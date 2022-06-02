Дальнейшие этапы взаимодействия Казахстана и МВФ обсудили в правительстве

Премьер-министр РК Алихан Смаилов в режиме видеоконференцсвязи провел встречу с представителями миссии Международного Валютного Фонда, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Во встрече приняли участие глава миссии МВФ по Казахстану Николя Бланше, его заместитель Алехандро Хайденберг, старший экономист Департамента Европы Грегорио Импавидо, а также исполнительный директор Швейцарской подгруппы стран Петр Трабински и руководители ряда центральных государственных органов РК.

Открывая встречу, Алихан Смаилов отметил, что Казахстан высоко ценит стратегическое партнерство с МВФ. В этом году наша страна и Организация отмечают 30-летие сотрудничества.

В настоящее время Правительство РК проводит активную работу по реализации демократических и социально-экономических преобразований, обозначенных Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым в концепции «Новый Казахстан».

Они направлены на укрепление законодательной власти, верховенство права, качественную модернизацию экономики, усиление конкуренции, защиту частной собственности, демонополизацию, снижение избыточного присутствия государства в экономике.

«Усилия МВФ по расширению возможностей для экономики Казахстана имеют для нас важное значение в свете реализации новых реформ», — подчеркнул Алихан Смаилов.

Премьер-министр добавил, что Казахстан заинтересован в передовом международном опыте по декарбонизации экономики, низкоуглеродному развитию и внедрению эффективных механизмов фискальной политики.

Со своей стороны, Николя Бланше отметил, что за прошедший период была проведена продуктивная работа по многим направлениям сотрудничества. При этом МВФ готов и дальше оказывать Казахстану необходимую поддержку.

В ходе встречи участники обсудили итоги миссии МВФ, рекомендации по приоритетным направлениям макроэкономической политики и структурным реформам, планы Правительства РК по снижению углеродного следа, а также дальнейшие этапы взаимодействия Казахстана и МВФ.

«Пользуясь возможностью, хотел бы поблагодарить МВФ за постоянную поддержку нашей работы. Выражаю надежду на продолжение эффективного сотрудничества», — заключил Премьер-министр РК.

Международный Валютный Фонд – специализированное учреждение ООН, созданное 27 декабря 1945 года для развития международного сотрудничества в валютно-финансовой сфере, совместной работы над экономическими проблемами, кредитования и консультирования стран-дебиторов, а также сбора и публикации международной финансовой статистики.

Казахстан является членом МВФ с 1992 года. За это время между нашей страной и фондом заключен ряд взаимовыгодных соглашений. Миссия МВФ ежегодно посещает Казахстан для проведения консультаций.