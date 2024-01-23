Да поможет нам скандал!

Несколько дней назад продавцы крупной торговой сети Жезказгана и Сатпаева приехали в офис компании и на камеру очень эмоционально озвучили свои претензии по поводу оплаты труда: зарплата выплачивается не в полном объеме, с социальными отчислениями ситуация непонятная. Сотрудницы одного из мини-маркетов пожаловались, что им не оплатили переработку.

Видео разошлось по соцсетям и было поддержано большинством земляков. Насколько я знаю, вопрос был решен в тот же день. Эффективно? Несомненно.

Да, это не митинг, не забастовка, это больше похоже на мирное организованное собрание, но все же мера крайняя. Как представляется, к общественному резонансу прибегают, когда проблема не решается даже при помощи государственных уполномоченных органов. Люди искренне верят, что ходить по инстанциям бесполезно и только громкие заявления могут защитить их от произвола. Вот и в этом случае, как я уточнила в областной инспекции труда, никто из работников торговой сети не обращался с жалобой или заявлением по данному факту. Впрочем, чиновники в курсе вопроса и взяли его на контроль.

Что же это – тревожный звоночек или веяние времени? О тяжеловес­ной бюрократической машине в народе легенды ходят. Пока дойдешь, пока напишешь, пока проверят... Терять время на жалобы и очереди в акимате никто не хочет. С другой стороны, есть же законы и соответствующие процедуры.

На днях Министерство труда и социальной защиты населения сообщило, что госинспекторами труда в прошлом году были защищены права более 26 тыс. работников: работодателей заставили погасить задолженности по зарплате – сумма немалая, около 5,8 млрд тенге. Руководители предприятий к тому же были оштрафованы.

Это официальные данные, основанные на количестве обращений, поданных в региональные инспекции по труду. А сколько людей предпочитают молчать или, как в вышеуказанном случае, бастовать по-мирному?

Когда работаешь с людьми «за кадром», не для печати, они охотнее рассказывают о социальной несправедливости. Не раз слышала аналогичные истории о долгах по зарплате, о том, что положенные по закону пенсионные отчисления и медстраховка фигурируют только в табелеграммах. Кстати, речь идет о нарушениях не только в частных компаниях, но и в коммунальных и производственных предприятиях, госучреждениях. На вопрос, обратился ли кто-то с жалобой в инспекцию труда или прокуратуру, чаще всего отвечают так: «Нет, я один не пойду. Не хочу портить отношения с руководством».

Как результат, в области Улытау то шахтеры бастуют, требуя улучшения условий труда и повышения зарплат, то работники коммунальных предприятий выходят с теми же претензиями. Теперь вот продавцы магазинов не вытерпели.

Когда случаются такие резонансы, первый возникающий вопрос: почему работодатель довел своих работников до такого состояния? На такой шаг чаще всего решаются, когда нет диалога. И работают ли вообще профсоюзы?

Казахстанцы часто забывают, что право на труд, а также его вознаграждение без какой-либо дискриминации четко обозначено и в Конституции, и в соответствую­щем законе. Право на индивидуальные и коллективные трудовые споры имеют все граждане Казах­стана. Но помимо скандала есть и другие правовые методы, которые позволяют более тактично и в правовом поле решить проблему.

Административная ответственность и штрафы, которые налагаются на работодателя за нарушение трудового законодательства, на мой взгляд, весьма эффективны. В следующий раз, памятуя о наказании, работодатель хорошо подумает, стоит ли нарушать права трудящихся.