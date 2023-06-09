Чудеса своими руками

Все мы верим в чудеса. Это чувство осталось в нас с детства. С того самого, когда мы в полумраке комнаты играли в театр теней, «оживляя» зайчиков, волков и птиц. Когда в детском садике садились возле ширмы, чтобы понаблюдать за приключениями озорного Колобка или узнать, кто вытянет исполинскую репку.

Фестиваль кукольных театров «Кукляндия», который проходил в Караганде со 2 по 4 июня, поддерживает эту веру в чудо, причем не только в детях, но и в их родителях. Участники фестиваля, приехавшие из Костаная, Шымкента, Санкт-Петербурга, Бишкека, Еревана и Праги, привезли кукольные спектакли, которые интересно посмотреть и взрослым. Один из них – это «Пиковая дама».

«Тройка, семерка, туз!» – выкрикивал обезумевший кукольный Германн, когда привидение старой Графини затаскивало его в свой потусторонний мир.

«Пиковую даму» на фестиваль привезла труппа Костанайского областного кукольного театра. Режиссер-постановщик спектакля Антон Зайцев превратил произведение Пушкина в настоя­щий мистический триллер. Он использовал в спектакле объемные декорации со светящимися и открывающимися окнами, приглушенный свет и музыку, от которой мурашки бегут по коже. Все это невероятно усиливает впечатление от происходящего на сцене. Суеверный страх пронизывает зрителей до глубины души. Волей-неволей задумываешься над тем, к каким непредсказуемым последствиям могут привести человека алчность и жажда легкой наживы.

– Привычка считать кукольный театр детским – это стереотип, который не всегда оправдан, – говорит сценограф чешского театра Divadlo pod scastnou hvezdou Людмила Хензе. – Во многих теат­рах мира существует практика показа вечерних кукольных спектаклей для взрослых. Есть она и в чешских театрах. А «Пиковая дама», я считаю, всегда была и остается популярным произведением. В ней есть что играть.

Коллегу поддержал директор Шымкентского театра кукол и юного зрителя Самат Алтаев. Он озвучил мысль о том, что кукольники должны ориентироваться не только на детскую публику, но и на их родителей. Ведь малыши в театр без взрослых не ходят. А им в зрительном зале тоже должно быть интересно.

– Два года назад мы ставили «Гамлета». Тогда все удивлялись и спрашивали: «При чем тут дети и Гамлет?» – рассказывает Самат Алтаев. – А мы отвечали, что заботимся не только о детях, которые пришли к нам в театр, но и об их родителях. Знаете, один мой педагог любил повторять: чудеса сами не происходят, мы их делаем. Действительно, в кукольном театре происходят чудеса. А дети и взрослые приходят на них посмотреть.

Участники и гости фестиваля «Кукляндия» увидели много чудесных сказок. Ереванский кукольный театр имени О. Туманяна порадовал малышей мюзиклом о крокодиле с большим добрым сердцем. Труппа из Санкт-Петербургского театра марионеток разыграла на сцене настоящее цирковое представление под названием «Куклы и клоуны». Карагандинцы представили новую интерпретацию «Золушки» в волшебном спектакле «Хрустальная туфелька».

Руководитель чешского Divadlo pod scastnou hvezdou Евгений Ибрагимов с помощью простых кукол, будто сделанных руками ребенка, рассказал старинную черкесскую «Легенду о счастье». По сути, он представил карагандинским зрителям то, что принято называть театром одного актера. Евгений Николаевич водил кукол, пел, танцевал и играл на… домбре, которую ему любезно предоставили казахстан­ские коллеги. На ней артист мастерски исполнил черкесскую народную мелодию, чем сорвал аплодисменты публики.

– Интерес к театру закладывается в человеке в юном возрас­те, – отметил руководитель Карагандинского академического театра музыкальной комедии Амантай Ибраев. – Конечно, нам сложно тягаться с гаджетами. Но мы должны сделать так, чтобы первое знакомство маленького зрителя с миром сказки стало любовью к театру на всю жизнь.