли, и перед крестьянами встал вопрос ее окупаемости. Для сравнения глава хозяйства привел пример. Если около 10 лет назад нужно было условно продать 1 500 тонн зерна, чтобы купить новый трактор, то сегодня этого будет уже очень мало. В настоящее время сумма должна быть в несколько раз больше.

К тому же, по словам фермера, выращиваемая продукция упала в цене. Зерно хозяйство «Самгау» вынужденно отдает по цене, которая ниже себестоимости. С кукурузой на зерно аналогичная ситуация. Часть урожая осталась с прошлого года, потому что не было подходящей цены, да и спроса тоже. Никаких гарантий нет, поэтому такие факторы и сдерживают, когда встает вопрос обновления техники. Негативно на положение дел влияет и постоянно растущий уровень инфляции.

– Сегодня стало гораздо труднее заработать и купить новую технику, нежели несколько лет назад, – констатировал Евгений Трубников. – Элементарно уже второй год подряд наблюдается картина, когда аграрии выращивают продукцию, а сбыть ее не могут. Нестабильность на рынке приводит к сомнениям: сможем ли мы окупить вложения, получим ли соответствующую прибыль, чтобы оплатить лизинг?

Глава хозяйства считает, что к решению этого вопроса нужно подходить комплексно. Важно расширять рынки сбыта, налаживать процесс переработки продукции. Аграрии должны видеть перспективу, что они смогут заработать и заплатить за дорогостоящую технику. Только в этом случае обновлять парк машин будет намного легче.

– Мы бы с удовольствием обновили технику, но каждый год что-то мешает: то цена неподходящая, то урожай не уродился, – признался Евгений Трубников. – А в этом году вообще многие хозяйства района катастрофически пострадали от летней засухи. Ситуация критическая. Есть те, кто потерял буквально все. К примеру, у нас из общего объема посевных площадей пропало около 80%. Все надеются на обещанную компенсацию от государства. Если эта помощь не будет оказана, боюсь, что на следующий год нам, как и многим другим, не на что будет работать. Или же придется продавать всю технику и начинать с нуля.