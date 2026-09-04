Защита от киберугрозы начинается с самого человека

Цифровизация
Дария Торе-Али
корреспондент отдела Общество

В столице открылась конференция Cyber Steppe, ставшая стартовой площадкой Месяца киберкультуры.

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Двухдневное мероприятие проходит в Международном центре искусственного интеллекта Alem.ai при поддержке Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития и объединяет государственные органы, бизнес, экспертов и гражданское общество.

Первый день был посвящен вопросам цифровой устойчивости государства и бизнеса, новым киберугрозам, роли ИИ и формированию культуры безопасного поведения. На второй – открылась площадка для горожан, семей, детей, студентов и педагогов: для них подготовлены тренажеры, тесты по кибергигиене и лаборатория дипфейков.

Открытие конференции началось необычно – с выступ­ления ИИ-аватара генерального директора MSSP Global Даурена Салипова, после чего на сцену вышел сам спикер и спросил у зала: поверили бы участники подобному видео­звонку, если бы он поступил от руководителя, родственника или государственного служащего?

– Киберкультура – это наша национальная безопасность, а технологии без людей – это ничто. Каждый тенге, потраченный на обучение сотрудника, окупится, когда завтра он не откроет фишинговую ссылку. Он должен стать первым защитником вашей организации, а информированный гражданин – защитником своих данных, – подчеркнул Даурен Салипов.

Вице-министр МИИЦР Дос­жан Мусалиев отметил, что на фоне расширения цифровизации растут и связанные с нею риски. Поэтому наряду с законодательными и техническими мерами особое значение приобретает обучение граждан правилам безопасного поведения в цифровой среде. В течение месяца по всей стране планируются информационно-разъяснительные мероприятия, киберуроки, форумы, семинары и практические занятия.

Председатель правления АО «Государственная техничес­кая служба» Аскар Жунисбек обратил внимание на необходимость включать требования безопасности еще на этапе проектирования цифровых решений.

Эта мысль стала центральной на открывающей панельной сессии «Культура киберзащиты: от compliance к resilience». Представители государственных органов, банковского сектора и крупного бизнеса обсуждали, почему формального соблюдения требований недостаточно и как выстроить среду, в которой сотрудник не скрывает ошибку, а своевременно сообщает о подозрительном письме, ссылке или инциденте.

Особое внимание привлек­ла работа казахстанского симулятора фишинговых атак CitizenSec. По данным Министерства внутренних дел, представленным во время его презентации, ущерб от интернет-мошенничества за год составил 16,4 млрд тенге, возбуждено около 20 тыс. уголовных дел, а с ноября 2022 года заблокировано более 159,3 млн мошеннических звонков. Руководитель проекта Гульдана Жуматай пояснила, что тренажер построен на локальных сценариях мошенничества и смысл нового симулятора в том, чтобы перевести кибергигиену из тео­рии в практический навык. Пользователь может пройти сценарий мошеннической атаки, совершить ошибку в безопасной среде и понять, на каком этапе поддался манипуляции. Для Казахстана, где подобные сервисы становятся частью повседневной жизни, такой подход особенно важен: устойчивость цифровой среды зависит не только от технологий и законодательства, но и от того, насколько уверенно сами граждане будут распознавать угрозы и защищать себя.

#конференция #Cyber Steppe #Месяц киберкультуры

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