С помощью приложения планируется внедрение системы оценки действий или бездействия судебного исполнителя
В рамках поручений Главы государства по цифровизации и повышению прозрачности работы государственных органов, в Казахстане запущено новое мобильное приложение «Әділет», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-служба Правительства
Этот инструмент призван обеспечить контроль за действиями судебных исполнителей, предоставляя гражданам Казахстана новые возможности для защиты своих прав.
Вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков сообщил, что с помощью приложения планируется внедрение системы оценки действий или бездействия судебного исполнителя.
Особый акцент сделан на ужесточении ответственности: в случае выявления двух нарушений частный судебный исполнитель будет лишаться лицензии.
«Появилось мобильное приложение «Әділет». «Әділет» помогает гражданам контролировать действия частного судебного исполнителя. Он заходит в свой личный кабинет и видит, что частный судебный исполнитель в его кейсе должен был сделать вот эти вещи, но не сделал. То есть он санкцию должен был внести, но не внес. Теперь гражданин что делает? Нажимает невыполненное действие и отправляет ему обращение. Не надо больше за ним бегать, искать его, звонить ему. Он пишет текст и отправляет. Через три дня, если судебный исполнитель не отреагировал, эта жалоба поступает в палату частных судебных исполнителей. Если в течение 7 дней палата не отреагировала, оно поступает в Министерство юстиции. И Министерство юстиции на основании ответа, либо не ответа судебного исполнителя уже принимает меры», - отметил вице-министр.