Дать импульс развитию языка

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Асет Сыздыков

На съезде международного общества «Қазақ тілі» в Астане участники избрали нового президента организации и наметили дальнейшие планы по развитию государственного языка.

фото Игоря Бургандинова

Что было сделано организацией за последние годы, рассказал руководитель общества, аким области Улытау Берик Абдыгалиулы. Проведена большая работа по расширению сферы использования казахского языка и повышению его статуса.

– По инициативе Астанинского городского филиала был проведен форум «Қазақ тілі мен мәдениеті». При содействии объединения издана книга о трагических декабрьских событиях 1986 года «Желтоқсан». При поддержке международного общества «Қазақ тілі» подготовлено к печати издание «Народные восстания в Казахстане в 1920–1930-е годы. Монография в документах», – отметил Берик Абдыгалиулы.

При спонсорском участии компании «Алтын қыран» на казахский язык переведен интерфейс популярного музыкального сервиса Spotify. Для защиты прав казахоязычных потребителей запущен проект «Көрнекі», который направлен на соблюдение предприятиями языкового законодательства. Само общество тоже расширяется из года в год. Количество филиалов увеличилось до 135. Головной офис из Алматы переведен в Астану.

Берик Абдыгалиулы отметил, что в связи с переходом на госслужбу больше не может заниматься общественной работой. Поэтому он предложил кандидатуру Рауана Кенже­ханулы на пост президента международного общества «Қазақ тілі». Он является руководителем компании Bilim Media Group, директором общественного фонда «Национальное бюро переводов». Ранее занимал пост заместителя акима Кызылординской области. До госслужбы работал директором телекомпании, первым секретарем посольства Казахстана в России, а также руководителем московского бюро агентства «Хабар».

Делегаты съезда единогласно избрали Рауана Кенжеханулы президентом международного общества «Қазақ тілі». Новый руководитель отметил, что вся его предыдущая работа была связана с развитием государственного языка.

– Я вырос в семье языковедов: мои родители занимались изучением казахского языка. С детства погружен в эту тему. И многие мои проекты были посвящены развитию казахского языка. Среди них – международный проект-энциклопедия «Казахская Википедия». Мы начали эту работу в 2011-м. За два года увеличили количество статей на казахском языке до двухсот тысяч. И сегодня Википедию на казахском языке в Интернете каждый месяц просматривают более десяти миллионов раз, – сообщил Рауан Кенжеханулы.

В 2014 году он включил казахский язык в систему Google Translate. Также реализовал такие проекты, как «Открытая биб­лиотека Казахстана – «KITAP» и «Открытый университет Казахстана – «Open_U».

Новый президент общества «Қазақ тілі» наметил план работы организации на ближайшее время. Отметил, что важно уделить особое внимание вопросам качества преподавания казахского языка, повышения грамотности, качества материалов для изучения языка, в особенности для детей, расширения сферы его применения в предпринимательстве, информационных технологиях.

– Акцент будет сделан на проекты по модернизации языка, переводу казахоязычного контента в цифровой формат. Предполагается разработать и реализовать комплекс научно-методических, организационных и информационных мероприятий, необходимых для выполнения указанных задач, – уточнил Рауан Кенжеханулы.

Важную роль в развитии казахского языка играют журналисты, подчеркнул в своем выступлении министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали.

– Как говорил Глава государства, казахский должен стать языком международного общения. Все деятели, болеющие за язык, должны объединить усилия, чтобы провести большую работу по его развитию. Министерство информации и общественного развития готово оказать материальную, информационную и методическую помощь в этом деле, – отметил Дархан Кыдырали.

Он напомнил, что недавно был принят закон об онлайн-платформах и онлайн-рекламе. Сог­ласно ему интерфейсы крупных мировых платформ – Facebook, Instagram, TikTok, YouTube – и других компаний будут переведены на казахский язык.

– Эта работа уже началась. Мы сейчас ведем переговоры с Netflix, Apple, Google. Если все пройдет успешно, то это даст возможность казахскому языку выйти на международный уровень, стать языком технологий и информации, – сказал министр.

Глава ведомства сообщил, что сейчас в Парламенте находится на рассмотрении законопроект о массмедиа.

– Сегодня передача информации происходит по такой формуле: 50% – на казахском, 50% – на русском. По новому законопроекту 70% информации будет на государственном языке. Это также даст импульс развитию государственного языка, – уверен министр.

По предложению делегатов съезда обновлен состав цент­рального совета и правления общества «Қазақ тілі». В него вошли министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері» Дихан Камзабекулы, председатель правления Союза писателей Казахстана Мереке Кулкенов, предприниматель-меценат Дулат Тастекеев.

#Астана #развитие #форум #қазақ тілі #изучение #государственный язык

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