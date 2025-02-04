Дан старт Дням казахского кино

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Маргулан Бейсекенов

Начало масштабному проекту положили в Караганде, после чего он продолжится в других городах и сельских населенных пунктах страны.

фото пресс-службы МКИ

В рамках Дней казахского кино зрители смогут познакомиться с фильмами, соз­данными при поддержке Министерства культуры и информации РК и Центра поддерж­ки национального кино.

Главной целью инициативы является продвижение казахстанского кинематографа и предос­тавление широкой аудитории возможности оценить работы отечественных режиссеров. Особое внимание уделено вовлечению жителей сельских территорий, что позволит им увидеть лучшие произведения современной казахстанской кинематографии.

В программе Дней казахского кино представлены разнообразные фильмы, затрагивающие актуальные темы и отражающие культурные особенности страны. Среди них – «Жамбыл. Новая эпоха», «Дос-Мукасан», «Операция «Набат», «Время патриотов». Каждый из этих фильмов несет глубокий смысл и предназначен для зрителей разных возрастов. Для юных зрителей будет показан анимационный фильм «Тайказан».

Напомним, в этом году планируется выход более десяти новых отечественных фильмов.

#регионы #Караганда #кино #МКИ

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