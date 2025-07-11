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В рамках поручений Главы государства по цифровизации и повышению прозрачности работы государственных органов, в Казахстане запущено новое мобильное приложение «Әділет», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-служба Правительства

Этот инструмент призван обеспечить контроль за действиями судебных исполнителей, предоставляя гражданам Казахстана новые возможности для защиты своих прав.

Вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков сообщил, что с помощью приложения планируется внедрение системы оценки действий или бездействия судебного исполнителя.

Особый акцент сделан на ужесточении ответственности: в случае выявления двух нарушений частный судебный исполнитель будет лишаться лицензии.