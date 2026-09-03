Сегодня - День казахского тазы

Культура,История
Айман Аманжолова
корреспондент

3 сентября в Казахстане впервые отмечается День казахского тазы. Дата выбрана не случайно: именно 3 сентября 2024 года Международная кинологическая федерация (FCI) приняла решение о предварительном признании национальной породы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Минэкологии

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Решение было принято в Амстердаме. За казахским тазы закрепили международный стандарт № 372, а Казахстан официально признали страной происхождения породы.

Казахский тазы веками жил рядом с человеком в Великой степи, использовался в традиционной охоте и стал частью культуры и быта казахского народа. Его особое место в национальной традиции отражено и в международном стандарте FCI, где упоминается принадлежность тазы к «Жеті қазына» — семи сокровищам казахского народа.

Работа по сохранению породы и ее международному признанию активизировалась в последние годы. В 2022 году Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры по сохранению национальной породы и ее продвижению на международном уровне.

В 2023 году была сформирована необходимая законодательная база. Были определены вопросы, связанные со стандартом породы, свидетельством о происхождении, государственной поддержкой, научными исследованиями и племенной работой.

Важным этапом стало вступление Союза кинологов Казахстана в Международную кинологическую федерацию. 22 августа 2023 года на Генеральной ассамблее FCI в Женеве казахстанская организация получила статус полноправного члена федерации. За ее вступление проголосовали 72 из 77 государств, участвовавших в голосовании.

После этого Казахстан получил возможность официально представить национальную породу для международного признания. В марте 2024 года пакет документов по казахскому тазы был направлен в FCI и рассмотрен Комиссией по стандартам и Научной комиссией федерации.

В мае того же года в Астане прошла специальная монопородная выставка, на которой международным экспертам представили 100 казахских тазы разного возраста, окраса, происхождения и типа. Специалисты FCI оценивали строение собак, движения и соответствие породному типу.

По итогам проделанной работы 3 сентября 2024 года FCI приняла решение о предварительном признании казахского тазы.

«Казахский тазы веками жил рядом с нашим народом. Сохранить породу до наших дней удалось благодаря охотникам, заводчикам, кинологам, владельцам собак и всем, кто занимался тазы из поколения в поколение. Международное признание стало важным результатом этой работы. Но на этом она не заканчивается. Сейчас наша задача — сохранить породные особенности тазы, его генетический фонд, природные и рабочие качества», — отметил министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Ерлан Нысанбаев.

Сегодня в Единой племенной книге Союза кинологов Казахстана зарегистрировано около четырех тысяч тазы. При этом фактическое количество собак больше: часть из них в селах и отдаленных районах пока не охвачена централизованным кинологическим учетом.

Специалисты продолжают работать в регионах, проводить племенные смотры, собирать сведения о происхождении собак и вести учет. Такая работа необходима для того, чтобы отслеживать происхождение и потомство собак, сохранять породные признаки и генетическое разнообразие тазы.

Казахского тазы все чаще представляют и на международных площадках. В 2025 году официальная презентация породы состоялась на Всемирной выставке собак в Хельсинки.

В июне 2026 года на World Dog Show в Болонье Казахстан представил 12 тазы. В рамках Всемирного конгресса судей FCI для международных судей также была проведена отдельная профессиональная презентация породы. На выставке работал национальный стенд Казахстана, где посетители могли познакомиться с тазы, а также с традициями и культурой страны.

Работа продолжается и внутри Казахстана. В области Жетісу строится здание Национального центра казахских пород собак. Строительство организовано акиматом области и ведется при поддержке спонсоров.

В центре будут содержать и разводить чистопородных собак, вести Единую родословную книгу и оформлять свидетельства о происхождении. Здесь также планируется обучать экспертов и готовить специалистов в области кинологии, проводить испытания, выставки, смотры и соревнования различного уровня.

20 февраля 2026 года постановлением Правительства утвержден Комплексный план по сохранению и воспроизводству казахских пород собак на 2026–2036 годы. В его реализации будут участвовать государственные и неправительственные организации. План предусматривает работу по сохранению и воспроизводству пород, племенному учету, подготовке специалистов, а также продолжение научной и кинологической работы.

30 апреля 2026 года Глава государства принял президента Международной кинологической федерации Тамаша Яккеля. На встрече обсуждались сохранение национальной породы, формирование устойчивого генетического фонда и дальнейшее сотрудничество с FCI. Президент поблагодарил Тамаша Яккеля за поддержку в вопросе предварительного признания казахского тазы.

2 мая в Астане в рамках международной кинологической выставки «Астана Виннер – 2026» прошла монопородная выставка «Kazakh Tazy». В ней приняли участие представители FCI, казахстанские и зарубежные кинологи.

Предварительное признание FCI — один из этапов работы. До окончательного признания необходимо пройти длительный период наблюдения и подтвердить стабильность породы на протяжении нескольких поколений. В этот период продолжится племенной учет, наблюдение за здоровьем собак, сохранением породного типа, генетического разнообразия, природных и рабочих качеств казахского тазы.

3 сентября — это не только дата международного признания казахского тазы, но и напоминание о необходимости сохранить национальную породу и передать ее следующим поколениям.

#Казахстан #собака #тазы

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