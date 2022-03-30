Глава государства Касым-Жомарт Токаев освободил Дархана Калетаева от должности посла Казахстана в Молдове, сообщает Kazpravda.kz.

"Указом Главы государства Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Украине Калетаев Дархан Аманович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Молдова по совместительству", – говорится в сообщении пресс-службы Президента РК.

Дархан Калетаев родился в 1972 году в Восточно-Казахстанской области.



Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет, Национальную Высшую школу государственного управления.



Трудовую деятельность начал в 1995 году.



Работал в структуре Администрации Президента РК, министерств образования и культуры, информации и общественного согласия.



В 2007–2008 годы занимал должность заместителя Руководителя Администрации Президента, в 2008–2009 годы – первый заместитель Председателя НДП "Нұр Отан", в 2009–2016 годы – управляющий директор ФНБ "Самрук-Қазына".



В октябре 2016 года Указом Президента РК назначен депутатом Сената Парламента.



С сентября 2017 года – член Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента.



С апреля 2018 года занимал должность министра общественного развития РК.

Затем работал руководителем канцелярии Премьер-министра РК и первым заместителем руководителя Администрации Президента РК.

В феврале 2020 года был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Украине.