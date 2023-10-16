Cтартовал прием заявок на участие в национальной премии Umai-2023

Прием заявок на соискание Национальной премии в области искусства Umai-2023 открыт 16 октября, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства культуры и информации РК

Фото: пресс-служба Минкультуры и информации РК

Конкурс, нацеленный на поддержку профессиональных творческих коллективов и отдельных деятелей искусства за значительные творческие успехи и выдающиеся достижения, проводится во второй раз.

При поддержке министерства культуры и информации РК в этом году было значительно увеличено количество премий – до 29 и, соответственно, денежных призов. Призовой фонд премии в 2023 году составит 79 млн тенге.

Прием заявок будет проходить по 4 основным номинациям: театральное искусство, хореографическое искусство, музыкально-исполнительское искусство, изобразительное и декоративно-прикладное искусство.

В номинации «Театральное искусство» вручаются 8 премий:

- «Оперное искусство» (лучшее исполнение мужской и женской партии в опере);

- «Актерское мастерство» (за мужскую и женскую роли в драматическом или музыкально-драматическом спектакле: оперетте, мюзикле, рок-опере, музыкальной комедии);

- «Лучшая режиссура» (за режиссерскую работу в музыкально-драматическом или драматическом спектакле);

- «Лучшее художественное оформление спектакля» (за костюмы и/или декорации);

- «Лучший музыкально-драматический спектакль» – оперный, драматический/музыкально-драматический (оперетта/мюзикл/рок-опера/музыкальная комедия);

- «Лучший драматический спектакль/музыкальная комедия».

6 премий определено в номинации «Хореографическое искусство»:

- «Лучший танцевальный коллектив» (ансамбль народного, современного или эстрадного танца);

- «Лучший спектакль современной хореографии»;

- «Лучший исполнитель в балете» (солист и солистка балета);

- «Лучший хореограф»;

- «Лучший классический балетный спектакль».

Еще 4 премии получат победители в номинации «Музыкально-исполнительское искусство»:

- «Лучший традиционный исполнитель (пение)»;

- «Лучший традиционный исполнитель (инструменталист)»;

- «Лучший музыкальный ансамбль» (классический);

- «Лучший музыкальный ансамбль» (народный).

В номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство» премии будут вручаться «Лучшему мастеру декоративно-прикладного искусства» в категориях:

- мастеру-ремесленнику (ювелирное искусство, обработка металла, смешанные, экспериментальные техники);

- мастеру-ремесленнику (обработка дерева, художественная резьба, глина);

- мастеру-ремесленнику (войлок, текстиль, ткачество, кожа).

Еще 4 премии будут присуждены за «Лучшее произведение изобразительного искусства»:

- «Лучшему мастеру живописи»;

- «Лучшему художнику современного искусства (перформансы, инсталляции, арт-объекты и другое);

- «Лучшему мастеру графики»;

- «Лучшему мастеру скульптуры» (появилась впервые, а некогда единый приз по живописи/графике в этом году разделен на 2 отдельные премии).

Специальными призами в этом году будет отмечены «Лучший детский спектакль» (2 премии), а также из числа финалистов члены независимой экспертной комиссии выберут «Открытие года» (в сфере сценических искусств) (2 премии). На «Открытие года» могут номинироваться мастера сценических искусств не старше 40 лет, совершившие прорыв в творчестве и ставшие популярными благодаря своим ярким незаурядным достижениям в театральной сфере как внутри Казахстана, так и за его пределами.

Номинантами премии Umai-2023 могут стать коллективы и исполнители за работы театрального (концертного) сезона с сентября 2021 по июль 2023 года.

Отдельные деятели искусств (солисты оперы, драматические актеры, режиссеры, художники сценографы, художники по костюмам, солисты балета, хореографы, музыкальные исполнители) номинируются также за роли/партии/творческие работы/музыкальные программы, исполненные не более чем за 2 года до номинации на премию, то есть с 2021 по 2023 годы.

Художники и мастера декоративно-прикладного искусства номинируются за работы, созданные не ранее 2021 года.

Прием заявок завершится 5 декабря.

На соискание премии могут претендовать граждане Казахстана, чья инновационная творческая деятельность способствует развитию культуры и искусства страны. Выдвижение номинантов могут осуществлять республиканские, региональные или местные органы власти, организации культуры, неправительственные организации и общественные объединения, творческие союзы и ассоциации, учебные заведения в сфере культуры и искусства, а также отдельные физические лица.

В состав независимой экспертной комиссии войдут известные деятели культуры и искусства Казахстана, которым предстоит выбрать лучших из лучших.

Торжественное награждение лауреатов Национальной премии Umai-2023 состоится 22 декабря в театре «Астана опера».

Заявки можно отправить на почту: [email protected]

Instagram: umai_nationalaward

Телефон: +7 7172 709 628.