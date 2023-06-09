Чудеса своими руками

Статьи
4
Елена Ульянкина, Караганда

Мистическая «Пиковая дама» и лирическая «Легенда о счастье» поразили зрителей фестиваля кукольных театров «Кукляндия».

фото автора

Все мы верим в чудеса. Это чувство осталось в нас с детства. С того самого, когда мы в полумраке комнаты играли в театр теней, «оживляя» зайчиков, волков и птиц. Когда в детском садике садились возле ширмы, чтобы понаблюдать за приключениями озорного Колобка или узнать, кто вытянет исполинскую репку.

Фестиваль кукольных театров «Кукляндия», который проходил в Караганде со 2 по 4 июня, поддерживает эту веру в чудо, причем не только в детях, но и в их родителях. Участники фестиваля, приехавшие из Костаная, Шымкента, Санкт-Петербурга, Бишкека, Еревана и Праги, привезли кукольные спектакли, которые интересно посмотреть и взрослым. Один из них – это «Пиковая дама».

«Тройка, семерка, туз!» – выкрикивал обезумевший кукольный Германн, когда привидение старой Графини затаскивало его в свой потусторонний мир.

«Пиковую даму» на фестиваль привезла труппа Костанайского областного кукольного театра. Режиссер-постановщик спектакля Антон Зайцев превратил произведение Пушкина в настоя­щий мистический триллер. Он использовал в спектакле объемные декорации со светящимися и открывающимися окнами, приглушенный свет и музыку, от которой мурашки бегут по коже. Все это невероятно усиливает впечатление от происходящего на сцене. Суеверный страх пронизывает зрителей до глубины души. Волей-неволей задумываешься над тем, к каким непредсказуемым последствиям могут привести человека алчность и жажда легкой наживы.

– Привычка считать кукольный театр детским – это стереотип, который не всегда оправдан, – говорит сценограф чешского театра Divadlo pod scastnou hvezdou Людмила Хензе. – Во многих теат­рах мира существует практика показа вечерних кукольных спектаклей для взрослых. Есть она и в чешских театрах. А «Пиковая дама», я считаю, всегда была и остается популярным произведением. В ней есть что играть.

Коллегу поддержал директор Шымкентского театра кукол и юного зрителя Самат Алтаев. Он озвучил мысль о том, что кукольники должны ориентироваться не только на детскую публику, но и на их родителей. Ведь малыши в театр без взрослых не ходят. А им в зрительном зале тоже должно быть интересно.

– Два года назад мы ставили «Гамлета». Тогда все удивлялись и спрашивали: «При чем тут дети и Гамлет?» – рассказывает Самат Алтаев. – А мы отвечали, что заботимся не только о детях, которые пришли к нам в театр, но и об их родителях. Знаете, один мой педагог любил повторять: чудеса сами не происходят, мы их делаем. Действительно, в кукольном театре происходят чудеса. А дети и взрослые приходят на них посмотреть.

Участники и гости фестиваля «Кукляндия» увидели много чудесных сказок. Ереванский кукольный театр имени О. Туманяна порадовал малышей мюзиклом о крокодиле с большим добрым сердцем. Труппа из Санкт-Петербургского театра марионеток разыграла на сцене настоящее цирковое представление под названием «Куклы и клоуны». Карагандинцы представили новую интерпретацию «Золушки» в волшебном спектакле «Хрустальная туфелька».

Руководитель чешского Divadlo pod scastnou hvezdou Евгений Ибрагимов с помощью простых кукол, будто сделанных руками ребенка, рассказал старинную черкесскую «Легенду о счастье». По сути, он представил карагандинским зрителям то, что принято называть театром одного актера. Евгений Николаевич водил кукол, пел, танцевал и играл на… домбре, которую ему любезно предоставили казахстан­ские коллеги. На ней артист мастерски исполнил черкесскую народную мелодию, чем сорвал аплодисменты публики.

– Интерес к театру закладывается в человеке в юном возрас­те, – отметил руководитель Карагандинского академического театра музыкальной комедии Амантай Ибраев. – Конечно, нам сложно тягаться с гаджетами. Но мы должны сделать так, чтобы первое знакомство маленького зрителя с миром сказки стало любовью к театру на всю жизнь.

#Караганда #театр #фестиваль #куклы #кукляндия

Популярное

Все
Как меня провели с летом
Высокая миссия зергера
В Северо-Казахстанской области почтили память Георгия Тверитина, автора лучшего поэтического перевода на русский язык казахского эпоса «Козы-Корпеш и Баян-Сулу»
Пантеон семи святых
БТР может все!
Сотрудничество и диалог – это путь из кризиса
Реформа во имя стабильности
Цифровизация как определяющий фактор конкурентоспособности
Действовать сообща или идти порознь
Формула региональной интеграции
Генерация энергии в условиях климатических изменений
«Зеленая» повестка: ВИЭ и водород
Разминка для мозга
Указ Президента Республики Казахстан
Простые истины
Не стоит расслабляться
Расти устойчиво
Завтра отцу казахской мультипликации Амену Хайдарову исполнится 100 лет со дня рождения
Как решается проблема с пробками и автобусами в Астане
В какое время суток ЕНТ сдают лучше, поделились в Миннауки
Как выучить язык или добро пожаловать в ауыл
Казахстанец захлебнулся, спасая тонущую девушку в Таиланде
Ужесточили наказание за правонарушение в семейно-бытовой сфере
Даже в баню сходишь только раз в 2 недели – депутат Саиров о доходах казахстанцев
Банк и кредит. Как бы басня
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Правительстве рассмотрели ход исполнения ряда поручений президента
В Астане открылся сезон автомотоспорта
"Топчан на колесах" с мигрантами выявили жамбылские полицейские
В Кызылорде прошел уникальный спектакль на казахском языке, поставленный новым инклюзивным театром «Arman»
Королевскую свадьбу празднует Иордания
Вице-премьер посетил мероприятие для особенных детей
В Шымкенте задержали полицейских-мошенников
Церемония инаугурации президента Турции прошла в Анкаре
Глава Комитета промышленной безопасности МЧС покинул свой пост
Лионель Месси покидает ПСЖ
Сразу три стихии подчинили себе юные конструкторы из Костаная
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
23-летняя алматинка погибла после падения с балкона многоэтажки
Вокруг да около науки
Дело о спецЦОНах передано в суд
Группу домушников задержали в Алматы
Почему Токаев ездил на парад в Москву
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы
ЧМ-2023 по хоккею. Почему Казахстан разгромно проиграл Латвии
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
Роль истории в жизни общества
В изнасиловании несовершеннолетней подозревают жителя Арыси
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
В Астане мойщик окон спас девушку от падения с высоты (видео)

Читайте также

Не стоит расслабляться
«Зеленая» повестка: ВИЭ и водород
Генерация энергии в условиях климатических изменений
Формула региональной интеграции

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]