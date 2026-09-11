Как Казахстан проводит цифровую трансформацию

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В рамках исполнения поручений Президента Правительство формирует новую цифровую среду – от госуслуг и телекоммуникаций до внедрения ИИ в экономике, образовании и госуправлении.

Реализуется стратегия Digital Qazaqstan до 2029 года



Документ объединяет цифровую трансформацию государства и ключевых отраслей экономики. К 2029 году не менее 40% госуслуг планируется трансформировать с применением ИИ и автоматизации, а время их получения и предоставления мер соцподдержки сократить не менее чем на 50%.



Более 2 млн раз использованы ассистенты Национальной платформы ИИ



Более 90% государственных услуг доступны в цифровом формате. Через eGov GPT уже доступна 51 наиболее востребованная услуга, на которые приходится около 30% обращений граждан. В разработке находится свыше 50 ИИ-агентов.



Казахстан развивает собственную вычислительную инфраструктуру



Национальный суперкомпьютер Alem.Cloud занял 86-е место в мировом рейтинге TOP500 по данным 2025 года. В рамках «Долины центров обработки данных» сформирован потенциальный спрос свыше 500 МВт, а целевая мощность составит до 1 ГВт. По итогам международных переговоров заключено соглашение с компанией Firebird на $10 млрд.



Масштабируется подготовка кадров в сфере искусственного интеллекта



15 тыс. госслужащих прошли очное обучение работе с Национальной платформой ИИ, еще 57 тыс. – по программе AI Qyzmet, свыше 24 тыс. сотрудников акиматов – онлайн-обучение. В партнерстве с OpenAI 200 тыс. казахстанских учителей получили доступ к ChatGPT Edu.



В экосистеме Astana Hub работают более 2,5 тыс. компаний



Выручка участников достигла $907 млн, а экспорт IT-услуг по Казахстану за I квартал 2026 года составил $241,2 млн. Через международные хабы на зарубежные рынки выведено свыше 100 казахстанских стартапов. В 2025 году в стране появился первый технологический единорог Higgsfield.ai.



Высокоскоростным интернетом планируется охватить более 3 тыс. сел



За последние три года инвестиции в телекоммуникационную отрасль превысили 1 трлн теңге. Число абонентов фиксированной связи выросло на 19%, мобильной – на 12%, интернет-трафик – на 67%. Охват сел современными стандартами мобильной связи существенно расширен: число населенных пунктов с базовым покрытием 3G сократилось более чем в пять раз – до 550.



Более 2,5 тыс. км гипермагистрали «Запад – Восток» уже проложено



Общая протяженность волоконно-оптической линии Актау – Хоргос составит около 4,5 тыс. км, ввод запланирован на конец 2026 года. Магистраль создаст основу для развития облачных сервисов, ИИ, телемедицины, EdTech, финтеха и промышленного интернета вещей.



Развитие законодательства, государственных платформ, ИИ-инфраструктуры, телекоммуникаций и кадров формирует основу единой цифровой экосистемы. Стратегия Digital Qazaqstan, Национальная платформа ИИ и Долина ЦОДов должны усилить позиции Казахстана как технологического центра Центральной Евразии.



О ключевых направлениях цифровой трансформации Казахстана — в обзоре редакции PrimeMinister.kz.