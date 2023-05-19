Чтобы рыба в пруду была…

Региональная программа, предусматривающая в текущем году производство 6 640 тонн рыбы, утверж­дена на юге республики. По итогам первого квартала в ее рамках уже выловлено и переработано 2 559 тонн.

Актуальные вопросы рыбной отрасли и перспективы ее развития стали темой обсуждения на совещании с участием заместителя акима Туркестанской области Ермека Кенжеханулы.

Как сообщил руководитель отдела областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Данияр Сеитов, региональная программа развития рыбного хозяйства предусмат­ривает к 2030 году доведение объема выращивания товарной рыбы до 20 тыс. тонн. Для этого в области могут использоваться 104 водоема местного значения, которые закреплены за 88 природопользователями. На товарном рыбоводстве сегодня в области специализируются 146 субъектов предпринимательства.

– Предпринимателям, занимающимся рыбным хозяйст­вом, должна быть оказана всесторонняя поддержка, – считает Ермек Кенжеханулы. – Важно привлекать инвесторов. Для тех, кто хочет открыть прудовое хозяйство, завод или предприятие по переработке рыбной продукции или выпуску кормов для рыб, костной муки, в рамках господдержки следует пре­дусмотреть возможность предоставления на конкурс­ной основе закрепленных водоемов и прилегающих земельных участков для дальнейшего развития рыбоводческого бизнеса.

Что касается собственно господдержки развития рыбного хозяйства, то на эти цели из местного бюджета нынче выделено 500 млн тенге, субсидии предоставляются 26 хозяйствам. Кроме того, на субсидирование инвестиционных вложений из республиканского бюджета направлено 226 млн тенге.

В текущем году в Южном Казахстане открыто 20 новых прудовых рыбных хозяйств, в том числе четыре – на придомовых территориях. В дальнейшем в регионе планируется усилить работу по развитию рыбоводческой деятельности, что позволит обеспечить полную норму потребления рыбной продукции жителями области, которая сейчас значительно ниже предусмотренного дие­тологами уровня, и увеличить ее экспорт.

Параллельно проводятся мероприятия по одностороннему расторжению договоров с природопользователями, которые не в полной мере исполняют условия, прописанные в контрактах. Договоры с предпринимателями, имеющими контракты на рыбоводство на базе 21-го водоема местного значения, уже расторгнуты.